Jose Mourinho trở lại Real

Suốt 36 năm nay, chỉ có đúng 1 lần Real Madrid bảo vệ được ngôi vô địch La Liga. Và dĩ nhiên, Real cũng không thể bảo vệ danh hiệu ấy trong mùa bóng tới, đơn giản vì ngay lúc này, họ… đâu có giữ ngôi vô địch!

Chẳng những không thể vô địch La Liga, Real còn trắng tay trên mọi trận địa suốt 2 mùa bóng vừa qua, và đấy là lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm, gã khổng lồ này “đói danh hiệu” lâu như vậy.

Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid sau 13 năm

Phải bổ sung lực lượng để lấy lại những gì đã mất? Real lập tức tăng cường Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Carlos Espi, Yan Diomande trong mùa hè này! Họ còn coi như mua lại được ngôi sao “cũ mà mới” Vinicius Junior, thành công trong việc gia hạn hợp đồng khi Vinicius đã ở bờ vực ra đi. Real còn muốn mua cả cầu thủ hay nhất World Cup 2026 và EURO 2024, Rodri của Manchester City, nhưng không thành.

Thật ra, một đội đã có Jude Bellingham và Kylian Mbappe thì đâu bao giờ bị cho là yếu về lực! Vấn đề của Real hẳn phải nằm ở chỗ khác. Vậy nên, bất kể chuyện thành, bại trong mùa bóng tới là như thế nào, trước mắt vẫn phải cho rằng thay đổi lớn nhất và quan trọng nhất ở Real trong mùa hè này không phải là những cái tên vừa nêu, mà là… Jose Mourinho. Ông trở lại dẫn dắt Real, 13 năm sau khi chia tay.

Jose Mourinho, từng mang danh “Người Đặc Biệt”, vốn thuộc mẫu HLV không cần giới thiệu. Nhưng bây giờ thì phải giới thiệu, đúng hơn là phải nói thêm về Mourinho trong những năm gần đây. Hơn 1 thập kỷ đã trôi qua (chính xác là 11 năm) kể từ lần gần đây nhất Mourinho có danh hiệu VĐQG. Có 4 năm trong khoảng thời gian ấy ông trắng tay ở mọi đấu trường.

“Mourinho gần đây” là HLV chuyên gây tranh cãi, hơn là chinh phục các danh hiệu. Lần gần đây nhất Mourinho đặt chân đến “thánh địa” Bernabeu của Real là ở Champions League mùa trước: ông phải ngồi lì trong xe bus đỗ dưới hầm. Trong cương vị HLV Benfica, Mourinho bị cấm chỉ đạo, vì lãnh thẻ đỏ ở trận trước đó. Mourinho cũng là một nhân vật chính (phát biểu gây tranh cãi), trong vụ phân biệt chủng tộc khiến cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica bị treo giò và FIFA phải ra luật mới tại World Cup 2026 (phạt thẻ đỏ cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối phương).

Trước Benfica, Mourinho huấn luyện CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce, chỉ trụ được 1 năm trước khi bị sa thải. Đấy là lần thứ 7 trong sự nghiệp huấn luyện, Mourinho bị sa thải.

Giới “anti-fan” của Real Madrid có thể cười khẩy: Real quyết khôi phục địa vị bá chủ La Liga bằng việc chiêu mộ “hàng hot” số 1 World Cup (Diomande), đàm phán để giữ lại ngôi sao cũ Vinicius, và mời lại một HLV… đã hết thời! Nhưng tất nhiên, đấy không phải là suy nghĩ của chủ tịch Real Florentino Perez.

Không nhất thiết phải là HLV Tây Ban Nha

Muốn chấn hưng Real thì phải rước một tài năng mới trong làng huấn luyện, càng tốt nếu đấy là HLV người Tây Ban Nha? Nhưng HLV thuộc mẫu ấy, Xabi Alonso, đâu có thành công trong mùa vừa qua! Đồng hương Alvaro Arbeloa cũng thất bại nốt, khi thay chỗ Alonso dẫn dắt Real.

Uy tín của “thương hiệu” HLV Tây Ban Nha đang bùng nổ khắp nơi, với 6 nhà cầm quân trong 4 trận chung kết các cúp châu Âu mùa trước (gồm 4 HLV trong 2 trận chung kết Champions League nam và nữ). Các danh hiệu vô địch World Cup nam và nữ hiện thời đều thuộc về HLV Tây Ban Nha.

Trong toàn bộ 20 HLV ở giải Premier League mùa này, chỉ có một người từng biết thế nào là cảm giác vô địch Premier League! Đó cũng là HLV Tây Ban Nha (Mikel Arteta của Arsenal). Mới đây nhất, Siêu cúp châu Âu 2026 là cuộc so tài nội bộ trong hàng ngũ HLV người Tây Ban Nha, khi Luis Enrique (PSG) đối đầu với Unai Emery (Aston Villa).

