Hyundai Venue phiên bản nâng cấp lộ diện

Ngày 4/11 tới đây Hyundai sẽ ra mắt mẫu xe Venue mới với thiết kế thay đổi tại thị trường Ấn Độ và bắt đầu nhận cọc. Thế hệ mới thay đổi mạnh về thiết kế, kích thước tăng ở cả chiều cao, chiều rộng và trục cơ sở, hướng tới trải nghiệm cabin rộng rãi hơn cho khách hàng đô thị.

Venue mới sở hữu dải LED liền mạch phía trước, chi tiết đã trở thành nhận diện thương hiệu trên các mẫu SUV Hyundai. Đèn ban ngày kiêm đèn xi-nhan tách rời, đèn pha LED 4 bóng đặt thấp trong cản trước sơn hai tông màu. Lưới tản nhiệt tối màu kiểu hình chữ nhật, chắn bùn loe rộng, ốp vòm bánh, ray nóc, và dải LED liền mạch ở đuôi mang đến phong cách cao cấp hơn.

Không có thay đổi về hệ truyền động: Venue tiếp tục dùng máy xăng 1.2 NA, 1.0 tăng áp và máy dầu 1.5 tại Ấn Độ, đi kèm hộp số sàn, tự động hoặc DCT. Venue 2026 dự kiến trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp 2, camera 360 độ, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện kèm làm mát, màn hình cong gồm cụm đồng hồ số và màn giải trí trung tâm. Xe vẫn trung thành với triết lý “SUV nhỏ, nhiều công năng” cho đô thị.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Venue được giới thiệu lần đầu vào năm 2023. Hyundai Venue sở hữu kích cỡ nhỏ gọn, chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.770 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm, khoảng sáng gầm 195 mm. Xe sở hữu thiết kế tương đường với những mẫu xe mới nhà Hyundai gần đây như Creta, Palisade,...

Và trong thời gian này, mẫu xe Hyundai Venue đang được giảm giá lên đến 20 triệu đồng và thêm nhiều ưu đãi khuyến mãi khác theo từng đại lý. Tại Việt Nam, Venue đang lắp ráp trong nước với động cơ xăng, dung tích 1.0L tăng áp và phân phối hai phiên bản giá 499 – 539 triệu đồng.