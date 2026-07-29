Bảng giá Yamaha PG-1 tháng 7/2026: Vẫn chưa hết "hot", chênh cao 3 triệu đồng

Sở hữu phong cách xe số đa dụng kết hợp khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình, Yamaha PG-1 tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt. Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế cá tính, mẫu xe này còn có khả năng tùy biến cao, dễ dàng nâng cấp với nhiều món đồ chơi, phù hợp với những người muốn tạo dấu ấn riêng cho chiếc xe của mình.

Về khả năng vận hành, Yamaha PG-1 được trang bị động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 113,7 cm³, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,6 kW tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị cũng như những hành trình khám phá nhẹ nhàng.

Mẫu xe sử dụng bộ vành nan hoa kết hợp cùng lốp có săm kích thước 90/100-16M/C 51P cho cả bánh trước và bánh sau. Hệ thống treo gồm giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo hành trình dài, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường. Về trang bị an toàn, PG-1 sử dụng phanh tang trống phía sau và phanh đĩa trước tích hợp ABS trên phiên bản cao cấp (trừ bản Tiêu chuẩn).

Theo khảo sát tại một số đại lý, giá bán thực tế của Yamaha PG-1 hiện vẫn cao hơn mức đề xuất của hãng khoảng 3 triệu đồng, tùy theo phiên bản và khu vực phân phối.

Dưới đây là bảng giá xe máy Yamaha PG-1 cập nhật tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) PG-1 Tiêu chuẩn 2026 31,124,000 35,000,000 3,876,000 PG-1 ABS Cao cấp 34,364,000 37,500,000 3,136,000 PG-1 ABS Giới hạn màu Xanh Camo 34,855,000 38,500,000 3,645,000

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy từng thời điểm, đại lý và khu vực bán hàng.