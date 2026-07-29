Xe Trung Quốc MG 7 thế hệ mới ra mắt

Cụ thể, những chiếc MG 07 đầu tiên đã có mặt tại các đại lý, đánh dấu giai đoạn trưng bày trước khi mẫu sedan thuần điện này chính thức nhận đặt cọc từ ngày 29/7. MG 07 lộ diện trước ngày mở bán và có mức giá dự kiến từ 583 triệu đồng

Trước thời điểm mở bán, hãng cũng công bố mức giá tham khảo cho từng phiên bản. Cụ thể, bản có phạm vi hoạt động 610 km và trang bị cảm biến LiDAR được định giá dưới 150.000 Nhân dân tệ khoảng 583,32 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp nhất có tầm hoạt động 840 km dự kiến có giá dưới 180.000 Nhân dân tệ tương đương 700 triệu đồng.

MG 07 được nâng cấp lên nền tảng 800V, sử dụng mô-tơ điện phía sau công suất 320 mã lực.

Giá bán chính thức sẽ được công bố khi chương trình mở bán bắt đầu. MG 07 được định vị ở phân khúc sedan fastback cỡ trung. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm.

Mẫu xe được phát triển trên hai nền tảng điện khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu hệ thống điện 400V với mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất 239 mã lực, kết hợp bộ pin bán thể rắn dung lượng 67 kWh. Tùy cấu hình, xe có phạm vi hoạt động công bố từ 610 - 650 km sau mỗi lần sạc, tuy nhiên SAIC MG chưa công bố chu trình thử nghiệm áp dụng cho các thông số này.

MG 07 lộ diện trước ngày mở bán và có mức giá dự kiến từ 583 triệu đồng.

Ở các phiên bản cao cấp, MG 07 được nâng cấp lên nền tảng 800V, sử dụng mô-tơ điện phía sau công suất 320 mã lực cùng bộ pin lithium ba thành phần do CATL cung cấp. Theo nhà sản xuất, phiên bản này có thể di chuyển tối đa 840 km sau mỗi lần sạc.

Ngoài ra, xe còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C, nhưng công suất sạc và thời gian sạc cụ thể vẫn chưa được SAIC MG công bố. Toàn bộ các phiên bản MG 07 đều được trang bị hệ thống treo điện từ thông minh mCDC có khả năng dự đoán mặt đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI Preview).

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm.

Các phiên bản cao hơn được bổ sung cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe cùng hệ thống hỗ trợ lái Momenta R7. Theo SAIC MG, hệ thống này hỗ trợ tính năng dẫn đường tự động trong đô thị (Urban NOA) và khả năng hỗ trợ lái từ bãi đỗ đến bãi đỗ.

Không gian nội thất của xe nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, ghế phụ dạng "không trọng lực", khoang hành lý phía sau dung tích 697 lít và cốp trước 109 lít.

Không gian nội thất của xe nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K.

MG 07 là mẫu sedan điện mới nhất gia nhập danh mục xe thuần điện của MG tại thị trường Trung Quốc. Theo số liệu China EV DataTracker, trong tháng 6/2026, MG4 EV vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu với 14.397 xe bán ra, trong khi MG 4X đạt doanh số 4.003 xe.

Hiện SAIC MG chưa công bố đầy đủ danh sách phiên bản cũng như giá bán chính thức của MG 07. Toàn bộ thông tin chi tiết về cấu hình và mức giá sẽ được hãng công bố khi hãng mở bán chính thức vào ngày 29/7.