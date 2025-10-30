Toyota Land Cruiser FJ60 được "hồi sinh" với động cơ V6 twin-turbo

Tại Triển lãm SEMA 2025 ở Las Vegas, Toyota khiến giới mê xe off-road và những người yêu phong cách hoài cổ phải trầm trồ với sự xuất hiện của Turbo Trail Cruiser – mẫu concept tái hiện tinh thần Land Cruiser FJ60 thập niên 1980 theo phong cách hiện đại.

Vẫn giữ dáng vẻ vuông vức quen thuộc, chiếc SUV concept này gần như “sao y bản chính” về ngoại hình. Tuy nhiên, ẩn sau diện mạo cổ điển là động cơ V6 3.4L i-Force twin-turbo mượn từ Toyota Tundra thế hệ mới, sản sinh 389 mã lực và 650 Nm mô-men xoắn – gần gấp đôi sức mạnh của FJ60 nguyên bản dùng máy 6 xi-lanh thẳng hàng.

Thay vì chạy theo xu hướng điện hóa, Toyota chọn cách tôn vinh di sản bằng động cơ đốt trong truyền thống, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp nguyên bản. Hãng còn phát triển bộ trung gian đặc biệt giúp kết nối khối V6 hiện đại với hộp số cổ, mang lại cảm giác lái mộc mạc nhưng mạnh mẽ, một nét giao thoa thú vị giữa hai thế hệ.

Để lắp vừa động cơ mới mà không ảnh hưởng đến cấu trúc khung gầm, đội ngũ kỹ sư của Toyota Motorsports Garage phải chế tạo riêng nhiều chi tiết: giá đỡ động cơ, cacte dầu, hệ thống làm mát, dây điện, ống xả và bộ nối truyền động. Tất cả nhằm đảm bảo chiếc xe vẫn giữ trọn “chất FJ60” nguyên bản mà vẫn vận hành mượt mà, ổn định.

Khung gầm thang truyền thống tiếp tục được giữ lại nhưng được nâng thêm 38 mm, cùm nhíp trước đảo chiều giúp xe linh hoạt hơn khi off-road. Bộ mâm beadlock sáng bóng đi kèm lốp địa hình 35 inch mang lại dáng vẻ bệ vệ, đúng tinh thần “Trail Cruiser” – chiếc Land Cruiser sinh ra cho những cung đường gồ ghề.

Toyota đặc biệt tiết chế trong thiết kế để bảo tồn tinh thần cổ điển: đèn halogen tròn, lưới tản nhiệt cũ, thân xe góc cạnh, không LED, không bodykit, chỉ là một FJ60 đậm chất retro nhưng khoẻ khoắn hơn nhờ hơi thở công nghệ.

Nội thất của Turbo Trail Cruiser cũng được xử lý tinh tế: bố cục nguyên bản được giữ lại gần như hoàn toàn, chỉ thêm màn hình cảm ứng nhỏ và hệ thống âm thanh JBL cao cấp nhằm tăng tiện nghi mà không phá vỡ tổng thể cổ điển.

Theo Marty Schwerter, Giám đốc Toyota Motorsports Garage và cũng là người dẫn dắt dự án, mẫu concept này thể hiện “tinh thần hot-rod kiểu Toyota” – nơi công nghệ hiện đại và cảm xúc xưa cũ gặp nhau trong một chiếc SUV mang tính biểu tượng.

Sự xuất hiện của Turbo Trail Cruiser không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là cách Toyota chứng minh họ có thể tiến về tương lai mà không quên nguồn cội. Mẫu xe concept này sẽ cùng hơn 20 sản phẩm khác của hãng, bao gồm Camry GT-S và Corolla Cross Hybrid Nasu góp mặt tại SEMA 2025, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất triển lãm.