ĐT Paraguay hạ Đức chấn động World Cup, Tổng thống “thưởng nóng” cả nước

Tổng thống Santiago Pena: "Paraguay không bao giờ đầu hàng"

Ngay sau khi Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu (hai đội hòa 1-1 sau 120 phút) ở trận đấu diễn ra rạng sáng 30/6, Tổng thống Santiago Pena đã đăng tải thông báo trên tài khoản X cá nhân, xác nhận 30/6 sẽ là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.

Tổng thống Paraguay - ông Santiago Pena (ngồi ghế) cho phép cả nước được nghỉ lễ để ăn mừng chiến thắng của ĐTQG tại World Cup 2026

Vị nguyên thủ bày tỏ sự phấn khích với dòng trạng thái: "Paraguay không bao giờ đầu hàng! Nghỉ lễ thôi!", nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Gustavo Alfaro sau khi loại nhà vô địch thế giới bốn lần tại sân Boston.

Theo thông báo của chính phủ Paraguay, quyết định này được đưa ra để toàn thể người dân có thể cùng nhau ăn mừng thành tích lịch sử, một chiến công được đánh giá là mang lại niềm tự hào cho cả quốc gia.

Động thái của Tổng thống Pena không gây nhiều bất ngờ. Trước trận đấu, người phát ngôn chính phủ Paraguay từng tiết lộ rằng phương án ban hành nghỉ lễ đã được cân nhắc nếu đội tuyển Paraguay tạo nên kỳ tích.

Về mặt pháp lý, Tổng thống Paraguay hoàn toàn có thẩm quyền đưa ra quyết định này. Luật pháp nước này cho phép người đứng đầu nhà nước ban hành tối đa ba ngày nghỉ lễ bổ sung mỗi năm. Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền đương nhiệm sử dụng quyền hạn này để kỷ niệm một thành tích thể thao.

Đức giúp hai quốc gia Nam Mỹ được nghỉ lễ

Paraguay không phải là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên tuyên bố nghỉ lễ sau khi đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2026.

ĐT Paraguay tạo ra cú sốc lớn bậc nhất World Cup 2026

Trước đó, ở vòng bảng, Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa cũng đã ban hành lệnh nghỉ lễ toàn quốc nhờ chiến thắng 2-1 trước "Cỗ xe tăng". Kết quả này giúp Ecuador giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, đối đầu Mexico (8h ngày 1/7, giờ Hà Nội) và tạo nên bầu không khí lễ hội trên khắp đất nước.

Sau màn ăn mừng lịch sử, Paraguay sẽ hướng sự tập trung trở lại World Cup khi chờ đối đầu đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển ở vòng 1/8. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 4h ngày 1/7 để xác định đối thủ tiếp theo của đại diện Nam Mỹ.