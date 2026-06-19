“Sóng ngầm” phòng thay đồ Brazil: Cunha thay Thiago, Casemiro bị Fabinho chiếm chỗ?

Brazil phải tăng tốc

Sau lượt trận mở màn tại bảng C World Cup 2026, cục diện mang đến những bất ngờ. Scotland hiện chễm chệ ngôi đầu với 3 điểm sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti. Trong khi đó, hai ứng cử viên được đánh giá cao hơn là Brazil và Morocco chia nhau hai vị trí tiếp theo, cùng được 1 điểm sau trận hòa 1-1. Haiti tạm đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

HLV Ancelotti còn nhiều việc phải làm với ĐT Brazil

Cục diện này vô tình đẩy "các vũ công Samba" vào thế phải tăng tốc ở lượt trận thứ hai, nếu không muốn đặt mình vào thế chân tường trước trận hạ màn vòng bảng.

Đối đầu với Haiti chính là cơ hội không thể tốt hơn để tập thể giàu thành tích nhất lịch sử World Cup gỡ bỏ áp lực tâm lý. Một chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng “hủy diệt”, sẽ là lời khẳng định cho sức mạnh của Selecao. Lịch sử hoàn toàn ủng hộ đại diện Nam Mỹ khi khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá là quá lớn.

Liệu có phải phiên bản Selecao "yếu nhất lịch sử"?

Trong 3 lần đụng độ trước đây, Brazil toàn thắng cả 3, nã vào lưới đối thủ tới 17 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Ký ức đậm nét nhất chính là chiến thắng đậm 7-1 tại Copa America 2016.

Dù các thông số thống kê đều nghiêng hẳn về phía Brazil, giới chuyên môn và truyền thông quốc tế trước giải đấu lại không đặt quá nhiều niềm tin vào đoàn quân Ancelotti. Nhiều nhà bình luận thậm chí còn thẳng thắn nhận định chiến lược gia người Ý đang nắm trong tay một phiên bản Selecao "yếu nhất lịch sử" do thiếu vắng các ngôi sao ở đẳng cấp thống trị thế giới.

Trận hòa chệch choạc trước Morocco đã phơi bày hàng loạt tử huyệt của Brazil. Trước khi đặt chân đến sân vận động tại Philadelphia, cựu thuyền trưởng Real Madrid đang phải đối mặt các câu hỏi hóc búa cần lời giải ngay lập tức.

Neymar và bài toán "để dành"

Ngôi sao lớn nhất của đội bóng, Neymar Jr, chắc chắn sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc đối đầu với Haiti. Tiền đạo 34 tuổi hiện vẫn ở lại New Jersey để thực hiện giáo án hồi phục riêng cho chấn thương bắp chân phải, chấn thương anh gặp phải từ ngày 17/5 trong màu áo Santos.

Neymar vẫn chưa thể thi đấu trở lại

Dù đã xuất hiện trên sân tập chạy nhẹ và tham gia phần khởi động cùng các đồng đội hôm 18/6, bộ phận y tế của Brazil khẳng định Neymar cần thêm thời gian để đạt thể trạng tốt nhất. Dự kiến, anh chỉ có thể trở lại tập luyện hoàn toàn cùng giáo án của toàn đội vào Chủ nhật tới. Ban huấn luyện Selecao đang chấp nhận canh bạc "để dành" Neymar cho vòng đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng nghỉ luôn cả trận gặp Scotland.

Sự thiếu vắng của số 10 ảnh hưởng toàn diện đến lối chơi của Brazil. Khi không có Neymar làm hạt nhân phân phối bóng và thu hút hậu vệ đối phương, các đợt tấn công của Selecao tỏ ra thiếu đột biến, quá phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của Vinicius Junior, hay Raphinha ở hai hành lang cánh và dễ dàng bị bẻ gãy khi đối phương tổ chức phòng ngự số đông.

HLV Ancelotti Loại Igor Thiago, để đặt cược vào Cunha hay Endrick?

Vị trí trung phong của Brazil đang là tâm điểm của những lời chỉ trích sau màn trình diễn thảm họa của Igor Thiago trước Morocco. Trong hiệp một trận đấu này, tiền đạo thuộc biên chế Brentford gần như "mất tích" trên sân, trở thành một trong ba cầu thủ chạm bóng ít nhất đội và không tung ra nổi một pha dứt điểm nguy hiểm nào. Lối chơi rời rạc, thiếu kết nối của Thiago sẽ buộc HLV Ancelotti phải tính đến phương án thay thế.

Hàng công Brazil trận ra quân quá phụ thuộc vào Vinicius

Trong các buổi tập gần đây tại Philadelphia, chiến lược gia người Ý đã thử nghiệm cả Matheus Cunha lẫn thần đồng Endrick cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Thậm chí đội hình chiến thuật 4-2-4 siêu tấn công đã được sử dụng để cân nhắc việc xếp cả hai đá cặp. Cunha vừa trải qua mùa giải thăng hoa tại Premier League, sở hữu thể hình tốt, cùng khả năng độc lập tác chiến mạnh mẽ.

Trong khi đó, Endrick mang lại sự bùng nổ, tốc độ và bản năng “sát thủ” nhạy bén, dù tuổi đời còn rất trẻ. Việc thay thế Thiago bằng Cunha, hoặc Endrick, hứa hẹn sẽ mang lại sự cơ động, giúp hàng công Brazil áp đặt thế trận gây áp lực tầm cao và xuyên phá khối bê tông phòng ngự dự kiến sẽ dày đặc của Haiti.

Casemiro cảm nhận hơi nóng từ Fabinho

Cùng chung số phận “tội đồ” như Thiago là lão tướng Casemiro. Tiền vệ 34 tuổi vừa trải qua trận ra quân đáng quên khi liên tục bị lối chơi giàu tốc độ của Morocco khai thác.

Casemiro (số 5) là một trong những cầu thủ chơi không tốt của "Selecao"

Chính vị trí do cựu sao Manchester United án ngữ đã bị xuyên phá dẫn đến bàn thua trong hiệp một. Casemiro tỏ ra chậm chạp, chuyền hỏng nhiều và phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo trước khi bị Ancelotti rút ra ngay sau giờ nghỉ.

Màn trình diễn nghèo nàn khiến suất đá chính của anh lung lay dữ dội trước sự cạnh tranh của Fabinho. Tiền vệ đang thuộc biên chế Al Ittihad đã được Ancelotti thử nghiệm đá chính trong nhóm trụ cột ở buổi tập gần nhất. Tại tuyển Brazil, Fabinho được xem là phương án mang lại sự cân bằng, khả năng bọc lót không gian xuất sắc và điều tiết nhịp độ điềm tĩnh.

Sự xuất hiện của Fabinho ở trận gặp Haiti sắp tới hứa hẹn sẽ giúp hệ thống đánh chặn từ xa của Selecao trở nên vững chắc hơn, giảm tải áp lực cho bộ đôi trung vệ phía dưới và giải phóng cho Bruno Guimaraes thoải mái dâng cao hỗ trợ tấn công.

Ở loạt trận thứ 2 vòng bảng, Brazil không được phép sảy chân thêm. Đối đầu với Haiti kiên cường nhưng hạn chế về đẳng cấp, nhiệm vụ của các vũ công Samba không chỉ dừng lại ở 3 điểm. Một chiến thắng đậm đà vào sáng 20/6 sẽ là tiếng gầm cần thiết của sắc vàng-xanh, đập tan những hoài nghi và tham vọng của đội bóng tại World Cup 2026.