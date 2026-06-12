Bảng xếp hạng bảng B World Cup 2026: Thụy Sĩ quyết đấu Qatar, chủ nhà Canada đứng thứ mấy?

Bảng xếp hạng bóng đá bảng B World Cup 2026 mới nhất

Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Canada (Chủ nhà) 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Bosnia and Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng B World Cup 2026 chuẩn bị kích nổ với những cuộc đối đầu nảy lửa và hoàn toàn không có chỗ cho sự sai lầm. Đội đồng chủ nhà Canada sở hữu lợi thế sân nhà BMO Field nhưng sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp để giữ lại tấm vé đi tiếp.

Đối thủ lớn nhất của họ là tuyển Thụy Sĩ, "ông vua thực dụng" của bóng đá châu Âu với lối chơi đầy khoa học và già dơ. Trong khi đó, nhà cựu vô địch châu Á Qatar mang đến giải đấu sự bí ẩn cùng quyết tâm tạo nên bất ngờ lớn. Khép lại bảng đấu là Bosnia & Herzegovina, đại diện châu Âu sở hữu lối đá thể lực và không ngại va chạm.

Với trình độ cực kỳ cân bằng, mỗi trận đấu tại Bảng B đều được coi là một trận tử chiến. Chỉ cần một cú sảy chân ngay trong ngày ra quân, tham vọng World Cup của bất kỳ ông lớn nào cũng có thể tan thành mây khói.