Xe số offroad Yamaha PG-1 đang chênh hàng triệu so với giá niêm yết

Là mẫu xe số offroad ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2023, Yamaha PG-1 được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển đường phố lẫn những cung đường offroad nhẹ. Nhờ kết cấu đặc biệt, mẫu xe này cũng khá dễ lên "đồ chơi" để người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp với sở thích của bản thân.

Với kích thước tổng thể 1,980 mm x 805 mm x 1,050 mm, chiều cao yên 795mm và khối lượng chỉ 107kg, xe phù hợp với thể trạng của phần lớn người Việt. Xe cũng được tích hợp cụm đồng hồ analog thiết kế đậm chất offroad cùng ghi đông tinh giản dễ dàng khi điều chỉnh ở những góc hẹp.

Nhờ trang bị lốp không săm với gai lốp bản to, kích thước là 90/ 100-16M/ C 51P và 90/ 100-16M/ C 51P lần lượt cho phía trước và sau, đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt trên các cung đường núi đá, hoặc độ lầy nhẹ. Hệ thống phuộc cũng được phát triển cho mục đích offroad, mang lại sự ổn định khi vận hành. Ngoài ra, xe sử dụng phanh đĩa trước, tang trống sau, riêng phiên bản Cao cấp và Giới hạn có thêm ABS tăng an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, PG-1 được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 113,7cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,6 kW tại 7000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp tròn và đem tới khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Theo khảo sát của chúng tôi hiện giá Yamaha PG-1 đang được bán ra tại các đại lý với mức giá cao hơn đề xuất của hãng. Đơn cử, PG-1 Tiêu chuẩn bản 2026 đang có giá bán 35 triệu đồng tại đại lý, cao hơn gần 4 triệu đồng so với giá niêm yết.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá Yamaha PG-1 cập nhật cuối tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) PG-1 Tiêu chuẩn 2026 31.124.000 35.000.000 PG-1 ABS Cao cấp 34.364.000 38.000.000 PG-1 ABS Giới hạn màu Xanh Camo 34.855.000 39.000.000

Lưu ý: Giá tại đại lý trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách giá riêng biệt.