Tố chất nào của Messi khiến anh khác biệt với phần còn lại của thế giới?

Trong trận mở màn World Cup 2026 của mình, đương kim vô địch giải đấu, ĐT Argentina đã có trận thắng tưng bừng 3 – 0 trước một đội bóng châu Phi cũng rất hay đó là Algeria. Trận đấu này có lẽ sẽ đi vào lịch sử bóng đá, khi Lionel Messi ở tuổi 38, ở VCK World Cup thứ 6 của mình đã lập hat-trick, ghi cả 3 bàn vào lưới ĐT Algeria.

Ở trận đấu này, giống mọi trận đấu khác của mình, Messi không di chuyển nhiều, anh cũng rất ít khi chạy “hết tốc lực”, chủ yếu là chạy với tốc độ trung bình và chậm, còn lại là đi bộ trên sân. Với kiểu đá bóng như vậy, chạy như vậy, nhìn vẻ mặt và nhịp thở vẫn bình thường, cùng cái áo đấu không có vẻ là ướt mồ hôi của anh khi được thay ra ở phút 80, có cảm giác là nếu anh có đá thêm 80 phút nữa cũng không vấn đề gì.

Messi lập hat-trick vào lưới Algeria. Ảnh: AP.

Theo sơ đồ đội hình chính thức được HLV Lionel Scaloni công bố, ĐT Argentina ra sân với sơ đồ 4 – 3 – 3. Nhưng bản chất, có thể miêu tả đội hình của Argentina trong trận này là (4 – 3 – 2) + Messi. Vì trên thực tế, xem anh thi đấu, có cảm giác Messi đi lại lung tung trên sân, không hề bị ràng buộc trách nhiệm của mình vào các nhiệm vụ của bất kỳ vị trí cụ thể nào, gần như không hỗ trợ phòng ngự. Cả trận, anh ta chỉ có 1 lần truy đuổi hậu vệ đối phương một cách tương đối quyết liệt, vì đó là lần anh làm mất bóng, mà đuổi theo cướp lại bóng sau khi làm mất bóng là nguyên tắc cơ bản trong bóng đá rồi.

Nhưng tại sao đá bóng một cách có vẻ “lười biếng” như vậy, Messi lại vẫn rất hay, vẫn cực kỳ hiệu quả như vậy dù đã gần 40 tuổi?

Nhiều người đánh giá rằng “tuổi nghề” của Messi “thọ” như vậy là do anh lựa chọn phong cách chơi thiên về kỹ thuật, sự khéo léo chứ không thiên về thể lực, sức mạnh, điều này hoàn toàn chính xác và đúng quy luật. Có lẽ, với thể hình có phần thiệt thòi của mình, ngay từ bé, cậu bé Messi đã phải lựa chọn ưu tiên sử dụng kỹ thuật trong các pha bóng trên sân, và tích lũy hệ thống kỹ thuật, kỹ năng thi đấu tương ứng cho phong cách thi đấu cá nhân từ bé.

Và khi thi đấu dựa nhiều vào kỹ thuật, tư duy, các vận động viên sẽ có tuổi thọ thi đấu đỉnh cao cao hơn những vận động viên mà thi đấu dựa vào nền tảng thể lực, sức mạnh. Kiểu như “ông vua sân đất nện” Rafael Nadal, với lối đánh mạnh mẽ, di chuyển nhiều, mặc dù tố chất cá nhân cực tốt, nhưng vẫn phải giải nghệ sớm hơn “tàu tốc hành” Roger Federed, với lối chơi kỹ thuật, khéo léo, đến 4 năm. Nhưng biết bao cầu thủ đá bóng trên đời này cũng giống với Messi, cũng phải, và muốn trang bị cho mình hệ thống kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cũng luyện tập chuyên cần ngày này sang ngày khác, nhưng không ai được như Messi cả?

Trở lại câu hỏi mà người hâm mộ tìm cách giải thích, vậy tố chất nào của Messi khiến anh khác biệt với phần còn lại của thế giới?

Messi luôn khác biệt với phần còn lại của thế giới bóng đá. Ảnh: AP.

Sự thành công của một ngôi sao rực sáng cùng thời và hay được người ta đem ra so sánh với Messi chính là Cristiano Ronaldo. Chỉ cần nhìn vào thể hình của 2 ngôi sao này, chúng ta có thể thấy con đường đến với đỉnh cao thế giới của họ không giống nhau. Ronaldo có tốc độ, sức mạnh, sức bật. Kỹ thuật mà anh ta thực hiện trên sân hết sức khéo léo và phức tạp tới mức cả cầu thủ đối phương và người xem khó hình dung, và các cầu thủ chuyên nghiệp muốn học tập để thực hiện theo cũng khó. Anh có thể hình hoàn hảo của 1 vận động viên, với chiều cao và hệ thống cơ bắp mạnh mẽ, thể hiện là kết quả của sự luyện tập chuyên cần và kỷ luật.

Trong khi Messi thì gần như ngược lại, anh có thể hình dưới mức trung bình của 1 cầu thủ, từ cơ bắp đến sức mạnh và tốc độ không hề ấn tượng. Các động tác kỹ thuật cá nhân mà anh sử dụng trong các trận đấu cũng hết sức bình thường, dễ thực hiện tới mức các cầu thủ nghiệp dư ở Việt Nam cũng vẫn thường sử dụng. Và không thể cắt nghĩa sự khác biệt của siêu sao này với phần còn lại của thế giới thông qua kỹ thuật bóng đá hay thứ gì đó mắt thường có thể nhìn thấy được.

Có lẽ, sự khác biệt của cầu thủ này so với số còn lại nằm trong não bộ của anh ta. Có thể, trong cùng một khoảnh khắc, không gian, tư thế, Messi có được sự quan sát rộng hơn, nhanh hơn, anh ta ước lượng chuyển động của các vật thể xung quanh nhanh hơn, chính xác hơn, điều này giúp anh ta tuy chỉ thực hiện các động tác kỹ thuật rất bình thường, nhưng nó hợp lý, chính xác, giống các diễn biến xung quanh anh ta đang ở trạng thái “quay chậm” vậy.

Điều này vẫn thường xuất hiện trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, giống như một thần đồng toán học trong vài giây có thể tính ra kết quả chính xác của một phép nhân giữa 2 số hạng với 9 chữ số, hay với một người chơi piano có thể ghi nhớ và chơi lại chính xác tới từng nốt nhạc một bản nhạc lạ chỉ sau 1 lần nghe qua. Tóm lại, chúng ta đang xem một siêu sao bóng đá, mà cái khác biệt với các cầu thủ còn lại là anh ta thi đấu với khả năng thiên bẩm của một bộ não khác biệt.