2025 Honda Stylo 160 bổ sung màu xanh hoàng gia, giá nhỉnh 47 triệu đồng

Một năm sau khi ra mắt, cuối cùng nhà phân phối xe cũng giới thiệu bản cập nhật cho Honda Stylo 160 phiên bản 2025 với điểm nhấn là một màu sơn mới mang tên Royal Matte Blue. Đây là một tông xanh mờ hoàng gia mang lại cảm giác cổ điển và sang trọng hơn.

Tuy nhiên, cùng với việc bổ sung duy nhất một màu mới, Stylo 160 vẫn có các tông màu khác hấp dẫn. Tổng cộng, Honda Stylo 160 2025 có 7 lựa chọn màu sắc, trong đó 4 màu thuộc phiên bản ABS gồm xanh mờ hoàng gia (mới), xanh lá hoàng gia, đen mờ hoàng gia và trắng mờ hoàng gia; còn phiên bản CBS có 3 màu bóng là đỏ quyến rũ, đen bóng và be.

Giá bán cũng đã tăng so với thời điểm ra mắt ban đầu, khi bản CBS nay có giá Rp. 29.170.000 (tăng từ 47,47 triệu đồng), còn bản ABS là Rp. 32.161.000 (tăng từ 52,34 triệu đồng). Mức giá này tuy vẫn rẻ hơn PCX nhưng cao hơn một chút so với Vario 160 dù cùng dùng chung khối động cơ.

Ngoài thay đổi màu sắc và giá bán, các thông số kỹ thuật vẫn giữ nguyên: xe sử dụng khung sườn ESAF với động cơ 160cc 4 van, công suất 11,3 kW, kèm chế độ bảo hành 5 năm.

Xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc trong hộc chứa đồ trung tâm, hệ thống khóa thông minh (smartkey), cốp rộng 16,5 lít, bình xăng 5,5 lít và bánh xe 12 inch với lốp bản lớn. Riêng bản ABS có thêm phanh đĩa phía sau và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, mang lại cảm giác lái cao cấp hơn.