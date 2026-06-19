Sao Canada gãy chân nghiêm trọng, đau đớn chia tay World Cup 2026

Chấn thương của Kone khiến sân BC Place lặng người

Chiến thắng của Canada bị lu mờ bởi chấn thương kinh hoàng mà Ismael Kone phải hứng chịu sau pha phạm lỗi quyết liệt của Assim Madibo ở phút 51 của trận đấu. Tiền vệ bên phía ĐT Qatar ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, trở thành cầu thủ thứ hai của đội bóng Tây Á bị truất quyền thi đấu trong trận.

Chấn thương của Kone khiến tất cả nín thở

Khi được đưa rời sân bằng cáng, Kone vẫn cố gắng giơ ngón tay cái về phía các khán đài BC Place để trấn an người hâm mộ, nhận lại những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Canada áp đảo, Qatar kết thúc trận đấu với 9 người

Trước khi sự cố đáng tiếc xảy ra, Canada đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Cyle Larin mở tỷ số cho đội chủ nhà, trước khi Jonathan David lập cú đúp ngay trong hiệp một để dẫn trước tới 3 bàn. Trong hiệp 2, Canada tiếp tục ghi bàn để thu về một trong những trận thắng đậm nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Kone vẫy tay chào khán giả trước khi đến thẳng bệnh viện

Về phía Qatar, ngoài chiếc thẻ đỏ của Madibo, Homam Ahmed cũng bị truất quyền thi đấu, khiến đội bóng vùng Vịnh chỉ còn 9 người trên sân ở những phút cuối và không thể ngăn cản thất bại nặng nề.

Chùm ảnh chấn thương của Kone