Brazil "học lỏm" Arsenal bài phạt góc, HLV Ancelotti lý giải vì sao không dùng Endrick

Cải thiện hàng công

ĐT Brazil đã có trận ra quân không suôn sẻ trước Morocco khi chỉ hòa 1-1 và suýt nữa thua ở những phút cuối. Mặc dù họ sẽ có trận đấu tiếp theo dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Haiti (7h30, 20/6), về lâu dài HLV Carlo Ancelotti không muốn lại thấy một màn trình diễn như vậy ở các trận sau.

Brazil không có khởi đầu tốt ở trận gặp Morocco

Mục tiêu của “Don Carlo” lúc này không gì hơn là cải thiện lối đá của Brazil theo hướng đạt hiệu quả tối đa trên hàng công. Và không chỉ bóng sống, Brazil cũng cần có sự hiệu quả trong các tình huống cố định, điều có thể giúp họ vượt khó trong những trận đấu đầy thách thức.

Nói đến tình huống cố định, Arsenal mùa 2025/26 đã trở thành tiêu chuẩn trong khả năng khai thác các pha bóng chết, nhất là các quả phạt góc. Do đó HLV Ancelotti quyết định học hỏi từ đội bóng này, và ông có một người giúp cho mình điều đó: Trung vệ Gabriel của Arsenal.

Gabriel mách nước cho HLV Ancelotti

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Haiti, Gabriel tiết lộ anh đã chia sẻ những chiêu thức bóng chết của Arsenal cho HLV Ancelotti. “Tôi đang cố gắng trợ giúp mọi người nhiều nhất có thể. Các tình huống cố định chắc chắn có thể làm thay đổi trận đấu, nên tôi chia sẻ cho các đồng đội và ban huấn luyện những gì tôi biết”, Gabriel nói.

Trung vệ Gabriel

Bóng chết không phải thế mạnh của Brazil khi tấn công. Mặc dù 2 trung vệ Marquinhos và Gabriel đều có khả năng đánh đầu tốt, lần cuối họ ghi bàn cho Brazil (đều từ các quả phạt góc) là 3 năm trước. Từ đó tới nay bộ đôi này chưa từng 1 lần lập công cho ĐT Brazil, và các pha phạt góc của “Selecao” cũng kém đi hiệu quả.

“Chúng tôi là ĐT Brazil và chúng tôi luôn muốn có bóng để tấn công. Nhưng để ghi bàn thì cần sự tận dụng ở mọi tình huống và do đó các pha đá phạt cũng phải được dàn xếp hợp lý”, Gabriel cho hay.

HLV Ancelotti đánh giá cao Endrick, nhưng lý giải tại sao không dùng

Trận ra quân của ĐT Brazil không có sự góp mặt của tiền đạo Endrick và đã có nhiều xì xào rằng anh bị HLV Carlo Ancelotti “trù dập” hoặc không tin cậy. Tuy nhiên HLV người Italia đã khẳng định rằng ông đánh giá cao năng lực của chân sút này.

HLV Ancelotti trong buổi tập gần đây

“Tôi không nghi ngờ rằng Endrick có tài năng xuất sắc. Cậu ấy sẽ chơi tốt khi được vào sân và sẽ còn tỏa sáng ở các giải đấu tiếp theo. Nhưng cậu ấy còn trẻ và cần sự kiên nhẫn, Endrick là người kiên nhẫn và điều đó rất cần cho các ngôi sao mới nổi”, Ancelotti cho biết.

“Tôi không chọn cậu ấy vì Matheus Cunha là một tiền vệ tấn công tốt hơn dù không phải một tiền đạo cắm tốt. Còn Igor Thiago là một cầu thủ chủ chốt, mạnh mẽ và quyết liệt trong khống chế và xử lý bóng. Endrick không phải là 2 kiểu cầu thủ đó, cậu ấy là một kiểu tiền đạo khác và cần được sử dụng trong một số tình huống khác”.