Giá Honda LEAD mới nhất tháng 8/2025, chênh hơn 500 nghìn đồng

Xe tay ga Honda LEAD được mệnh danh là dòng xe tay ga quốc dân. Mẫu xe ga này tỏ ra có tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu đa dụng của người dùng. Hiện tại, giá xe ga Honda LEAD đang chững lại. Khảo sát một HEAD Honda ở Bắc Giang cho thấy, giá Honda LEAD thấp nhất chỉ tầm 40 triệu đồng, tức là nhỉnh hơn giá niêm yết chưa tới 500 nghìn đồng.

Bảng giá Honda LEAD mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Honda LEAD Tiêu chuẩn 39,55 40 Honda LEAD Cao cấp 41,71 43 Honda LEAD Đặc biệt ABS 45,64 45

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda LEAD ABS là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, động cơ tiên tiến và tiện ích vượt trội, mang đến trải nghiệm di chuyển lý tưởng cho người phụ nữ hiện đại – độc lập, tự tin và luôn biết cách thể hiện cá tính qua những lựa chọn của riêng mình.

Sở hữu ngoại hình năng động với các đường nét sắc sảo, nổi bật bởi đường gờ 3D hai bên thân xe cùng mặt nạ trước được tạo điểm nhấn bằng chi tiết chrome chữ V kết hợp ốp màu khác biệt, LEAD ABS thu hút ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Xe được trang bị đèn LED cao cấp, công nghệ AHO giúp đảm bảo tầm nhìn và tăng khả năng nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu, góp phần nâng cao độ an toàn khi di chuyển. Phiên bản màu xanh xám hoàn toàn mới kết hợp cùng tông đen bí ẩn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, cá tính và đậm chất thời đại.

Lôgô LEAD phong cách tối giản với chất liệu crôm và tông vàng nổi bật trên nền sơn nhám, góp phần tạo nên tổng thể cuốn hút và hiện đại. Mặt đồng hồ mới kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, tinh chỉnh sắc nét từng chi tiết để nâng cao cả tính thẩm mỹ lẫn khả năng quan sát.

LEAD sử dụng động cơ eSP+ 125cc 4 van – công nghệ động cơ tiên tiến từng được áp dụng trên các dòng xe tay ga cao cấp của Honda mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Xe đạt công suất tối đa 8,22kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,7Nm tại 5.250 vòng/phút, đường kính x hành trình pít tông 53,5mm x 55,5mm, tỷ số nén 11,5:1, và mức tiêu thụ nhiên liệu ở ngưỡng. 2,1 lít/100km.

Xe sử dụng sử dụng truyền động đai và hệ thống khởi động điện Các tiện ích nổi bật bao gồm hộc đựng đồ phía trước lớn hơn và sâu hơn, có thể để vừa chai nước cùng các vật dụng cần thiết, tích hợp cổng sạc USB Type C tiện lợi.

Cốp xe rộng rãi lên tới 37 lít với thiết kế mặt phẳng đáy thông minh và diện tích vòm yên mở rộng, chứa được hai mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, đi kèm đèn chiếu sáng và tấm chia ngăn giúp sắp xếp dễ dàng hơn. Hệ thống khóa thông minh không chỉ cho phép xác định vị trí và mở/khóa xe từ xa mà còn tích hợp chức năng báo động, gia tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Về kích thước, Honda LEAD có khối lượng 114kg, kích thước tổng thể 1.844mm x 714mm x 1.132mm, khoảng cách trục bánh xe 1.273mm, độ cao yên 760mm, khoảng sáng gầm 140mm, bình xăng dung tích 6 lít. Kích cỡ lốp trước/sau lần lượt là 90/90-12 44J và 100/90-10 56J, hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng và phuộc sau lò xo trụ.

Với những ưu điểm nổi bật về thiết kế, vận hành và tiện ích, Honda LEAD đem lại lựa chọn xe ga di chuyển hằng ngày, đáp ứng rất tốt nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng.