Yamaha phát triển xe máy động cơ hybrid với hai môtơ

Sau thời gian dài vắng bóng trong phân khúc xe máy hybrid, Yamaha chính thức tái khởi động dự án với một mẫu xe ga mới sử dụng động cơ hybrid kép. Mẫu xe này kết hợp giữa một động cơ đốt trong và hai môtơ điện, hứa hẹn mang đến hiệu suất vượt trội và khả năng vận hành linh hoạt.

Năm 2005, Yamaha từng gây tiếng vang với mẫu concept Gen-Ryu, một chiếc cruiser-tourer sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng của YZF-R6 kết hợp với một môtơ điện thông qua hộp số hành tinh giống như Toyota Prius. Mặc dù Gen-Ryu không được đưa vào sản xuất, Yamaha tiếp tục theo đuổi ý tưởng này với mẫu HV-X (năm 2007-2008), sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song của TMax 500 và hộp số hành tinh. Sự hợp tác lâu năm giữa Yamaha và Toyota cùng với thành công của Prius, đã tạo tiền đề cho việc chuyển giao công nghệ hybrid sang xe máy.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm ngân sách R&D, khiến dự án HV-X bị đình chỉ.

Gần đây, Yamaha tái khởi động phát triển động cơ hybrid. Năm ngoái, hãng xe Nhật Bản giới thiệu hai mẫu concept hybrid: Proto PHEV và Proto HEV. Mới đây, những hồ sơ đăng ký bằng sáng chế đã tiết lộ chi tiết về hệ thống truyền động của Proto HEV và khả năng tích hợp nó vào một mẫu xe ga maxi-scooter thông thường.

Bằng sáng chế minh họa hệ thống hybrid của Proto HEV có thể được tích hợp vào một chiếc xe tay ga. Ảnh: Yamaha

Trong khi Proto PHEV là một chiếc nakedbike dựa trên MT-09 sử dụng công nghệ plug-in hybrid để tăng hiệu suất và giảm khí thải. Proto HEV là mẫu xe ga một xi-lanh sử dụng không chỉ một mà đến hai môtơ điện, kết hợp với hộp số CVT dẫn động bằng dây đai. Hệ thống này mô tả trong bằng sáng chế là hybrid nối tiếp song song, cho khả năng vận hành linh hoạt, cho phép vận hành thuần điện, hoàn toàn bằng động cơ đốt trong, hoặc kết hợp cả hai.

Điểm nhấn của hệ thống này là việc sử dụng 2 môtơ điện thay vì một. Môtơ điện thứ nhất đặt ở phía sau của càng sau/bộ truyền động kiểu xe ga và tác động trực tiếp lên bánh sau. Năng lượng cung cấp cho môtơ điện thứ nhất lấy từ một bộ pin lớn đặt dưới sàn, có thể vận hành thuần điện (chế độ EV), trong đó động cơ đốt trong được tắt và ngắt kết nối với hộp số CVT thông qua bộ ly hợp điện tử. Môtơ điện này cũng có chức năng tái tạo năng lượng khi giảm tốc.

Môtơ điện thứ hai gắn vào trục khuỷu của động cơ đốt trong và hoạt động vừa là động cơ vừa là máy phát điện. Động cơ đốt trong có thể tự động kích hoạt khi pin cạn đến một mức nhất định. Khi ly hợp điện tử ngắt khỏi CVT, động cơ có thể hoạt động ở vòng tua ổn định và hiệu quả để dẫn động máy phát điện và sạc lại pin, đóng vai trò như một bộ nguồn mở rộng phạm vi hoạt động trong khi xe vẫn hoạt động ở chế độ điện.

Mẫu xe ga hybrid Proto HEV giới thiệu năm ngoái trong một sự kiện của hãng. Ảnh: Yamaha

Hệ thống hybrid kép của Yamaha cung cấp nhiều chế độ vận hành. Chế độ điện (EV) - khi người lái yêu cầu ở mức vừa phải, chỉ môtơ điện phía sau hoạt động. Chế độ song song - khi cần thêm hiệu suất, ly hợp điện tử tự động kết nối động cơ đốt trong với hộp số CVT để dẫn động bánh sau. Đồng thời, môtơ điện phía trước tiếp tục sạc pin. Môtơ điện phía sau cũng có thể hỗ trợ động cơ đốt trong. Chế độ tăng cường hiệu suất: Cả hai môtơ điện đều hỗ trợ động cơ đốt trong để tối đa hóa mô-men xoắn và công suất.

Bằng sáng chế của Yamaha tập trung vào hai khía cạnh chính. Thứ nhất, hệ thống chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ mà không cần sự can thiệp của người lái. ICU điều khiển hệ thống truyền động quản lý việc lái và tái tạo năng lượng của cả hai môtơ, vị trí bướm ga của động cơ đốt trong, và việc đóng/ngắt ly hợp. Quá trình này cần diễn ra mượt mà nhất có thể để đảm bảo công suất được cung cấp theo đúng mong đợi của người lái.

Thứ hai, bằng sáng chế minh họa việc tích hợp hệ truyền động này vào một mẫu xe ga, thay vì kiểu dáng môtô của Proto HEV giới thiệu năm ngoái. Dù chỉ là bản phác thảo đơn giản, cho thấy các thành phần có thể được sắp xếp trong một xe ga thực dụng với sàn để chân và phần thân xe quen thuộc.