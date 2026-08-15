Đội của HLV Park Hang Seo thắng đậm HAGL 6-2 trên đất Thái Lan

Chiều 14/8, CLB HAGL đã có trận giao hữu thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Thái Lan với Kanchanaburi Power, đội đang thi đấu ở Thai League 2. Đáng chú ý, Kanchanaburi Power được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo - cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam giai đoạn 2017-2022. Thầy Park cũng có mối quan hệ thân tình với ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL.

HAGL thua đậm Kanchanaburi Power trong chuyến tập huấn Thái Lan

Do tung vào sân đội hình nhiều cầu thủ trẻ, HAGL đã nhận thất bại đậm với tỷ số 2-6 trước Kanchanaburi Power. 2 pha lập công của "Đội bóng phố núi" được thực hiện bởi Di Đan và Nguyễn Minh Tâm.

Trong thành phần HAGL hiện tại có một vài cầu thủ từng dược thầy Park dẫn dắt ở U23 và đội tuyển Việt Nam gồm Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nhân. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có những khoảnh khắc giao lưu, trò chuyện vui vẻ với các thành viên HAGL. Bên cạnh đó, ban huấn luyện HAGL cũng tặng nhà cầm quân 68 tuổi món quà kỷ niệm.

Sau khi chia tay ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn gắn bó với bóng đá trên nhiều cương vị như mở học viện, làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh, đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo hội ngộ nhiều học trò cũ (Ảnh: Fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai)

Tháng 5, thầy Park nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power, đội bóng vừa rớt hạng từ Thai-League 1 xuống Thai-League 2 theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Dù vậy đến tháng 7, ông mới chính thức bắt tay vào công việc sau khi cùng ĐT Hàn Quốc dự World Cup.