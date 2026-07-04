Tỷ lệ chiến thắng vòng 1/8 World Cup 2026: Đội nào chắc ăn nhất?

Tỷ lệ chiến thắng 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026: Cặp đấu nào chênh lệch nhất?

Tỷ lệ chiến thắng 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026 được xác định dựa trên năng lực chuyên môn, các cầu thủ đẳng cấp và phong độ do những đội tuyển thể hiện tại giải đấu. Các nhà cái uy tín quốc tế đã tổng hợp đầy đủ các chỉ số để đưa ra tỷ lệ rất đáng chú ý, kèm theo khả năng thắng trận với mỗi đội tùy theo từng cặp đấu.

Ở cuộc đọ sức diễn ra sớm nhất, Canada dù là đồng chủ nhà nhưng không được đánh giá quá cao khi chạm trán Morocco. Tỷ lệ thắng trận của Canada chỉ là 9/2 (đặt 2 ăn 9) trong khi con số này dành cho Morocco là 17/20. Khả năng hòa trong 90 phút thi đấu chính thức của 2 đội là 5/2.

Pháp của Michael Olise (áo xanh) được đánh giá là đội có khả năng chiến thắng cao nhất tại vòng 16 đội World Cup 2026. Ảnh: AP

Cặp đấu Paraguay gặp Pháp mang đến sự chênh lệch cao nhất tại vòng 16 đội World Cup 2026. Paraguay dù vừa loại Đức nhưng vẫn ở thế dưới rất sâu so với Pháp sở hữu hàng loạt ngôi sao và đang chơi vô cùng thuyết phục. Tỷ lệ thắng trận của Paraguay là 18/1, còn Pháp là 1/5. Nếu 2 đội hòa nhau, tỷ lệ được đưa ra là 33/5.

Tiếp theo, Brazil so tài với Na Uy là cặp đấu hứa hẹn sự cân bằng và giàu kịch tính. Tỷ lệ thắng của Brazil là 17/20, của Na Uy là 18/5. Khi 2 đội hòa nhau, tỷ lệ được lựa chọn là 29/10. Thống kê này cho thấy màn đọ sức giữa Vinicius bên phía Brazil với Erling Haaland của Na Uy sẽ vô cùng quyết liệt,

Được chơi trên sân nhà, Mexico đang vô cùng hứng khởi để sẵn sàng đấu với Anh. Tỷ lệ thắng của Mexico là 9/4 và con số dành cho Anh là 31/20. Trong trường hợp 2 đội hòa nhau, tỷ lệ là 23/10.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mang đến tính chất cạnh tranh cao độ khi cả 2 bên đều có thực lực xuất sắc. Bồ Đào Nha có tỷ lệ chiến thắng là 33/10 và Tây Ban Nha là 19/20. Với khả năng hòa, tỷ lệ là 11/4.

Cuộc đấu giữa Mỹ và Bỉ khá cân bằng khi Mỹ được chơi trên sân nhà, nhưng Bỉ cũng cho thấy sự lì lợm nhất định. Mỹ có tỷ lệ thắng là 19/10, còn Bỉ là 13/8. Tỷ lệ hòa là 5/2.

Argentina sau khi nhọc nhằn vượt qua Cape Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026 không còn được đánh giá quá vượt trội. Khi gặp Ai Cập, tỷ lệ thắng của Argentina là 4/11, của đại diện châu Phi là 19/2. Khả năng hòa với cặp đấu này là 39/10.

Trận đấu cuối cùng thuộc vòng 16 đội World Cup 2026 là màn gặp gỡ giữa Thụy Sĩ với Colombia. Thụy Sĩ có tỷ lệ thắng 13/5, với Colombia là 13/10. Trong trường hợp hòa, tỷ lệ là 23/10.