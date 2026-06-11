Trực tiếp bóng đá Mexico - Nam Phi: Đến lượt Mexico bị thẻ đỏ (World Cup 2026) (Hết giờ)

World Cup | 2h, 12/6 | Estadio Azteca Mexico 2 - 0 Nam Phi (H1: 1-0) Thông tin trước trận Mexico vs Nam Phi Nam Phi Điểm Rangel 7.3 Alvarado 8.1 Vasquez 6.9 Montes 6.9 Gallardo 6.9 Gutierrez 6.9 Lira 7.2 Fidalgo 7.1 Reyes 7.2 Quinones 8.5 Jimenez 7.9 Điểm Williams 6.7 Mbokazi 6.5 Okon 6.3 Sibisi 6.0 Mudau 6.5 Modiba 5.9 Mokoena 6.5 Sithole 5.1 Adams 6.6 Rayners 6.2 Foster 5.9 Thay người Chavez 6.8 Mora 6.5 Edson Alvarez 7.0 Armando Gonzalez 6.3 Vega 6.4 Thay người Mbatha 6.5 Zwane 5.3 Makgopa 6.8 Appollis 6.6 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mexico Mexico Nam Phi Sút khung thành 16(4) 3(2) Thời gian kiểm soát bóng 61% 33% Phạm lỗi 12 11 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 1 2 Việt vị 1 1 Phạt góc 3 1 Cứu thua 2 2 Quinones 9' Jimenez 67' Tình huống nổi bật 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Mexico giao bóng. 4’ MEXICO ĐÁ PHẠT Mexico hưởng quả phạt bên cánh phải. Gutierrez sút thẳng vào hàng rào 2 người của Nam Phi. 5’ WILLIAMS CẢN PHÁ JIMENEZ!!! Reyes bên cánh phải đã thoát xuống và thực hiện quả căng vào vòng cấm Nam Phi. Không ai bên phía Nam Phi che chắn khu chữ D, tạo điều kiện cho Jimenez băng vào sút ngay, nhưng Williams đổ người đẩy bóng ra!!! 7’ MEXICO TẤN CÔNG Hậu vệ phải Mudau của Nam Phi cảnh giác tung cú xoạc để ngăn quả tạt của Gallardo. Bóng dội lại chân Gallardo đi hết biên nên Nam Phi phát bóng lên. 9’ VÀO!! MEXICO 1-0 NAM PHI!!! SAI LẦM CỦA PHÍA NAM PHI!! Trung vệ Sithole của Nam Phi được thủ môn Williams chuyền bóng cho ở ngoài vòng cấm, nhưng xử lý bước 1 hỏng và bị Lira lao tới tranh bóng. Bóng bật tới chân Quinones, người dốc vào và tung cú sút chìm nhưng rất căng đánh bại Williams!! 13’ MEXICO PHẠT GÓC Mexico đá phạt góc bên cánh trái, Jimenez đón được nhưng đánh đầu đi quá bổng. 17’ THẺ VÀNG Mokoena của Nam Phi nhận thẻ vàng sau pha đốn ngã Fidalgo, người đã suýt nữa thoát đi để Mexico phản công. 19’ QUINONES SÚT XA Quinones đón bóng ngoài vòng cấm Nam Phi và có bước 1 tốt để mở ra khoảng trống cho anh quay người lại về phía cầu môn, nhưng cú sút xa đi không chính xác. 23’ NAM PHI TẤN CÔNG Mbokazi thực hiện một cú phất dài vượt tuyến rất bổng thẳng vào vòng cấm Mexico, và thủ môn Rangel đã đẩy ra thay vì bắt dính. Dù vậy không có cơ hội sút ngay cho Nam Phi. Thẻ vàng. Gutierrez đốn ngã Mudau. 29’ MEXICO TẤN CÔNG Hậu vệ trái Gallardo đã có pha bó vào tấn công, anh nhận bóng từ Quinones và cắt vào nhưng cú sút chân phải bị trung vệ Okon của Nam Phi chặn được. 35’ QUẢ CĂNG NGANG NGUY HIỂM Mexico tấn công và Quinones đưa Gallardo băng xuống cánh trái. Hậu vệ trái của Mexico đã căng ngang về phía Jimenez nhưng Williams bắt gọn được bóng dù lực đường chuyền khá mạnh. 38’ NAM PHI TẤN CÔNG Một quả lật sớm từ cánh trái đến được chỗ của Lyle Foster, nhưng tiền đạo của Burnley đánh đầu ra ngoài. 42’ QUINONES SÚT TRÚNG CỘT DỌC!!! Quinones đang đá tiền đạo lùi và các pha đột phá của anh rất nguy hiểm. Anh sút xa chạm chân một cầu thủ Nam Phi, nhưng Mexico tiếp tục lên bóng và sau đó pha căng ngang của Reyes đã được Jimenez làm tường cho chính Quinones, người tung cú sút chìm dội trúng cột dọc!! 45+4’ CƠ HỘI CHO GUTIERREZ! Quinones chọc khe rất tốt đưa Gutierrez thoát xuống góc trái vòng cấm Nam Phi, nhưng Gutierrez tung ra cú dứt điểm quá tệ khiến HLV Aguirre bên noài cũng phải nổi nóng. HIỆP 1 KẾT THÚC Mexico tạm dẫn Nam Phi 1-0. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Nam Phi giao bóng. 49’ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP CHO NAM PHI!! Mexico phản công và chỉ một quả bấm bóng đã đưa Gutierrez băng xuống. Sithole phạm lỗi với Gutierrez từ phía sau ngay trước cơ hội đối mặt và trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp! 51’ JIMENEZ SÚT PHẠT Jimenez thực hiện cú sút phạt với điểm đặt bóng ngay sát vạch 16m50, nhưng anh đưa bóng đập hàng rào. 56’ NAM PHI SÚT XA Modiba có khoảng trống chếch bên trái trung lộ nhưng cú sút xa của anh không gây khó cho thủ môn Rangel. Nam Phi thay người. Tiền đạo Foster được rút ra, người vào thay Thalente Mbatha là một tiền vệ bao sân. 61’ NAM PHI THAY NGƯỜI Tiền đạo 36 tuổi Themba Zwane vào thay Adams. 65’ MEXICO PHẢN CÔNG Đội chủ nhà cướp được bóng bên cánh trái phần sân Nam Phi, nhưng quả chọc khe của Gutierrez dành cho Jimenez bị cắt được. 66’ MEXICO THAY NGƯỜI 2 tiền vệ Gutierrez và Fidalgo rời sân, vào thay là Chavez và Mora. Gilberto Mora mới chỉ 17 tuổi, cầu thủ trẻ nhất tại World Cup này và được so sánh với Pedri. 67’ VÀO!!! MEXICO 2-0 NAM PHI!!! RAUL JIMENEZ!!! Quinones lại lùi về giữa sân đón bóng, anh bật tường với Jimenez trước khi đẩy sang cánh phải cho Alvarado, người chỉnh bóng sang chân trái và quả lật về phía cột xa đã được Jimenez thoát xuống đánh đầu cận thành!! 73’ KHÔNG PENALTY Mexico đoạt bóng ở giữa sân và Alvarado chọc khe cho Jimenez, người đã khôn ngoan lùi lại để né bẫy việt vị rồi mới chạy xuống. Sibisi đã chắn người khá mạnh với Jimenez khiến tiền đạo của Mexico ngã ra, nhưng trọng tài không cho penalty. 76’ THAY NGƯỜI Mexico: Edson Alvarez và Armando Gonzalez vào thay Lira & Jimenez. Nam Phi: Evidence Makgopa vào thay Rayners, sự thay đổi ở hàng tiền đạo. 78’ THAY NGƯỜI Mexico: Quinones rời sân, Alexis Vega thay thế. Nam Phi: Oswin Appollis vào thay Modiba. 81’ NAM PHI TẤN CÔNG Appollis cắt vào từ cánh trái và tung cú đá chân phải, nhưng cú đá chìm đi thẳng vào thủ môn Rangel. 84’ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP CHO NAM PHI!! Pha tấn công phút 81 của Nam Phi đã chứng kiến Zwane đánh vào mặt của Alvarado. Pha bóng không qua mắt được tổ VAR và Nam Phi bị thẻ đỏ thứ 2! 90+2’ THẺ ĐỎ CHO MEXICO!! Nam Phi phản công bên cánh phải với pha dốc bóng của hậu vệ phải Mudau. Cesar Montes bước ra ngăn chặn nhưng cú truy cản rất nguy hiểm và không có vẻ là chơi bóng, khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ của Lokomotiv Moscow!! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Mexico đánh bại Nam Phi 2-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Rangel, Alvarado, Vasquez, Montes, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Reyes, Quinones, Jimenez Williams, Mbokazi, Okon, Sibisi, Mudau, Modiba, Mokoena, Sithole, Adams, Rayners, Foster

