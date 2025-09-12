Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất giữa tháng 9/2025

Bước sang tháng cuối cùng của Quý III năm 2025, giá xe ga quốc dân Honda LEAD bỗng chững lại. Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, dòng xe này có giá thực tế thậm chí còn giảm nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Tất nhiên mức giảm này không đáng kể, duy nhất chỉ có bản Đặc biệt là giảm hơn 1 triệu đồng.

Bảng giá Honda LEAD mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) LEAD Tiêu chuẩn 39,55 39,5 LEAD Cao cấp 41,7 41 LEAD Đặc biệt ABS 45,64 44,3

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda LEAD 2025 được phân phối tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt, mỗi phiên bản đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến trải nghiệm toàn diện về thiết kế, công nghệ và tính tiện dụng. Phiên bản Đặc biệt gây ấn tượng mạnh với hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiên tiến, giúp kiểm soát lực phanh thông minh, ngăn chặn trượt bánh trong các tình huống phanh gấp hoặc đường trơn trượt, mang lại sự an toàn vượt trội trên mọi hành trình.

Phiên bản Cao cấp nổi bật với cốp xe dung tích lớn 37 lít – một trong những cốp xe rộng nhất phân khúc – được trang bị đèn LED soi sáng và tấm chia ngăn tiện lợi, hỗ trợ tối ưu việc sắp xếp vật dụng, đồng thời thiết kế mặt phẳng đáy rộng và vòm yên xe thoải mái cho phép chứa 2 mũ bảo hiểm cả đầu cỡ lớn cùng nhiều đồ dùng cá nhân. Phiên bản Tiêu chuẩn tuy là lựa chọn cơ bản nhất nhưng vẫn duy trì dung tích cốp “khủng” 37 lít với khả năng lưu trữ vượt trội, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Cả ba phiên bản đều sở hữu thiết kế hiện đại với đường gờ nổi 3D hai bên thân xe tạo hình khối sắc nét, mặt nạ trước được tô điểm bằng chi tiết chữ V mạ chrome kết hợp ốp màu tương phản thu hút ánh nhìn, cùng hệ thống đèn LED cao cấp tích hợp công nghệ AHO (Always Headlight On) giúp tăng khả năng nhận diện khi lưu thông và đảm bảo tầm nhìn tốt trong điều kiện thiếu sáng.

Mặt đồng hồ là sự kết hợp tinh tế giữa analog và kỹ thuật số, được thiết kế hài hòa cả về thẩm mỹ lẫn tính năng, hỗ trợ người dùng quan sát thông tin một cách trực quan trong mọi điều kiện. Honda LEAD 2025 mang đến đa dạng tùy chọn màu sắc phù hợp với nhiều phong cách cá nhân: bản Đặc biệt có hai tông màu thời thượng là xanh xám hiện đại và đen bí ẩn mạnh mẽ; bản Cao cấp nổi bật với đỏ và xanh cá tính cùng phiên bản trắng thanh lịch với logo màu trắng trên nền sơn bóng; tất cả đều được trang trí bằng logo LEAD tối giản, tinh tế với chất liệu crôm tông vàng nổi bật trên nền sơn nhám, tạo điểm nhấn sang trọng cho tổng thể xe.

Về động cơ, cả ba phiên bản đều được trang bị công nghệ eSP+ (enhanced Smart Power) với cấu trúc 4 van thông minh – nền tảng công nghệ động cơ tiên tiến của Honda – mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, tăng tốc nhạy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải, thể hiện cam kết của Honda trong việc đổi mới vì môi trường.

Ngoài ra, LEAD 2025 được trang bị hộc đựng đồ trước thiết kế rộng và sâu, tích hợp cổng sạc USB Type-C hiện đại, cùng hệ thống khóa thông minh Smart Key với các chức năng xác định vị trí và mở/khóa từ xa, riêng bản Cao cấp và Đặc biệt có thêm tính năng báo động giúp nâng cao tính an toàn. Việc phân cấp trang bị giữa các phiên bản được Honda thực hiện hợp lý: bản Đặc biệt hội tụ đầy đủ các tiện ích cao cấp nhất như ABS và Smart Key nâng cao; bản Cao cấp duy trì các tính năng thiết yếu đi kèm với nâng cấp về thiết kế và tiện ích cốp; bản Tiêu chuẩn đảm bảo đầy đủ công năng cơ bản, đặc biệt vẫn giữ được lợi thế lớn về không gian chứa đồ.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Honda Lead vẫn tồn tại một số hạn chế như đèn pha luôn bật gây bất tiện, phuộc sau yếu dễ xóc khi qua địa hình xấu và yên xe khá cứng gây mỏi khi di chuyển đường dài. Trọng lượng xe nặng (113kg) và kích thước lớn cũng khiến việc dắt xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp trở nên khó khăn.

Nhưng về tổng thể, với sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, tiện ích thông minh, động cơ tiên tiến và phân cấp trang bị rõ ràng, Honda LEAD 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga cao cấp hàng đầu trong phân khúc, phù hợp với đa dạng nhu cầu và phong cách người dùng.