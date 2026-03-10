Range Rover Evoque thế hệ mới có giá từ 2,9 tỷ đồng

Tiếp nối triết lý thiết kế tối giản đặc trưng của gia đình Range Rover, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ Evoque phiên bản 2026 vừa chính thức chào sân thị trường Việt Nam. Với những nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ và tùy chọn động cơ điện hóa, Evoque tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng thời thượng cho lối sống đô thị hiện đại.

Range Rover Evoque mới duy trì những đường nét mang tính biểu tượng như dáng xe kiểu coupé, mui xe lơ lửng và tay nắm cửa ẩn. Tuy nhiên, các nhà thiết kế đã tinh chỉnh lưới tản nhiệt mới theo ngôn ngữ chung của thương hiệu, kết hợp cùng hệ thống đèn LED siêu mảnh với đồ họa sắc sảo, mang lại diện mạo tinh xảo như một món trang sức công nghệ.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở bảng màu ngoại thất mới với các tông màu như xám Arroyos, xanh Tribeca và đồng Corinthian. Khách hàng còn có thể cá nhân hóa với mâm hợp kim kích thước lên đến 21 inch, tạo nên sự bề thế và uy nghi cho mẫu SUV đô thị này.

Bên trong cabin, triết lý "tối giản hóa" được đẩy lên tầm cao mới. Tâm điểm của bảng điều khiển là màn hình cảm ứng kính cong 11,4 inch đặt nổi, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro thế hệ mới nhất. Hệ thống này cho phép người dùng thực hiện 80% thao tác chỉ trong hai lần chạm, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (SOTA).

Đặc biệt, hướng tới xu hướng xa xỉ bền vững, Evoque là mẫu xe duy nhất trong phân khúc cung cấp tùy chọn vải len pha Kvadrat – một vật liệu thay thế da cao cấp, nhẹ hơn 58% nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và độ bền bỉ qua các bài kiểm tra khắc nghiệt.

Công nghệ bảo vệ sức khỏe và an toàn tối đa

Nhằm mang đến sự thư thái tuyệt đối, Range Rover trang bị hệ thống kiểm soát chất lượng không khí Cabin Air Purification Plus. Công nghệ này có khả năng lọc bụi mịn PM2.5, quản lý nồng độ CO_2 và sử dụng công nghệ nanoe™ X để tiêu diệt vi khuẩn, mùi hôi, đảm bảo môi trường trong lành nhất cho hành khách.

Hệ thống hỗ trợ lái cũng được nâng cấp với camera toàn cảnh 3D, công nghệ ClearSight Ground View™ (quan sát dưới gầm xe) và hệ thống đèn pha thích ứng Adaptive Driving Beam, giúp tối ưu tầm nhìn lên đến 500m mà không gây chói mắt cho phương tiện ngược chiều.

Tại Việt Nam, Range Rover Evoque gây ấn tượng với tùy chọn động cơ Plug-in Hybrid (PHEV). Phiên bản này cho phép di chuyển thuần điện lên đến 66 km (theo chuẩn WLTP), đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị mà không phát thải khí xả. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC tiêu chuẩn, cho phép nạp từ 0-80% pin chỉ trong khoảng 30 phút.

Khả năng vận hành trên mọi địa hình vẫn là DNA cốt lõi với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) thông minh và công nghệ Terrain Response 2®, giúp người lái tự tin chinh phục từ đường nhựa đô thị đến các bề mặt trơn trượt hay bùn lầy.

Sự xuất hiện của Range Rover Evoque mới không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, mà còn tái định nghĩa khái niệm xa xỉ thông qua sự kết hợp giữa tinh thần tối giản và sức mạnh công nghệ vị nhân sinh.

Tại thị trường Việt Nam, Range Rover Evoque được phân phối với các phiên bản chính: