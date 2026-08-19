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Lý do Musiala liên tục ngất trên sân, khả năng giải nghệ sớm ra sao

Sự kiện: Bundesliga 2026-27 Bayern Munich

Jamal Musiala liên tục ngất trên sân trong chỉ vòng 4 ngày và đó là dấu hiệu cực kỳ đáng lo.

  

Musiala ngất trên sân 2 lần/4 ngày

Lần thứ hai trong vòng 4 ngày, ngôi sao Jamal Musiala của Bayern Munich phải rời sân trong một trận giao hữu của Bayern Munich sau khi đổ gục trên sân, và kể từ đó anh đã tiết lộ chẩn đoán y tế gây ra tình trạng này. Ở phút 66 của trận giao hữu với Heidenheim vào thứ Ba, trận đấu mà Bayern giành chiến thắng 4-2, Musiala ngã xuống khi không có bóng sau khi thi đấu được 5 phút và có thể tự đi bộ rời sân.

Musiala liên tục đổ gục trên sân chỉ trong vòng 4 ngày

Musiala liên tục đổ gục trên sân chỉ trong vòng 4 ngày

Điều này xảy ra trong trận giao hữu với RB Leipzig hôm thứ Bảy tuần trước và được giải thích là do “nắng nóng”. Tuy nhiên, trận đấu này diễn ra trong điều kiện nhiệt độ dễ chịu hơn. Bởi vậy, tình trạng của Jamal Musiala rõ ràng là đáng lo hơn rất nhiều so với việc bị sốc nhiệt.

Musiala giải thích vấn đề

Vài tiếng sau khi vụ việc diễn ra, bản thân Musiala đã đăng đàn trên mạng xã hội và tiết lộ rằng anh vẫn ổn, đồng thời cho biết hiện tại anh đang phải đối mặt với chứng co giật bất thường do rối loạn chức năng thần kinh.

“Trước hết, tôi muốn báo với mọi người rằng tôi vẫn ổn! Tôi vô cùng biết ơn những tin nhắn và sự ủng hộ của các bạn! Tôi hiểu rằng nhiều người trong số các bạn đang lo lắng. Hôm nay, tôi muốn xua tan những lo lắng đó và giải thích về tình hình.

Tôi được chẩn đoán mắc chứng cơn vắng ý thức tạm thời. Đây là căn bệnh do rối loạn chức năng thần kinh và có thể điều trị được. Tình trạng này có thể dẫn đến những khoảnh khắc như những gì đã xảy ra gần đây, chẳng hạn như trong trận đấu với Leipzig hoặc mới đây ở Heidenheim.

Tôi biết thoạt nhìn chúng có thể khiến mọi người sợ hãi, nhưng đối với tôi, hiện tại chúng đơn giản là một phần trong cuộc sống thường ngày. Tôi đang được chăm sóc y tế rất tốt và vẫn vô cùng lạc quan.

Musiala vẫn lạc quan với tình hình hiện tại

Musiala vẫn lạc quan với tình hình hiện tại

Bayern Munich và những người luôn hỗ trợ tôi đều ở bên cạnh, giúp tôi vượt qua chuyện này. Điều quan trọng là không có thêm nguy cơ nào đối với sức khỏe. Sau khi tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và thường xuyên liên hệ với các chuyên gia, mong muốn của cá nhân tôi là đối mặt trực diện với thử thách này.

Với sự cho phép của các bác sĩ thần kinh, tôi muốn tiếp tục làm những gì giúp quá trình hồi phục của mình tốt nhất: đơn giản là sống cuộc sống thường ngày và theo đuổi niềm đam mê chơi bóng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này.

Nhìn chung, tôi cảm thấy rất tích cực và đang đi đúng hướng. Điều giúp tôi nhiều nhất trên hành trình này là tiếp tục theo đuổi những chiến thắng và danh hiệu cùng đội bóng, cùng sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn.

Tôi hy vọng điều này giúp các bạn hiểu rõ hơn về tình hình của tôi. Đồng thời, tôi mong các bạn thông cảm cho mong muốn giữ kín những chi tiết của vấn đề này — chỉ chia sẻ với những người thân cận nhất, CLB và các chuyên gia y tế. Xin cảm ơn rất nhiều. J”.

Chuyên gia y tế nói gì?

Cơn vắng ý thức là tình trạng có thể dẫn đến mất nhận thức trong thời gian ngắn hoặc hoàn toàn dừng hoạt động, giống như trường hợp Musiala đổ gục, và thường chỉ kéo dài vài giây. Theo y học thế giới ghi nhận, căn bệnh này thường xuất hiện ở trẻ em dưới 12 tuổi hơn là người lớn. Bởi vậy, câu hỏi hiện tại là căn bệnh này của Musiala có từ bao giờ?

Nếu như Musiala bị từ nhỏ, căn bệnh này không quá khó chữa. Trong khi đó, nếu như Musiala mới bị, câu chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Các bác sĩ cần phải xem xét cơn vắng ý thức kéo dài bao lâu, tần suất như thế nào?

Đa phần những trường hợp mắc phải căn bệnh này là do tổn thương mạch máu não (có thể do đột quỵ, chấn thương sọ não, u não, viêm màng não hoặc rối loạn chuyển hóa, lạm dụng chất cấm).

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, điều cần thiết nhất đối với Musiala lúc này là nghỉ ngơi và được theo dõi chặt chẽ. Cầu thủ này không được phép hoạt động mạnh, đặc biệt tránh va chạm mạnh ở vùng đầu và phải luôn giữ được tâm lý thoải mái. Bởi vậy, khả năng Musiala phải giải nghệ là rất cao.

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Việt Nam
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Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Sao tuyển Đức Musiala lại đổ gục xuống sân, Bayern Munich âu lo trước mùa giải mới
Sao tuyển Đức Musiala lại đổ gục xuống sân, Bayern Munich âu lo trước mùa giải mới

Jamal Musiala tiếp tục khiến Bayern Munich và người hâm mộ lo lắng khi đổ gục trên sân trong trận gặp Heidenheim, qua đó một lần nữa phải rời sân sớm.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 09:07 AM (GMT+7)
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