Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)
(10h, 27/6, bảng G) New Zealand và Bỉ đều cần một chiến thắng để chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.
World Cup | 10h, 27/6 | SVĐ BC Place
Điểm
Crocombe
Payne
Surman
Boxall
Cacace
Stamenic
Bell
McCowatt
Singh
Just
Wood
Điểm
Courtois
Meunier
Theate
Mechele
De Cuyper
Raskin
Tielemans
Saelemaekers
De Bruyne
Trossard
Lukaku
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Mệnh lệnh phải thắng
Dù vẫn bất bại sau hai lượt trận, đội tuyển Bỉ hiểu rằng một kết quả hòa có thể không đủ để giúp họ đi tiếp. Thầy trò HLV Rudi Garcia buộc phải giành chiến thắng trước New Zealand nếu muốn chắc chắn có mặt trong top hai của bảng G.
Nếu Ai Cập đánh bại Iran ở trận đấu còn lại, Bỉ sẽ không thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Dù vậy, vị trí nhì bảng cũng được xem là khá thuận lợi khi đối thủ ở vòng 1/16 của “Quỷ đỏ” nhiều khả năng sẽ là Australia hoặc Paraguay.
Lịch sử vẫy gọi
New Zealand vẫn còn nguyên cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out của một kỳ World Cup. Việc hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Iran và chỉ giành kết quả hòa 2-2 khiến HLV Darren Bazeley không khỏi thất vọng. Dù vậy, chiến thắng trước Bỉ tại Vancouver (Canada) sẽ giúp đội bóng châu Đại Dương sáng cửa giành vé vào vòng 1/16.
(2h, 27/6, bảng I) Theo một số nguồn tin, Na Uy sẽ cất gần như toàn bộ đội hình chính trong trận đấu này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 22:55 PM (GMT+7)