Bản đồ nhiệt Messi tuổi 38 gây choáng: Di chuyển khắp mặt sân, phòng ngự như chiến binh

Messi gây ngỡ ngàng ở tuổi 38

4 năm trước, Lionel Messi là “ông trùm” của World Cup. Siêu sao người Argentina đã chơi theo đúng kiểu “lần cuối xung trận” với khát khao bỏ lại tiếc nuối trong quá khứ. Và Messi đã làm được. Messi đứng trên đỉnh vinh quang, nâng cao chiếc cúp vàng và đó có thể là cái kết hoàn hảo cho một trong những câu chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.

Siêu sao Messi đập tan mọi nghi ngờ với 3 bàn thắng trong ngày ra quân tại World Cup 2026

Thế nhưng, Messi vẫn chưa muốn dừng lại. Siêu sao người Argentina vẫn muốn cống hiến cho quê hương ở tuổi 38. Thế nhưng, tất cả đều phải đặt dấu hỏi về đôi chân của siêu sao người Argentina, người đã rời xa sân cỏ châu Âu và thường xuyên chấn thương trong 3 năm qua. Thậm chí, Messi còn gặp vấn đề ngay trước thềm World Cup.

Thế nhưng, Messi đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Cả ba bàn thắng của Argentina trước Algeria đều được thực hiện bởi số 10. Siêu sao người Argentina cho thấy kỹ năng dứt điểm hoàn hảo, dù đã sắp bước sang tuổi 39 (sinh nhật 24/6/1987). Đó là điều hiếm ai có thể làm được đặc biệt là ở đấu trường khắc nghiệt và đầy áp lực như World Cup.

Chưa dừng lại ở đó, Messi còn khiến tất cả phải trầm trồ với sự xông xáo của mình. Ở tuổi 38, HLV Scaloni cùng các cầu thủ Argentina chắc chắn chỉ cần Messi làm tốt nhiệm vụ tấn công. Siêu sao này thậm chí có thể bỏ qua luôn vấn đề phòng ngự cũng chẳng ai nói gì.

"Chiến binh" Messi

Thế nhưng, Messi lại khiến tất cả phải trầm trồ. Không chỉ tấn công hay, M10 còn sẵn sàng phòng ngự cực kỳ xông xáo và chủ động. Siêu sao người Argentina có 3 lần đoạt lại bóng, 1 lần giải nguy và 2 pha tắc bóng thành công. Tất nhiên, một tình huống phòng ngự có phần thái quá của M10 đang trở thành tranh cãi trên mạng xã hội. Pha bóng vào sau đối với cầu thủ Algeria khiến nhiều người nhận định đó phải là tấm thẻ đỏ.

Bản đồ nhiệt của "ông lão" Messi trước Algeria

Một điểm khiến người ta cũng phải trầm trồ thán phục là bản đồ nhiệt của Messi. Siêu sao người Argentina di chuyển hầu như khắp mặt sân, từ cuối đường biên ngang bên mình cho tới vạch cuối sân bên đối thủ. Vị trí Messi thường xuyên xuất hiện nhất là khu vực trung tâm lệch sang bên phải một chút.

Siêu sao người Argentina cũng rất hiếm khi tiếp cận vòng cấm đối thủ nhưng lại có tới 3 bàn thắng. Điều đó cho thấy trình độ di chuyển của Messi đã ở mức thượng thừa bởi khi cần là số 10 của Argentina sẽ có mặt đúng lúc.

Tất nhiên, đây chưa phải là màn trình diễn hoàn hảo của siêu sao người Argentina khi M10 vẫn mất bóng 10 lần và không rê bóng thành công lần nào. Tuy nhiên, những thống kê ấy bị lu mờ hoàn toàn bởi khả năng chọn chỗ và dứt điểm đẳng cấp của siêu sao vĩ đại bóng đá thế giới.