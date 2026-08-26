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Chùm ảnh ĐT Việt Nam rượt đuổi nghẹt thở Thái Lan, vỡ òa ăn mừng chức vô địch AFF Cup

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Thái Lan Đội tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam có ngày thi đấu vô cùng khó khăn trước Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026, nhưng cuối cùng vẫn lên ngôi vương.

   

Khó khăn bủa vây ĐT Việt Nam&nbsp;ngay từ những phút đầu trận, khi Thái Lan có bàn thắng mở điểm ngay phút thứ 7.&nbsp;

Khó khăn bủa vây ĐT Việt Nam ngay từ những phút đầu trận, khi Thái Lan có bàn thắng mở điểm ngay phút thứ 7. 

Yotsakorn ghi bàn với pha sút bóng một chạm chéo góc, khiến thủ môn Patrik Lê Giang hoàn toàn bất lực.&nbsp;

Yotsakorn ghi bàn với pha sút bóng một chạm chéo góc, khiến thủ môn Patrik Lê Giang hoàn toàn bất lực. 

Ngoài pha bóng này, ĐT Việt Nam còn không ít lần đối diện với sức ép đối phương nhưng may mắn không nhận thêm bàn thua trong hiệp một.&nbsp;

Ngoài pha bóng này, ĐT Việt Nam còn không ít lần đối diện với sức ép đối phương nhưng may mắn không nhận thêm bàn thua trong hiệp một. 

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam còn dính phạt đền ở phút 47 khi Xuân Mạnh phạm lỗi với&nbsp;Kakana trong vòng cấm.&nbsp;

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam còn dính phạt đền ở phút 47 khi Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm. 

Dẫu vậy,&nbsp;Kakana lại dứt điểm lên trời ở khoảng cách 11m quá ngon ăn.&nbsp;

Dẫu vậy, Kakana lại dứt điểm lên trời ở khoảng cách 11m quá ngon ăn. 

Patrik Lê Giang ăn mừng cuồng nhiệt sau pha bỏ lỡ đó, bởi đó không khác gì cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam được thắp sáng rực.&nbsp;

Patrik Lê Giang ăn mừng cuồng nhiệt sau pha bỏ lỡ đó, bởi đó không khác gì cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam được thắp sáng rực. 

Chùm ảnh ĐT Việt Nam rượt đuổi nghẹt thở Thái Lan, vỡ òa ăn mừng chức vô địch AFF Cup - 7Sau khi thoát bàn thua, ĐT Việt Nam lập tức có bàn gỡ hòa 1-1. 

Bóng được tạt vào trong và Hoàng Hên băng vào đá nối ngay. Bóng đi trúng cột dọc và bật ra trúng chân Chatchai đi vào lưới.&nbsp;

Bóng được tạt vào trong và Hoàng Hên băng vào đá nối ngay. Bóng đi trúng cột dọc và bật ra trúng chân Chatchai đi vào lưới. 

Cuối trận, Thái Lan và Việt Nam có thêm 2 bàn thắng. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 2-2. ĐT Việt Nam thắng 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó lên ngôi vương AFF Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Các chiến binh sao vàng" bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

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Chung kết Việt Nam - Thái Lan ở Mỹ Đình: Thống kê từ lịch sử & bản lĩnh “nhà vua”

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Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 21:13 PM (GMT+7)
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