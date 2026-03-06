Yamaha giới thiệu Fazzio Hybrid Special Edition Starry Night, xe ga thời trang tiết kiệm xăng

Mẫu tay ga thế hệ mới được phát triển dựa trên nền tảng Fazzio Hybrid quen thuộc nhưng được tinh chỉnh đáng kể về thiết kế nhằm tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Với định hướng nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tại các đô thị, chiếc scooter này không chỉ tập trung vào yếu tố thực dụng mà còn đề cao phong cách thời trang và cá tính của người sử dụng.

Về tổng thể, Fazzio Hybrid Special Edition Starry Night vẫn duy trì triết lý thiết kế Modern-Retro đặc trưng của dòng Classy Yamaha. Những đường nét bo tròn mềm mại kết hợp với các chi tiết hiện đại tạo nên một tổng thể hài hòa giữa yếu tố cổ điển và tính đương đại. Tuy nhiên, phiên bản Starry Night được Yamaha nâng cấp đáng kể về mặt thẩm mỹ với bảng màu và đồ họa hoàn toàn mới.

Fazzio Hybrid Special Edition vẫn sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và cấu trúc SOHC bốn thì. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,2 kW tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hệ thống hybrid nhẹ của Yamaha được tích hợp thông qua công nghệ Electric Power Assist Start, đóng vai trò hỗ trợ mô-tơ điện trong giai đoạn khởi hành nhằm giúp xe tăng tốc mượt mà hơn.

Về mặt tiện ích, Fazzio Hybrid Special Edition được trang bị nhiều tính năng phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày trong đô thị. Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh có tích hợp chức năng Answer Back System giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí xe trong bãi đỗ. Cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, có cổng sạc USB và khoang chứa đồ rộng 17,8 lít phía dưới yên.

Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng lốp kích thước 110/70-12 dạng không săm, giúp cải thiện độ ổn định khi vào cua và tăng khả năng bám đường. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đáp ứng nhu cầu vận hành trong môi trường đô thị. Với chiều dài tổng thể 1820 mm, chiều rộng 685 mm và chiều cao 1125 mm, cùng chiều cao yên 750 mm và trọng lượng ướt 95 kg, xe phù hợp với thể trạng của người dùng Đông Nam Á.

Tại thị trường Indonesia, Yamaha Fazzio Hybrid Special Edition Starry Night 2026 được niêm yết với giá đề xuất 25.250.000 rupiah - khoảng 39 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.