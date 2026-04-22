Những kỹ năng cần biết để tránh bỏ quên trẻ em trên ô tô

Vụ việc bé gái hơn 2 tuổi tử vong tại Nghệ An sau khi bị người thân bỏ quên trong ô tô suốt khoảng 7 giờ vào sáng 16/4 đang khiến dư luận bàng hoàng và xót xa. Tai nạn thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ khi ở trong xe ô tô.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những sự việc tương tự tại Việt Nam. Trước đó, ngày 29/5/2024, một bé trai 5 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường mầm non tại Thái Bình. Xa hơn, ngày 6/8/2019, dư luận cả nước từng chấn động trước vụ bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường quốc tế ở Hà Nội.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, mặc dù ô tô hiện đại có thể được trang bị một số công nghệ cảnh báo ghế sau nhưng việc phòng ngừa phải xuất phát từ chính người lớn hay người cầm lái.

Dưới đây là một số biện pháp để hạn chế rủi ro bỏ quên trẻ em trên ô tô đến từ đội ngũ chuyên gia thử nghiệm ghế an toàn trẻ em của Consumer Reports.

Trước hết, phụ huynh hay người lái phải tạo thói quen kiểm tra xe trước khi rời đi. Người lái cần quan sát toàn bộ khoang xe, quay lại kiểm tra hàng ghế sau. Dù có chở trẻ hay không, thói quen này phải được duy trì mỗi lần xuống xe.

Có thể đặt đồ của con trẻ như gấu bông, áo khoác, hay mũ ở ghế phụ phía trước để tạo dấu hiệu nhắc nhớ trực quan. Tương tự ở hàng ghế sau, người lái có thể đặt balo, túi xách, hộp cơm hoặc cặp tài liệu để buộc bản thân phải quay lại kiểm tra trước khi rời xe.

Người lái cần tập thói quen quan sát, kiểm tra toàn bộ không gian bên trong xe trước khi rời đi, ngay cả khi không chở trẻ.

Khi đã vào trong xe, hãy tăng cường tương tác, trò chuyện với trẻ và không nên sử dụng điện thoại, tránh bị phân tâm có thể dẫn tới quên lãng. Với xe trường học, nhân viên giám sát học sinh (monitor) cũng cần có sự tương tác với trẻ, đồng thời đảm bảo quy trình giám sát nghiêm ngặt, hợp lý để kiểm soát số lượng học sinh lên và xuống xe.

Các bậc cha mẹ cũng có thể thiết lập cơ chế phối hợp với nhà trẻ hoặc người chăm sóc trẻ. Hai bên cần thống nhất rằng nếu trẻ đến muộn hoặc vắng mặt bất thường, phía nhà trường hoặc đơn vị trông trẻ sẽ chủ động liên hệ ngay với gia đình để xác nhận tình hình.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên cài đặt nhắc nhở trên điện thoại để kiểm tra với vợ/chồng hoặc người thân về việc trẻ đã được đưa đến nơi an toàn hay chưa.

Cuối cùng, trẻ em tuyệt đối không nên bị để lại một mình trong ô tô dưới bất kỳ hình thức nào, dù chỉ trong thời gian ngắn và bất kể nhiệt độ bên ngoài ra sao.

Theo Cơ quan An toàn giao thông cao tốc Mỹ (NHTSA), nếu nhiệt độ ngoài trời ở mức 25-30 độ C, nhiệt độ trong xe có thể gây tử vong cho trẻ chỉ sau 10 phút dù kính cửa sổ hạ thấp 5cm. Thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3-5 lần so với người lớn, nên sốc nhiệt dễ xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C, có thể dẫn đến tử vong nếu đạt gần 42 độ C.

Chức năng cảnh báo người ngồi hàng ghế sau trên xe Hyundai Santa Fe.

Thực tế, nhiều xe ô tô hiện nay có tính năng phát hiện người ngồi hàng ghế sau, hoặc cảm biến phát hiện chuyển động trong cabin. Những tính năng này hoạt động dựa trên cảm biến và camera trong xe. Trong trường hợp người lái ra khỏi và khóa xe, vì không tập trung mà bỏ quên người ngồi hàng ghế sau, đặc biệt là trẻ em, chiếc xe sẽ cảnh báo bằng còi báo động.

Nhưng suy cho cùng, công nghệ cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để tránh nguy cơ bỏ quên trẻ em trên ô tô, yếu tố quyết định vẫn là kỹ năng và ý thức của người lớn.