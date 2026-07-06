Đại chiến Mexico - Anh cực nóng, trung vệ Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp
Trận đấu giữa Anh và Mexico đã có một tình huống mang tính bước ngoặt, khi Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Phút 54 trận đại chiến giữa Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, tỷ số khi đó đang là 2-1 nghiêng về "Tam sư". Trong một pha bóng không thực sự nguy hiểm, trung vệ Quansah của Anh mắc lỗi nghiêm trọng, vào bóng cao chân với cầu thủ Mexico.
Ban đầu, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Alireza Faghani đã rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ của ĐT Anh. May cho Quansah là "Tam sư" đã thi đấu nỗ lực và cuối cùng vẫn giành chiến thắng 3-2 để ghi danh tứ kết World Cup 2026.
Hình ảnh pha phạm lỗi của Quansah:
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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/07/2026 09:34 AM (GMT+7)