"Bạch tuộc tiên tri" dự đoán chủ nhà thắng

Mới đây, Thủy cung Two Oceans, một địa danh nổi tiếng ở Cape Town (Nam Phi) đã chia sẻ hình ảnh về Cherry - cô bạch tuộc được tuyên bố có khả năng dự đoán kết quả các trận bóng đá. Theo đó, khi lựa chọn quốc kỳ giữa Mexico và Nam Phi - 2 đội đá trận khai màn World Cup 2026 - Cherry đã lựa chọn Mexico là đội thắng.

Mexico: Lợi thế sân nhà và đội hình chất lượng chờ ngày bùng nổ

Sau thất bại của Qatar trước Ecuador ở trận khai mạc World Cup 2022, Mexico hiểu rõ áp lực dành cho đội chủ nhà trong ngày ra quân. Dù vậy, "El Tri" đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để hướng tới chiến thắng trước Nam Phi tại Estadio Azteca.

Không chỉ vượt trội về chất lượng đội hình với giá trị 89,2 triệu euro, Mexico còn sở hữu nhiều lợi thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Erik Lira hiện là cầu thủ được định giá cao nhất đội với 13,2 triệu euro. Trên bảng xếp hạng FIFA, Mexico đứng thứ 15 thế giới, cao hơn đáng kể so với vị trí thứ 60 của Nam Phi.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả nhà tại Azteca, "El Tri" được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Nam Phi: Chờ đợi những pha phản công sắc bén

Dù bị đánh giá thấp hơn, Nam Phi vẫn có những cơ sở để hy vọng tái hiện kết quả tích cực như trận hòa trước Mexico tại World Cup 2010.

Nam Phi nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng các đường chuyền dài đổi cánh để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Khả năng phát động tấn công của thủ môn Williams cũng được xem là một trong những vũ khí đáng chú ý nếu Mexico dâng đội hình lên quá cao.

Dù giá trị đội hình chỉ đạt 27,5 triệu euro, Nam Phi vẫn sở hữu một số cá nhân có thể tạo khác biệt. Lyle Foster là cầu thủ đắt giá nhất đội với mức định giá 10,3 triệu euro và được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng cho thấy sự cân bằng nhất định khi Mexico thắng 2 trận, Nam Phi thắng 1 trận và hai đội hòa 1 lần. Chính vì vậy, "Bafana Bafana" hoàn toàn có quyền tin vào cơ hội gây khó dễ cho đội chủ nhà.