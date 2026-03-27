Yamaha PG-1 bản đặc biệt ra mắt, hút dân mê phượt

Trước PG-1 Outdoor Fashion, Yamaha cũng đã cho ra mắt Fazzio Outdoor Fashion, đặc điểm chung của các phiên bản này là tối ưu tính tiện dụng. Nhờ các trang bị phụ kiện được tích hợp sẵn ngay khi xuất xưởng, xe không chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày mà còn thuận tiện khi khách hàng tham gia các buổi dã ngoại.

Với PG-1 Outdoor Fashion vừa trình làng, nhà sản xuất Nhật đã bổ sung 6 chi tiết, bao gồm khung phụ, baga trước và sau, ốp chắn gió, bảo vệ tay lái và tấm chắn chân. Tất cả đều được hoàn thiện từ vật liệu chất lượng cao như thép và nhựa cao cấp, phủ lớp sơn tĩnh điện nhằm tăng độ bền, khả năng chịu tải cũng như thích nghi với điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Cấu trúc tổng thể của xe được thiết kế chắc chắn với khung sườn gia cố, giúp tăng độ ổn định khi vận hành. Hệ thống baga trước và sau hỗ trợ mang theo hành lý một cách an toàn, trong khi các chi tiết như bảo vệ tay và chắn gió góp phần nâng cao sự thoải mái cho người lái trong những hành trình dài.

Về sức mạnh, PG-1 Outdoor được trang bị động cơ dung tích 114cc, loại 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này có tỉ số nén 9.3:1, mang lại khả năng vận hành ổn định, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, kết hợp đánh lửa TCI và khởi động điện, đồng thời hỗ trợ nhiên liệu E10 và E20. Bình xăng dung tích 5,1 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Hệ truyền động sử dụng hộp số 4 cấp dạng vòng (Rotary), mang lại cảm giác điều khiển quen thuộc như các dòng xe phổ thông nhưng vẫn đảm bảo độ linh hoạt cần thiết khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Về kích thước, xe có chiều dài 1.980 mm, rộng 805 mm và cao 1.050 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.280 mm. Chiều cao yên ở mức 795 mm, kết hợp khoảng sáng gầm 190 mm giúp xe dễ dàng vượt qua các cung đường gồ ghề hoặc địa hình tự nhiên. Hệ thống treo trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau mang lại khả năng hấp thụ xung động tốt. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước tích hợp ABS và phanh tang trống phía sau, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Bộ vành nan hoa kích thước 16 inch đi kèm lốp IRC GP22S giúp tăng độ bám đường, phù hợp với cả đường nhựa lẫn đường đất. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn halogen, đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, kết hợp ắc quy 12V 3.5Ah đảm bảo nguồn điện ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Yamaha PG-1 Outdoor Fashion được bán tại thị trường Thái Lan với mức giá 67.000 baht - khoảng 54 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.