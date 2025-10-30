Hyundai Santa Fe 2026 lộ nội thất hiện đại và tối giản, thêm tùy chọn EREV

Những hình ảnh chạy thử mới nhất hé lộ nội thất của Hyundai Santa Fe facelift bản Mỹ cho thấy nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thiết kế khoang lái theo hướng tối giản và công nghệ cao, với vô-lăng mới tích hợp phím cảm ứng dạng phẳng lấy cảm hứng từ Tesla, màn hình trung tâm nổi Pleos Connect, cùng bảng táp-lô tái thiết kế hiện đại.

Không chỉ thay đổi diện mạo, Hyundai còn đang mở rộng chiến lược điện hóa bằng cách bổ sung thêm cấu hình EREV (Extended Range Electric Vehicle) bên cạnh các bản hybrid và thuần điện. Một nguyên mẫu Santa Fe 2026 EREV vừa được bắt gặp khi chạy thử tại California (Mỹ), hé lộ định hướng sản phẩm mới của hãng xe Hàn.

Dù ngoại thất được che chắn kỹ, hình ảnh nội thất cho thấy phong cách thiết kế đổi mới rõ rệt. Vô-lăng kiểu mới với các nút điều khiển cảm ứng mang lại cảm giác tương lai và tinh gọn hơn. Màn hình trung tâm nổi, khả năng cao là loại Pleos Connect, được kỳ vọng hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA, trong khi cửa gió điều hòa kéo dài toàn chiều ngang bảng táp-lô, mặt ốp kim loại và hệ thống loa đặt tại trụ A giúp tổng thể nội thất cao cấp, gọn gàng hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là dòng chữ “MX5a EREV” dán trên thân xe, cho thấy đây là phiên bản thuộc thế hệ thứ 5 của Santa Fe, được thiết kế riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Trong cấu hình EREV, động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện sạc pin, còn mô-tơ điện đảm nhiệm toàn bộ quá trình truyền động. Kiểu thiết lập này cho phép xe vận hành êm ái như xe điện, nhưng vẫn duy trì được quãng đường di chuyển dài mà không phụ thuộc vào trạm sạc.

Giới chuyên môn dự đoán Santa Fe EREV sẽ dùng động cơ xăng 2.5L tăng áp kết hợp pin lithium-ion dung lượng trung bình, tương tự hệ thống hybrid nối tiếp trên Chevrolet Volt hay Nissan e-Power. Ưu điểm của cấu hình này là mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi di chuyển có thể vượt 900 km, đồng thời vẫn hỗ trợ sạc điện tại nhà cho những chuyến đi ngắn.

Việc Hyundai thử nghiệm Santa Fe EREV được xem là bước đi quan trọng trong hành trình điện hóa, hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng thực tế. Tại các thị trường như Mỹ, nơi quãng đường di chuyển trung bình lớn và hạ tầng sạc chưa phủ kín, EREV là lựa chọn dung hòa giữa hiệu suất, sự tiện lợi và công nghệ.

Nhiều nguồn tin dự đoán Hyundai sẽ chính thức trình làng Santa Fe facelift bản EREV vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV chủ lực này có thêm cấu hình điện mở rộng phạm vi hoạt động.