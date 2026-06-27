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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026

(10h, 27/6, bảng G) New Zealand và Bỉ đều cần một chiến thắng để chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

   

World Cup | 10h, 27/6 | SVĐ BC Place

New Zealand
Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
Bỉ
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Stamenic, Bell, McCowatt, Singh, Just, Wood
Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
Courtois, Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Saelemaekers, De Bruyne, Trossard, Lukaku

Mệnh lệnh phải thắng

Dù vẫn bất bại sau hai lượt trận, đội tuyển Bỉ hiểu rằng một kết quả hòa có thể không đủ để giúp họ đi tiếp. Thầy trò HLV Rudi Garcia buộc phải giành chiến thắng trước New Zealand nếu muốn chắc chắn có mặt trong top hai của bảng G.

Nếu Ai Cập đánh bại Iran ở trận đấu còn lại, Bỉ sẽ không thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Dù vậy, vị trí nhì bảng cũng được xem là khá thuận lợi khi đối thủ ở vòng 1/16 của “Quỷ đỏ” nhiều khả năng sẽ là Australia hoặc Paraguay.

Lịch sử vẫy gọi

New Zealand vẫn còn nguyên cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out của một kỳ World Cup. Việc hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Iran và chỉ giành kết quả hòa 2-2 khiến HLV Darren Bazeley không khỏi thất vọng. Dù vậy, chiến thắng trước Bỉ tại Vancouver (Canada) sẽ giúp đội bóng châu Đại Dương sáng cửa giành vé vào vòng 1/16.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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(2h, 27/6, bảng I) Theo một số nguồn tin, Na Uy sẽ cất gần như toàn bộ đội hình chính trong trận đấu này.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 22:55 PM (GMT+7)
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