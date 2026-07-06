Bản lĩnh của tuyển Anh được tôi luyện giữa "địa ngục" Azteca, ứng viên vô địch lộ diện

Chiến thắng mang nhiều ý nghĩa hơn một tấm vé đi tiếp

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 3-2, người ta sẽ nghĩ đây đơn giản là một trận đấu giàu cảm xúc. Nhưng với tuyển Anh, chiến thắng trước Mexico là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất kể từ đầu World Cup 2026.

ĐT Anh xuất sắc vượt qua Mexico, ghi danh tứ kết World Cup 2026

Azteca chưa bao giờ là mảnh đất bình yên với người Anh. Đây là nơi gợi nhắc ký ức đau đớn về huyền thoại Diego Maradona và bàn thắng được đặt tên "Bàn tay của Chúa" năm 1986. Lần trở lại này, họ còn phải đối diện với đội chủ nhà Mexico đang đạt phong độ cao nhất, toàn thắng từ đầu giải, được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ của hơn 80.000 CĐV.

Đó gần như là một trận chung kết với đội chủ nhà.

Trong hoàn cảnh ấy, tuyển Anh không chỉ phải đánh bại đối thủ mà còn phải chiến thắng bầu không khí ngột ngạt, độ cao gần 2.300 m so với mực nước biển, cơn mưa kéo dài khiến trận đấu lùi giờ và áp lực từ mọi phía. Không nhiều đội tuyển đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả cùng lúc.

Bellingham tiếp tục chứng minh vì sao anh là linh hồn của “Tam sư”

Một lần nữa, Jude Bellingham trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Hai bàn thắng của tiền vệ 23 tuổi ở các phút 36 và 38 không chỉ đến từ phẩm chất săn bàn, mà còn phản ánh trọn vẹn tinh thần thi đấu của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid. Bellingham xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, tranh chấp quyết liệt, pressing không biết mệt mỏi và luôn là người truyền năng lượng cho đồng đội.

Bellingham cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc

Quan trọng hơn, anh không hề bị bầu không khí thù địch ở Azteca làm chùn bước. Ngược lại, càng bị la ó, Bellingham càng chơi bùng nổ.

Trong nhiều năm, tuyển Anh luôn bị đánh giá là sở hữu nhiều ngôi sao nhưng thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân. Giờ đây, hình ảnh ấy đang thay đổi. Harry Kane vẫn là đội trưởng, nhưng chính Bellingham mới là người tạo ra nhịp đập cho lối chơi của "Tam sư".

Đó là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc bùng nổ.

Chiếc thẻ đỏ cho thấy điểm yếu vẫn tồn tại

Dẫu giành chiến thắng, tuyển Anh vẫn chưa thể mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối.

Sai lầm của Jarell Quansah khiến đội bóng của Thomas Tuchel phải trải qua hơn 35 phút cuối trong tình trạng chỉ còn 10 người. Trước và sau chiếc thẻ đỏ của Quansah, hàng phòng ngự “Tam sư” cũng hai lần để Mexico ghi bàn từ những tình huống cố định, điều khó có thể chấp nhận ở một đội bóng hướng tới chức vô địch.

Anh tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ của Quansah

Đáng lo hơn, đây không phải lần đầu hệ thống phòng ngự của tuyển Anh bộc lộ vấn đề. Vị trí hậu vệ phải vẫn là điểm yếu khi Quansah chỉ là phương án chữa cháy vì chấn thương. Khả năng chống bóng bổng và tổ chức phòng ngự ở các tình huống bóng chết cũng chưa mang lại sự yên tâm.

Nếu đối thủ là những đội bóng sở hữu hàng công sắc bén hơn ở các vòng tiếp theo, những sai lầm như vậy hoàn toàn có thể phải trả giá.

Thomas Tuchel chắc chắn hiểu điều đó. Ông đã nhanh chóng chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ với sự xuất hiện của John Stones, Dan Burn và Djed Spence. Quyết định ấy giúp tuyển Anh đứng vững, nhưng cũng cho thấy họ chưa đủ hoàn hảo để áp đặt thế trận đến phút cuối.

Ứng viên vô địch phải biết chiến thắng theo nhiều cách

Điều tích cực nhất mà tuyển Anh thu được sau trận đấu này không nằm ở ba bàn thắng, cũng không phải tấm vé vào tứ kết. Đó là cách họ chiến thắng.

Suốt nhiều năm, "Tam sư" thường bị chỉ trích vì đánh mất bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Họ sở hữu nhiều tài năng nhưng thiếu sự lì lợm để vượt qua nghịch cảnh. Tại Azteca, điều đó đã thay đổi.

HLV Tuchel đã nhào nặn lên một tập thể bản lĩnh

Thầy trò Tuchel dẫn trước rồi bị rút ngắn tỷ số. Họ mất người từ rất sớm của hiệp hai. Đội bóng áo trắng chịu sức ép nghẹt thở trong hơn mười phút bù giờ. Mexico liên tục treo bóng vào vòng cấm, còn các cầu thủ Anh chỉ còn biết lao mình cản phá từng pha bóng.

Đó không còn là chiến thắng của kỹ thuật hay chiến thuật, mà là chiến thắng của ý chí.

World Cup luôn sản sinh những nhà vô địch biết vượt qua những trận đấu như thế. Không phải lúc nào ứng viên số một cũng chơi đẹp mắt, nhưng họ luôn biết cách sống sót khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện trước cuộc chạm trán Na Uy ở tứ kết (4h ngày 12/7, giờ Hà Nội). Song nếu cần tìm một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tập thể dưới thời Thomas Tuchel, thì chiến thắng tại Azteca chính là câu trả lời.

Bởi đôi khi, hành trình đến ngôi vương không bắt đầu từ những màn hủy diệt, mà từ một đêm mưa nơi "chảo lửa" Azteca, khi cả đội phải chiến đấu đến giây cuối cùng để giữ lấy niềm tin rằng họ thực sự đủ sức trở thành nhà vô địch.