Chùm ảnh ĐT Việt Nam rượt đuổi nghẹt thở Thái Lan, vỡ òa ăn mừng chức vô địch AFF Cup

Khó khăn bủa vây ĐT Việt Nam ngay từ những phút đầu trận, khi Thái Lan có bàn thắng mở điểm ngay phút thứ 7.

Yotsakorn ghi bàn với pha sút bóng một chạm chéo góc, khiến thủ môn Patrik Lê Giang hoàn toàn bất lực.

Ngoài pha bóng này, ĐT Việt Nam còn không ít lần đối diện với sức ép đối phương nhưng may mắn không nhận thêm bàn thua trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam còn dính phạt đền ở phút 47 khi Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm.

Dẫu vậy, Kakana lại dứt điểm lên trời ở khoảng cách 11m quá ngon ăn.

Patrik Lê Giang ăn mừng cuồng nhiệt sau pha bỏ lỡ đó, bởi đó không khác gì cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam được thắp sáng rực.

Sau khi thoát bàn thua, ĐT Việt Nam lập tức có bàn gỡ hòa 1-1.

Bóng được tạt vào trong và Hoàng Hên băng vào đá nối ngay. Bóng đi trúng cột dọc và bật ra trúng chân Chatchai đi vào lưới.

Cuối trận, Thái Lan và Việt Nam có thêm 2 bàn thắng. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 2-2. ĐT Việt Nam thắng 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó lên ngôi vương AFF Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Các chiến binh sao vàng" bảo vệ ngôi vương AFF Cup.