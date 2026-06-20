Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup)
(10h, 20/6, bảng D) Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng Paraguay để nuôi hy vọng đi tiếp sau thất bại ở trận ra quân. Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, đại diện châu Âu được kỳ vọng sẽ tìm lại quỹ đạo chiến thắng.
World Cup | 10h, 20/6 | Levi's
Điểm
Bayındır
Muldur
Demiral
Söyüncü
Kadıoglu
Calhanoglu
Ozcan
Akturkoglu
Guler
Yıldız
Điểm
Orlando Gill
Junior Alonso
Omar Alderete
Gustavo Gomez
Juan Caceres
Braian Ojeda
Damian Bobadill
Andres Cubas
Matias Galarza
Julio Enciso
Gabriel Avalos
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Áp lực buộc phải thắng
Thổ Nhĩ Kỳ bước vào lượt trận thứ hai với sức ép không nhỏ sau thất bại 0-2 trước Australia. Dù kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella lại thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm, khiến họ phải trả giá.
Trước Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ sở để tự tin nhờ dàn cầu thủ chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu. Hakan Calhanoglu và Arda Guler được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ, trong khi màn trình diễn ấn tượng của Kenan Yildiz từ ghế dự bị có thể mang đến phương án đột phá cho hàng công.
Cơ hội trở lại cuộc đua
Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay bộc lộ nhiều vấn đề sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ. Hàng thủ của đại diện Nam Mỹ liên tục mắc sai lầm trước những pha chuyển trạng thái nhanh, điểm yếu có thể tiếp tục bị khai thác khi đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ.
Xét về phong độ, Paraguay cũng thiếu sự ổn định khi thắng thua đan xen trong thời gian qua. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vừa chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Nếu chơi đúng khả năng, đội bóng của HLV Montella hoàn toàn đủ sức giành 3 điểm để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng D World Cup 2026.
Hậu vệ đội trưởng Achraf Hakimi của tuyển Morocco đã bị khởi tố tội hiếp dâm trong lúc đang thi đấu ở World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/06/2026 01:52 AM (GMT+7)