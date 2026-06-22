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World Cup 2026

Lamine Yamal đáp trả màn khiêu khích của CĐV Saudi Arabia: "Tôi ở đây"

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha

Bị các CĐV Saudi Arabia đồng thanh hô vang "Yamal đâu rồi?" trước trận đấu, Lamine Yamal đã đưa ra câu trả lời không thể thuyết phục hơn.

   

Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha ghi bàn ngay trong 10 phút đầu, rồi lạnh lùng đáp trả bằng dòng trạng thái "I'm here" (Tôi ở đây) trên mạng xã hội.

Bàn thắng là câu trả lời trên sân cỏ

Lamine Yamal cuối cùng cũng đã thực sự ghi dấu ấn tại World Cup. Sau khi chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Cabo Verde do chưa đạt thể trạng tốt nhất, tài năng trẻ của Tây Ban Nha được xếp đá chính trước Saudi Arabia và chỉ mất 10 phút để ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại một kỳ World Cup.

Yamal ăn mừng ngạo nghễ

Yamal ăn mừng ngạo nghễ

Sau pha lập công, Yamal ăn mừng theo cách quen thuộc khi tạo ký hiệu "304" – mã bưu chính khu phố nơi anh lớn lên. Tuy nhiên, tiền đạo 18 tuổi còn gửi đi thêm một thông điệp khác khi đưa bàn tay lên tai như muốn lắng nghe những tiếng hò reo từ khán đài.

"I'm here" – lời đáp trả dành cho những người hoài nghi

Sau trận đấu, Yamal tiếp tục làm rõ ý nghĩa màn ăn mừng bằng một bài đăng trên Instagram. Ngôi sao của Tây Ban Nha chia sẻ loạt ảnh trong trận đấu cùng đoạn video ghi lại cảnh các CĐV Saudi Arabia có mặt tại World Cup liên tục hô vang: "Where is Yamal?" (Yamal đâu rồi?) trong những ngày qua trên đất Mỹ.

Yamal ghi dấu ấn đầu tiên tại World Cup 2026

Yamal ghi dấu ấn đầu tiên tại World Cup 2026

Và câu trả lời của Yamal khiến màn khiêu khích ấy phản tác dụng. Đính kèm bài đăng, anh chỉ viết vỏn vẹn: "I'm here" (Tôi ở đây).

Đó không chỉ là lời đáp trả dành cho các CĐV Saudi Arabia, mà còn là thông điệp gửi tới tất cả những ai từng nghi ngờ khả năng tỏa sáng của thần đồng 18 tuổi tại World Cup 2026. Chỉ với một bàn thắng cùng màn trình diễn thuyết phục, Lamine Yamal đã chứng minh anh đã thực sự xuất hiện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

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Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 04:48 AM (GMT+7)
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