Honda SH 2026 về đại lý: Có màu trắng ngọc trai, giá dễ mua

Mới đây, lô xe Honda SH 150i phiên bản 2026 nhập khẩu từ Ý đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam thông qua một số đại lý xe máy tư nhân tại khu vực phía Nam. Đặc biệt, những chiếc Honda SH 150i 2026 với màu Trắng Ngọc Trai (Pearl White) nổi bật đã thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Honda SH 150i phiên bản 2026 nhập khẩu Ý có mặt tại Việt Nam

Theo thông tin từ các đại lý, Honda SH 150i 2026 màu trắng ngọc trai đang được chào bán với mức giá 225 triệu đồng, không quá cao so với các phiên bản SH 150i nhập Ý trước đó. Tuy nhiên, do số lượng xe có hạn và màu sắc hấp dẫn, gần như toàn bộ lô xe này đã được bán hết. Những khách hàng chưa kịp mua sẽ phải đặt cọc và chờ đợi lô xe tiếp theo.

Honda SH 150i 2026 được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy Atessa (Ý) và nổi bật với hiệu suất cùng sự thoải mái, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị. Phiên bản này sở hữu thiết kế, trang bị và động cơ tương tự như SH 160i tại Việt Nam, với những đường cong liền mạch từ đầu đến đuôi xe.

Không đơn thuần là sắc trắng thông thường, Trắng Ngọc Trai (Pearl White) trên SH 150i 2026 là sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và chiều sâu màu sắc. Dưới lớp sơn bóng gương cao cấp là hàng triệu hạt ngọc siêu mịn – tạo nên hiệu ứng ánh ngọc mờ ảo khi xe lướt qua ánh nắng.

Xe được trang bị cụm đèn trước công nghệ LED, cụm đồng hồ với hai màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin, đèn hậu LED và tay dắt thiết kế thon gọn. Ngoài ra, SH 150i mới còn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, công nghệ phanh ABS 2 kênh và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích 28 lít, tích hợp cổng USB và hệ thống khóa thông minh Smart Key.

Về hệ thống treo, SH 150i 2026 được trang bị phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau. Xe lăn bánh trên bộ vành có kích thước 100/80-16M/C50P ở bánh trước và 120/80-16M/C60P ở bánh sau. Kích thước tổng thể của Honda SH 150i 2026 là 2.090 x 739 x 1.129 mm, chiều dài cơ sở 1.353 mm, chiều cao yên 799 mm, khoảng sáng gầm xe 146 mm và trọng lượng 133 kg.

Về vận hành, Honda SH 150i 2026 được trang bị động cơ eSP+ một xi-lanh 150cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử, cho công suất 16,6 mã lực. Phiên bản này đã đạt tiêu chuẩn khí thải EURO5+.

Một trong những yếu tố khiến giới sưu tầm yêu thích xe SH nhập Ý chính là độ hoàn thiện – thứ mà các mẫu xe lắp ráp nội địa khó có thể đạt tới. Ở model 2026, từng đường nối, từng mảng sơn, từng ký tự dập đều sắc sảo và tinh tế như thể được chế tác thủ công.

Lớp sơn Pearl White không chỉ là màu mà còn là công nghệ sơn đa lớp – gồm sơn nền bạc, lớp phủ ánh ngọc và lớp bóng bảo vệ trong suốt, tạo hiệu ứng phản chiếu sâu như gương. Dưới ánh nắng, xe toát lên vẻ sáng trong, phản chiếu những hạt ánh kim li ti chuyển sắc nhẹ theo từng góc nhìn – một trải nghiệm thị giác mà khó dòng xe nào khác có được.