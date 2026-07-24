MU đạt thỏa thuận với Kone, ra mắt thần đồng 15 tuổi tối nay

Hoạt động chuẩn bị cho mùa giải mới của MU đang có 2 bước tiến mới. Sau khi đã có Andrey Santos và Youri Tielemans, MU tiếp tục săn đón thêm một tiền vệ nữa là Manu Kone với mục tiêu mùa tới họ sẽ có được sự kiểm soát tốt ở khu vực giữa sân.

Kone đang chờ MU giải quyết chuyện giá cả với Roma

Theo tờ Corriere dello Sport (Italia), thỏa thuận cá nhân giữa MU với Kone đã đạt được và dù Atletico Madrid, Chelsea với Al Ahli cũng đều đang mời Kone, tiền vệ người Pháp đang ưu tiên gia nhập MU nhất. Vấn đề bây giờ sẽ chỉ là đàm phán về mức phí, Roma đang đòi 60 triệu euro trong khi MU đề nghị trả 50 triệu.

Việc Roma đòi 60 triệu euro là bởi đội bóng này đang cần cân đối lại tài chính trước mùa giải mới, do vậy họ đang rất kiên định với con số trên. Kone có hợp đồng đến năm 2029 nên MU có thể sẽ phải khẩn trương trong vụ này, bởi như đã đề cập, Roma vẫn đang có đội khác hỏi mua Kone.

Trong khi việc bổ sung tuyến giữa đang diễn ra khá gấp, MU có thể mùa tới sẽ có một sự bổ sung trên hàng công ở đội 1 mà không phải mua mới. Đội hình MU trong trận giao hữu gặp Rosenborg tối nay (23h, 24/7) sẽ có sự góp mặt của tiền đạo mới 15 tuổi JJ Gabriel, người đã được HLV Michael Carrick đăng ký trong danh sách 25 cầu thủ sang Na Uy.

JJ Gabriel có thể sẽ đá cho đội 1 MU dù chưa sang tuổi 16

Gabriel đã đoạt giải thưởng cầu thủ hay nhất của giải trẻ Premier League 2025/26 cũng như được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa qua của đội U18 MU, mặc dù phải tới tháng 10 sắp tới cậu mới sang tuổi 16. Gabriel được xem là “ngọc quý” hiếm có của học viện MU và mùa này có lẽ là lúc thần đồng sinh ra tại London sẽ thử sức với đội 1.

Gabriel hứa hẹn sẽ đá trong trận đấu tối nay và đá bên hành lang trái. Khả năng của Gabriel ở vị trí trung phong đã được thể hiện ở cấp độ đội trẻ, nhưng để đá cắm trên đội 1 sẽ là thách thức lớn cho cầu thủ có gốc đảo Cyprus.