Luis Enrique và Mikel Arteta đang gặt hái thành công bên ngoài quê nhà Tây Ban Nha

Lạ thay, ngay tại Tây Ban Nha, các đội bóng đáng chú ý nhất ở La Liga mùa này đều do HLV nước ngoài dẫn dắt. Vẫn như mọi khi, Atletico Madrid là đội duy nhất có khả năng thực tiễn trong việc tranh chấp ngôi cao với Barcelona và Real Madrid. Atletico vẫn đang trông cậy vào HLV Diego Simeone (Argentina) – nhà cầm quân gắn bó với đội của mình lâu nhất trong làng bóng đỉnh cao hiện nay. Barcelona vẫn đang thành công với HLV Hansi Flick (Đức).

Như đã nêu, Real mùa này trông cậy vào người cũ Mourinho (Bồ Đào Nha). Nếu cần tìm một đội bóng xứng danh “ngựa ô” để chờ đợi, bên ngoài các thế lực lớn quen thuộc, thì đấy có lẽ là Real Betis – đội bóng nhỏ đang có suất dự Champions League mùa này. Betis cũng do một HLV nước ngoài dẫn dắt: Manuel Pellegrini (Chi Lê).

Barcelona có hay không có Rodri?

Tuy mang danh là một trong “tam đại gia” của La Liga, nhưng Atletico Madrid trên thực tế không có nhiều hy vọng tranh ngôi vô địch. Máy tính của hãng Opta dự đoán khả năng lên ngôi của Atletico trong mùa bóng tới chỉ là 8,6%. Barcelona là ứng cử viên vô địch số 1 với 45,6% hy vọng. Real cũng đứng cách đó không xa (31,0%).

Trong 12 mùa bóng gần đây, Atletico chỉ vô địch La Liga đúng 1 lần (mùa bóng 2020-2021). Nguyên nhân chủ yếu là HLV Simeone dường như đã “hết bài” trong khi lực lượng Atletico không bao giờ siêu việt được như Real. Đẳng cấp chuyên môn và kinh nghiệm huấn luyện của Simeone chỉ giúp Atletico quyết đấu ngang hàng với hai gã khổng lồ còn lại trong 1 hoặc 2 trận cụ thể, và điều này chủ yếu chỉ có tác dụng ở thể thức đấu loại trực tiếp tại Champions League hoặc cúp quốc gia. Đua “marathon” với 38 vòng ở giải VĐQG – đấy lại là câu chuyện khác.

Vậy, Mourinho có thể giúp Real cản bước Barcelona – kỳ phùng địch thủ đang hướng đến thành tích 3 lần vô địch liên tiếp, trong 3 mùa bóng do Hansi Flick cầm quân?

Phải lần ngược thời gian đến thời kỳ còn do Pep Guardiola huấn luyện, mới tìm thấy chuỗi 3 lần vô địch liên tiếp của Barcelona (và đấy cũng chính là 3 mùa đầu tiên của tượng đài Guardiola trong nghề huấn luyện). Muốn biết Barcelona mùa này mạnh đến mức nào, còn phải chờ xem một diễn tiến quan trọng đang diễn ra trong những ngày này: họ có mua được Rodri hay không.

Đề nghị chuyển nhượng đầu tiên đã bị Manchester City khước từ, nhưng Barcelona tiếp tục nâng giá và quyết mua cho được Rodri. Đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của “cửa sổ mùa hè” 2026, nếu nó trở thành hiện thực.

Rodri là nhân vật trung tâm, quyết định lối chơi của Tây Ban Nha trên đường chinh phục EURO 2024 và World Cup 2026 (ngoài danh hiệu vô địch của toàn đội, anh còn được trao phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất ở cả hai giải – một chiến tích lịch sử). Như mọi người đã biết, Barcelona chính là bộ khung của đội tuyển vô địch World Cup 2026.

Bây giờ, anh mà gia nhập Barcelona thì CLB này sẽ còn mạnh gấp bội phần so với đội tuyển đang giữ ngôi vô địch EURO và World Cup. Cần nhớ: ngoài đặc điểm có thể mua sắm cầu thủ nước ngoài, CLB còn vượt trội hoàn toàn so với ĐTQG về mức độ nhuần nhuyễn trong lối chơi, do tập hàng ngày và thi đấu hàng tuần.

Có hay không có Rodri là câu hỏi dành cho Barcelona. Còn với Real, câu hỏi lại là: HLV Mourinho liệu đã hết thời hay chưa! Với lực lượng quá mạnh trong tay, đây là cơ hội hiếm thấy để Mourinho chiến đấu với… chính mình. Khát khao chứng tỏ mình còn giá trị của Mourinho có lẽ cũng cao không kém gì quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu của Real Madrid.

Đấy mới là chỗ mấu chốt để giải quyết sự kiêu hãnh nhân vật từng được gọi là “Người Đặc Biệt”. Cuộc đua giành chức vô địch La Liga với Barcelona chỉ là phương tiện. Có thể nói, Mourinho đang đứng trước cơ hội lớn cuối cùng trong cả sự nghiệp bóng đá của mình.