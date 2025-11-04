Xe đạp điện EV đa dạng các mẫu mã và có thiết kế thời trang, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Các dòng xe đạp điện EV sở hữu bánh trước với vành đúc hợp kim La Zăng bền bỉ, bao quanh là lốp cao su không ruột có mặt tiếp xúc rộng, giúp bám đường tốt hơn. Hệ thống giảm xóc dầu phía trước vận hành êm ái, hỗ trợ xe vượt địa hình dễ dàng.

Bánh xe được trang bị thắng cơ lớn, đồng bộ với tay thắng giúp người lái kiểm soát tốc độ an toàn. Đèn pha full LED kết hợp đèn chiếu sáng ngày và đêm, dễ dàng điều khiển qua các nút bấm tiện lợi.Cặp đèn xi nhan phía dưới giúp thông báo hướng rẽ rõ ràng khi di chuyển. Mặt đồng hồ hiển thị thông tin trực quan, hỗ trợ người lái theo dõi tình trạng xe dễ dàng.

Tay lái có khoảng cách hợp lý, mang lại cảm giác thoải mái khi vận hành lâu dài.Xe được trang bị để chân kéo dài, bố trí cân đối với yên xe và tay lái, giúp tư thế ngồi tự nhiên. Dưới để chân là ngăn chứa bình ắc quy 560W, cho quãng đường 50km mỗi lần sạc và thời gian sạc 6–8 giờ.

Yên xe nguyên khối cao cấp, cốp rộng, đèn hậu LED hiện đại, phuộc sau chịu lực 120kg, động cơ 250W đạt tốc độ 40km/h – phù hợp cho những ai đang cần các mẫu xe đi lại hằng ngày ở khoảng cách gần. Tất nhiên, do là dòng xe đạp điện phổ thông nên EV không có nhiều trang bị nổi bật.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe đạp điện EV mới nhất đầu tháng 11/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) EV S3 11,25 11,25 EV E1 18inch 9,55 9,55 EV E1 22inch 9,19 6,99 EV X1 12,59 12,59 EV S9 13,69 12,49 EV S8 Limited 9,99 9,99 EV S2 11,19 11,19 EV S5 11,45 11,45 EV S8 Plus New 12,99 12,99 EV S4 11,206 10,55 EV S9 SPORT 12,99 12,99 EV S1 9,99 9,99 EV S8 11,19 11,19 EV S8 Plus 10,99 10,99

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.