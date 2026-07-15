Yamaha FZ Blue Flex giá 34 triệu đồng, hỗ trợ nhiên liệu sinh học E85

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Xăng E85 đã được đưa vào sử dụng tại quốc gia này trong thời gian dài, trong khi hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Ấn Độ cũng đã thông qua việc sử dụng xăng sinh học E100.

Trước xu hướng này, nhiều hãng xe máy đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có khả năng vận hành với nhiên liệu sinh học. Yamaha mới đây đã trình làng FZ Blue Flex, mẫu mô tô được thiết kế để sử dụng linh hoạt nhiều loại nhiên liệu, từ hỗn hợp ethanol E20 đến E85. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với phần lớn mẫu xe hiện nay khi chỉ hỗ trợ xăng truyền thống hoặc xăng pha ethanol ở tỷ lệ thấp như E20.

Yamaha FZ Blue Flex được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149 cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,6 kW, tương đương khoảng 11,7 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 5 cấp.

So với phiên bản FZ sử dụng xăng thông thường, vốn có công suất 9,1 kW (12,4 PS) và mô-men xoắn 13,3 Nm, phiên bản Blue Flex có hiệu suất thấp hơn đôi chút. Tuy nhiên, sự chênh lệch này được xem là sự đánh đổi cần thiết nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định khi sử dụng nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao.

Về thiết kế, Yamaha FZ Blue Flex gần như không có sự khác biệt so với các phiên bản FZ đang được bán trên thị trường. Xe vẫn giữ phong cách thể thao với cụm đèn pha LED projector tích hợp đèn định vị, bình xăng tạo hình cơ bắp, các chi tiết ốp khí động học, hốc gió giả hai bên, yên xe liền khối, ống xả nhỏ gọn và đèn hậu LED.

Mẫu mô tô mới của Yamaha sử dụng hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau đặt trên gắp sau. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS nhằm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành.

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha FZ Blue Flex được phân phối với mức giá khởi điểm 124.240 Rupee, tương đương khoảng 34 triệu đồng.