Giao Hữu | 17h, 17/11 | Singapore 0 - 0 Brazil (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Singapore vs Brazil Brazil Điểm Syazwan Hariss Harun William Baharudin Lionel Tan Song Ui Young Nakamura Stewart Shahiran Fandi Anuar Điểm Marisco Wesley Cunha Gabriel Augusto Bruno Santos Andre Estevao Vinicius Junior Endrick Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Singapore Singapore Brazil Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Syazwan, Hariss Harun, William, Baharudin, Lionel Tan, Song Ui Young, Nakamura, Stewart, Shahiran, Fandi, Anuar Marisco, Wesley, Cunha, Gabriel, Augusto, Bruno, Santos, Andre, Estevao, Vinicius Junior, Endrick

Chênh lệch đẳng cấp

Cảm giác chung của hai đội bóng Singapore và Brazil sau trận đấu vừa qua là nỗi buồn. Singapore đã phải nhận thất bại nặng nề trước Paraguay với tỷ số 1-4, trong khi Brazil thua sát nút Nhật Bản với tỷ số 2-3.

Tuy nhiên sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là điều không thể phủ nhận. Theo bảng xếp hạng FIFA, Brazil hiện đang đứng thứ 6, trong khi Singapore chỉ xếp ở vị trí 149. Với khoảng cách lên tới 143 bậc, việc Singapore có thể tạo nên bất ngờ trước Brazil là điều khó xảy ra. Để hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ, Singapore có thể cần áp dụng một chiến thuật chơi chặt chẽ, nhằm giảm thiểu số bàn thua.

Brazil mất Raphinha và HLV Ancelotti

Singapore không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận gặp Paraguay. Tuy nhiên, hậu vệ Nur Abdullah vẫn chưa thể trở lại do đang hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước.

Ui-Young Song nhiều khả năng tiếp tục đá chính sau khi ghi bàn gỡ hòa trước Paraguay. Anh có thể sát cánh cùng hai đồng đội tại Lion City Sailors là Farhan Zulkifli và Ilhan Fandi trên hàng công.

Brazil chịu tổn thất lớn khi Raphinha bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở những phút cuối trận gặp Nhật Bản. HLV Ancelotti cũng không thể chỉ đạo trực tiếp từ đường biên do bị truất quyền làm nhiệm vụ ngay sau đó.