Bỉ ngược dòng không tưởng Senegal: MXH Facebook ngập tràn hai chữ "nghiệt ngã"

Tuyển Bỉ đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất tại vòng 1/16 - FIFA World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3 - 2 sau 120 phút thi đấu. Bị dẫn trước 0 - 2 đến tận phút 85, Bỉ vẫn vùng lên mạnh mẽ, ghi liền hai bàn ở những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ trước khi hoàn tất cú ngược dòng bằng quả phạt đền ở những phút bù giờ hiệp phụ thứ hai, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8.

Một status gói gọn trận Bỉ - Senegal.

Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời ngợi khen dành cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của tuyển Bỉ, rất nhiều người hâm mộ còn dành sự cảm thông cho Senegal khi đội bóng châu Phi đã ở rất gần chiến thắng lịch sử.

Cụm từ "sự nghiệt ngã của bóng đá" xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng về trận đấu. Nhiều tài khoản cho rằng Senegal đã chơi một trận đầy quả cảm, nhưng chỉ vài phút mất tập trung cuối trận đã khiến mọi nỗ lực suốt hơn 120 phút tan biến.

Tài khoản Facebook T.H. bình luận: "Đúng nghĩa bóng đá chỉ kết thúc khi trọng tài nổi còi. Senegal đã ở quá gần chiến thắng rồi, nhưng quá nghiệt ngã".

Trong khi đó, anh Quốc Dũng viết viết trên trang cá nhân: "Từ phút 80 vẫn dẫn 2 - 0 mà cuối cùng thua 2 - 3. Không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào ngoài hai chữ nghiệt ngã".

"Tôi đã nghĩ trận đấu kết thúc từ khi Senegal dẫn 2 - 0. Vậy mà Bỉ vẫn quay trở lại được. Đây chắc chắn là một trong những màn ngược dòng hay nhất World Cup năm nay", tài khoản P.Q. bình luận.

Một người khác nhận xét: "Bỉ không phải đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian, nhưng họ cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Chỉ cần còn thời gian là còn hy vọng".

"Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá".

Status ngắn gọn hai chữ "nghiệt ngã".

Fan bóng đá liên tục bình luận về sự "nghiệt ngã" này.

Bên cạnh cảm xúc tiếc nuối, nhiều cổ động viên trung lập cũng dành sự tôn trọng cho hành trình của Senegal tại giải đấu. Đại diện châu Phi đã thi đấu đầy quyết tâm, tạo ra vô số khó khăn cho một trong những ứng viên của chức vô địch và chỉ chịu dừng bước bởi khoảnh khắc định mệnh ở những phút cuối cùng.

Trên nhiều diễn đàn bóng đá, người hâm mộ liên tục chia sẻ hình ảnh các cầu thủ Senegal gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc cùng dòng trạng thái "sự nghiệt ngã của bóng đá". Không ít ý kiến cho rằng đây là trận đấu giàu cảm xúc bậc nhất kể từ đầu FIFA World Cup 2026, hội tụ đủ mọi cung bậc từ hy vọng, vỡ òa, tiếc nuối cho đến nghẹn ngào.