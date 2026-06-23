Trực tiếp bóng đá Jordan - Algeria: Kịch tính phút cuối (World Cup) (Hết giờ)

World Cup | 10h, 23/6 | Levi's Jordan 1 - 2 Algeria (H1: 1-0) Thông tin trước trận Jordan vs Algeria Algeria Điểm Abulaila 7.2 Nasib 6.6 Al-Arab 5.7 Abu Dahab 6.7 Haddad 6.0 Al Rashdan 6.5 Al Rawabdeh 6.6 Abu Taha 7.0 Al Mardi 6.3 Olwan 6.3 Tamari 6.3 Điểm Luca Zidane 6.6 Belghali 7.1 Mandi 7.3 Bensebaini 8.6 Ait-Nouri 7.7 Boudaoui 8.1 Zerrouki 6.7 Maza 7.1 Mahrez 7.3 Gouiri 7.3 Chaibi 6.9 Thay người Al Fakhouri 6.3 Azaizeh Abu Hasheesh Obaid Shararh Thay người Bentaleb 7.4 Benbouali 7.9 Hadi Moussa 6.6 Hadjam Belaid Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Jordan Jordan Algeria Sút khung thành 8(4) 17(8) Thời gian kiểm soát bóng 28% 72% Phạm lỗi 11 6 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 1 10 Cứu thua 6 3 Al Rashdan 36' 69' Benbouali 82' Gouiri Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Jordan giao bóng. 3’ Cơ hội! Gouiri ngoặt bóng và dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm của Jordan nhưng cú sút lại đưa bóng vào cạnh lưới. 7’ Nguy hiểm! Mahrez treo bóng rất tốt từ chấm phạt góc nhưng các đồng đội di chuyển không hợp lý và cơ hội qua đi. 12’ Sút xa! Tamari quyết định dứt điểm luôn bằng chân trái ở bên cánh phải. Bóng đi căng nhưng chưa thể hạ thủ môn của Algeria. 19’ Không được! Mặc dù bị tới 2 cầu thủ Jordan áp sát nhưng Ait Nouri vẫn cố gắng chuyền bóng vào trong nhưng thủ môn Jordan đã chủ động băng ra cản phá. 21’ Cứu thua tốt! Đồng đội bỏ tốt cho Chaibi băng vào dứt điểm nhưng cơ hội vẫn chưa thể biến thành bàn thắng. 29’ Sút quá nhẹ! Gouiri đi bóng ngang khung thành rồi tung cú dứt điểm chìm nhưng thủ môn của Algeria đã sớm bắt bài. 33’ Mahrez lại bỏ lỡ! Bóng được phất dài rất đẹp cho Mahrez băng xuống nhưng cầu thủ này tiếp tục bỏ lỡ khi không thắng được thủ môn đối phương. 36’ VÀ...OOOOOOO!! JORDAN 1-0 ALGERIA! Đồng đội dứt điểm hỏng nhưng lại thành ra đường chuyền rất đẹp cho Al Rashdan và số 21 của Jordan không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. 42’ Không được! Bóng được treo vào vòng cấm nhưng Olwan của Jordan không thể tung ra cú dứt điểm. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ. 45+5’ Hết hiệp một! Tỉ số là 1-0 cho Jordan. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Algeria giao bóng. 48’ Bắt bóng tốt! Luca Zidane phán đoán tốt tình huống và băng ra bắt bóng trên không trước khi cầu thủ Jordan kịp đánh đầu. 53’ Maza dứt điểm! Sao gốc Việt, Maza tung cú dứt điểm từ xa rất mạnh nhưng chưa thắng được thủ thành của Jordan. 58’ Chấn thương rồi! Đôi bên đều đang chơi rất quyết tâm và 2 pha va chạm liên tiếp khiến 3 cầu thủ đang phải nằm sân. 62’ Suýt có siêu phẩm! Al Rawabdeh tung ra cú cứa lòng chân phải và bóng đi cực đẹp rồi nhưng bóng lại chưa đủ độ cong để hướng vào khung thành. 69’ VÀ...OOOOOO!! JORDAN 1-1 ALGERIA! Algeria được hưởng phạt góc và Benbouali đã bật cao hơn tất cả rồi đánh đầu tung lưới đối thủ. 73’ "Nã đại bác" từ xa! Chaibi quyết định sút luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng thủ môn của Jordan vẫn cứu thua thành công. 79’ Suýt có bàn thắng! Hadj Moussa tung ra cú sút từ rìa vòng cấm. Bóng đập chân một hậu vệ Jordan đổi hướng nhưng không đi vào khung thành. 82’ VÀ...OOOO!!! JORDAN 1-2 ALGERIA! Bóng được treo vào vòng cấm và cú đánh đầu được tung ra nhưng hơi nhẹ. Gouiri băng lên từ phía sau và nhanh chân đá nối để hạ gục thủ môn đối phương. Mặc dù Gouiri đã đứng dưới hậu vệ đối thủ nhưng cầu thủ chạm bóng trước đó lại là cầu thủ Jordan. 89’ Suýt có bàn thắng! Maza băng vào đá bồi cực nhanh sau quả đá phạt góc nhưng thủ môn của Jordan đã cứu thua thành công. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 7 phút bù giờ. 90+7’ Hết giờ! Chung cuộc, Algeria thắng 2-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab, Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha, Al Mardi, Olwan, Tamari Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi

Riyad Mahrez và đồng oội xuất hiện tại SVĐ

Huấn luyện viên Vladimir Petković thực hiện hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Argentina. Riyad Mahrez trở lại đội hình chính và sẽ dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Jordan, trong khi tiền đạo Anis Hadj Moussa phải ngồi dự bị. Nabil Bentaleb cũng được đưa vào danh sách dự bị, còn Ramiz Zerrouki được bổ sung nhằm tăng cường sự cân bằng cho tuyến giữa.

Bên phía đối diện, huấn luyện viên Jamal Sellami cũng có hai sự điều chỉnh sau thất bại trước Áo. Trung vệ Husam Abu Dahab được đưa vào đội hình xuất phát để tăng khả năng không chiến, thay cho Mohammad Abualnadi. Trong khi đó, tài năng trẻ Odeh Al-Fakhouri phải nhường chỗ trên ghế dự bị, còn cựu binh đa năng Mahmoud Al-Mardi được bổ sung để tăng sức mạnh hàng tấn công.

Luca Zidane, Riyad Mahrez và Amine Gouiri của Algeria

Algeria quyết tâm đứng dậy sau cú sốc Argentina

Algeria vừa trải qua trận thua nặng nề trước đương kim vô địch Argentina trong ngày ra quân. Đại diện châu Phi gần như lép vế hoàn toàn và không thể ngăn cản sức mạnh tấn công của đối thủ, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng J với hiệu số -3.

Thất bại này khiến Algeria buộc phải giành kết quả tích cực ở hai lượt trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Cuộc đối đầu với Jordan vì thế được xem là cơ hội không thể tốt hơn để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Jordan sa sút, khó chống đỡ sức ép từ đối thủ

Jordan cũng trắng tay ở lượt mở màn sau thất bại trước Áo, kết quả không quá bất ngờ khi chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là khá lớn. Đáng lo hơn, Jordan đang thể hiện phong độ nghèo nàn với chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Trong khi đó, trận thua Argentina mới chỉ chấm dứt mạch 4 trận bất bại của Algeria. Với thực lực được đánh giá cao hơn, đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở hướng tới một chiến thắng thuyết phục để trở lại cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.