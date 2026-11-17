Trực tiếp bóng đá Singapore - Brazil: Vũ công samba phô diễn sức mạnh
(17h, 17/11, Giao hữu) Đội chủ nhà Singapore bị đánh giá yếu hơn hẳn đội bóng xứ samba Brazil. Tuy nhiên bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ.
Giao Hữu | 17h, 17/11 |
Điểm
Syazwan
Hariss Harun
William
Baharudin
Lionel Tan
Song Ui Young
Nakamura
Stewart
Shahiran
Fandi
Anuar
Điểm
Marisco
Wesley
Cunha
Gabriel
Augusto
Bruno
Santos
Andre
Estevao
Vinicius Junior
Endrick
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chênh lệch đẳng cấp
Cảm giác chung của hai đội bóng Singapore và Brazil sau trận đấu vừa qua là nỗi buồn. Singapore đã phải nhận thất bại nặng nề trước Paraguay với tỷ số 1-4, trong khi Brazil thua sát nút Nhật Bản với tỷ số 2-3.
Tuy nhiên sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là điều không thể phủ nhận. Theo bảng xếp hạng FIFA, Brazil hiện đang đứng thứ 6, trong khi Singapore chỉ xếp ở vị trí 149. Với khoảng cách lên tới 143 bậc, việc Singapore có thể tạo nên bất ngờ trước Brazil là điều khó xảy ra. Để hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ, Singapore có thể cần áp dụng một chiến thuật chơi chặt chẽ, nhằm giảm thiểu số bàn thua.
Brazil mất Raphinha và HLV Ancelotti
Singapore không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận gặp Paraguay. Tuy nhiên, hậu vệ Nur Abdullah vẫn chưa thể trở lại do đang hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước.
Ui-Young Song nhiều khả năng tiếp tục đá chính sau khi ghi bàn gỡ hòa trước Paraguay. Anh có thể sát cánh cùng hai đồng đội tại Lion City Sailors là Farhan Zulkifli và Ilhan Fandi trên hàng công.
Brazil chịu tổn thất lớn khi Raphinha bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở những phút cuối trận gặp Nhật Bản. HLV Ancelotti cũng không thể chỉ đạo trực tiếp từ đường biên do bị truất quyền làm nhiệm vụ ngay sau đó.
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