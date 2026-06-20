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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026

(10h, 20/6, bảng D) Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng Paraguay để nuôi hy vọng đi tiếp sau thất bại ở trận ra quân. Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, đại diện châu Âu được kỳ vọng sẽ tìm lại quỹ đạo chiến thắng.

   

World Cup | 10h, 20/6 | Levi's

Thổ Nhĩ Kỳ
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup) - 1
Paraguay
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup) - 1
Bayındır, Muldur, Demiral, Söyüncü, Kadıoglu, Calhanoglu, Ozcan, Akturkoglu, Guler, Yıldız
Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay: Mệnh lệnh giành 3 điểm (World Cup) - 1
Orlando Gill, Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gomez, Juan Caceres, Braian Ojeda, Damian Bobadill, Andres Cubas, Matias Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos

Áp lực buộc phải thắng

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào lượt trận thứ hai với sức ép không nhỏ sau thất bại 0-2 trước Australia. Dù kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella lại thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm, khiến họ phải trả giá.

Trước Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ sở để tự tin nhờ dàn cầu thủ chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu. Hakan Calhanoglu và Arda Guler được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ, trong khi màn trình diễn ấn tượng của Kenan Yildiz từ ghế dự bị có thể mang đến phương án đột phá cho hàng công.

Cơ hội trở lại cuộc đua

Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay bộc lộ nhiều vấn đề sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ. Hàng thủ của đại diện Nam Mỹ liên tục mắc sai lầm trước những pha chuyển trạng thái nhanh, điểm yếu có thể tiếp tục bị khai thác khi đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Xét về phong độ, Paraguay cũng thiếu sự ổn định khi thắng thua đan xen trong thời gian qua. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vừa chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Nếu chơi đúng khả năng, đội bóng của HLV Montella hoàn toàn đủ sức giành 3 điểm để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng D World Cup 2026.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-20/06/2026 01:52 AM (GMT+7)
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