Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup)

World Cup | 10h, 20/6 | Levi's Thổ Nhĩ Kỳ 0 - 0 Paraguay (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay Paraguay Điểm Bayındır Muldur Demiral Söyüncü Kadıoglu Calhanoglu Ozcan Akturkoglu Guler Yıldız Điểm Orlando Gill Junior Alonso Omar Alderete Gustavo Gomez Juan Caceres Braian Ojeda Damian Bobadill Andres Cubas Matias Galarza Julio Enciso Gabriel Avalos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Paraguay Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bayındır, Muldur, Demiral, Söyüncü, Kadıoglu, Calhanoglu, Ozcan, Akturkoglu, Guler, Yıldız Orlando Gill, Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gomez, Juan Caceres, Braian Ojeda, Damian Bobadill, Andres Cubas, Matias Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos

Áp lực buộc phải thắng

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào lượt trận thứ hai với sức ép không nhỏ sau thất bại 0-2 trước Australia. Dù kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella lại thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm, khiến họ phải trả giá.

Trước Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ sở để tự tin nhờ dàn cầu thủ chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu. Hakan Calhanoglu và Arda Guler được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ, trong khi màn trình diễn ấn tượng của Kenan Yildiz từ ghế dự bị có thể mang đến phương án đột phá cho hàng công.

Cơ hội trở lại cuộc đua

Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay bộc lộ nhiều vấn đề sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ. Hàng thủ của đại diện Nam Mỹ liên tục mắc sai lầm trước những pha chuyển trạng thái nhanh, điểm yếu có thể tiếp tục bị khai thác khi đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Xét về phong độ, Paraguay cũng thiếu sự ổn định khi thắng thua đan xen trong thời gian qua. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vừa chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Nếu chơi đúng khả năng, đội bóng của HLV Montella hoàn toàn đủ sức giành 3 điểm để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng D World Cup 2026.