Trực tiếp bóng đá New Zealand - Bỉ: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)

World Cup | 10h, 27/6 | SVĐ BC Place New Zealand 0 - 0 Bỉ (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: New Zealand vs Bỉ Bỉ Điểm Crocombe Payne Surman Boxall Cacace Stamenic Bell McCowatt Singh Just Wood Điểm Courtois Meunier Theate Mechele De Cuyper Raskin Tielemans Saelemaekers De Bruyne Trossard Lukaku Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận New Zealand New Zealand Bỉ Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Stamenic, Bell, McCowatt, Singh, Just, Wood Courtois, Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Saelemaekers, De Bruyne, Trossard, Lukaku

Mệnh lệnh phải thắng

Dù vẫn bất bại sau hai lượt trận, đội tuyển Bỉ hiểu rằng một kết quả hòa có thể không đủ để giúp họ đi tiếp. Thầy trò HLV Rudi Garcia buộc phải giành chiến thắng trước New Zealand nếu muốn chắc chắn có mặt trong top hai của bảng G.

Nếu Ai Cập đánh bại Iran ở trận đấu còn lại, Bỉ sẽ không thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Dù vậy, vị trí nhì bảng cũng được xem là khá thuận lợi khi đối thủ ở vòng 1/16 của “Quỷ đỏ” nhiều khả năng sẽ là Australia hoặc Paraguay.

Lịch sử vẫy gọi

New Zealand vẫn còn nguyên cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out của một kỳ World Cup. Việc hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Iran và chỉ giành kết quả hòa 2-2 khiến HLV Darren Bazeley không khỏi thất vọng. Dù vậy, chiến thắng trước Bỉ tại Vancouver (Canada) sẽ giúp đội bóng châu Đại Dương sáng cửa giành vé vào vòng 1/16.