Trực tiếp bóng đá Mỹ - Australia: Chủ nhà hướng tới chiến thắng lịch sử (World Cup)

World Cup | 2h, 20/6 | Lumen Field Mỹ 0 - 0 Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mỹ vs Australia Australia Điểm Freese Freeman Richards Ream Robinson Adams Tillman Dest McKennie Pulisic Balogun Điểm Beach Circati Souttar Burgess Italiano O'Neill Okon-Engstler Bos Metcalfe Irankunda Toure Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mỹ Mỹ Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun Beach, Circati, Souttar, Burgess, Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos, Metcalfe, Irankunda, Toure

Mỹ hướng tới chiến thắng lịch sử trên sân nhà

Đội tuyển Mỹ đang có sự khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ ghi tới bốn bàn trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời tái lập chiến thắng đậm nhất của mình ở World Cup, ngang với hai trận thắng 3-0 tại giải đấu năm 1930.

Nếu tiếp tục vượt qua Australia, thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1930 giành hai chiến thắng liên tiếp tại World Cup. Đây cũng sẽ là lần đầu họ thắng nhiều hơn một trận trong cùng một kỳ World Cup kể từ chiến tích vào tứ kết năm 2002.

Lợi thế sân nhà tiếp tục là điểm tựa lớn cho tuyển Mỹ. Họ đã trải qua 19 trận liên tiếp thi đấu trên sân nhà với thành tích 11 thắng, 2 hòa và 6 thua. Riêng tại Seattle, đội bóng xứ cờ hoa đang sở hữu chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp, mang đến sự tự tin đáng kể trước cuộc đối đầu quan trọng này.

Australia gây bất ngờ bằng những quyết định táo bạo

Ở phía bên kia chiến tuyến, Australia cũng tạo nên cú sốc trong ngày ra quân khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Đó là chiến thắng thứ ba trong tám trận gần nhất của "Socceroos" (3 thắng, 1 hòa, 4 thua), đồng thời là trận giữ sạch lưới thứ hai trong giai đoạn này.

Điểm nhấn lớn nhất đến từ những quyết định đầy mạo hiểm của ban huấn luyện, nổi bật là việc trao suất bắt chính cho thủ môn lựa chọn số ba Patrick Beach thay vì đội trưởng kỳ cựu Mathew Ryan. Canh bạc đó đã phát huy hiệu quả khi Australia lần đầu giành trọn ba điểm ở trận mở màn một kỳ World Cup kể từ năm 2006.

Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng giúp Australia có tới ba chiến thắng trong bốn trận gần nhất tại World Cup, thành tích rất đáng khích lệ với đại diện châu Á.

Bài học từ Saudi Arabia giúp Australia giữ đôi chân trên mặt đất

Dù đang hưng phấn sau chiến thắng đầu tay, Australia vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Ban huấn luyện coi việc tránh tâm lý chủ quan là ưu tiên hàng đầu trước màn so tài với đội chủ nhà Mỹ.

Trợ lý HLV Hayden Foxe nhấn mạnh đội bóng không muốn lặp lại kịch bản của Saudi Arabia tại World Cup 2022. Khi đó, đại diện Tây Á từng gây chấn động với chiến thắng trước Argentina ở trận mở màn nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua vòng bảng.

Australia hiểu rằng chiến thắng trước Mỹ không chỉ giúp họ đặt một chân vào vòng knock-out mà còn khẳng định vị thế của một trong những hiện tượng lớn nhất giải đấu năm nay.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về tuyển Mỹ

Đây là lần đầu tiên Mỹ và Australia gặp nhau tại một kỳ World Cup. Trước đó, hai đội mới có bốn lần chạm trán trong các trận giao hữu.

Lịch sử đang ủng hộ đội chủ nhà khi Mỹ giành chiến thắng ở hai cuộc đối đầu gần nhất, diễn ra vào tháng 6/2010 và tháng 10/2025. Tuy nhiên, với phong độ cao của cả hai đội sau lượt trận đầu tiên, màn so tài tại Seattle hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.