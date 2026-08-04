Tin mới nhất bóng đá sáng 4/8: Bruno Fernandes trở lại MU, Sesko chạy đua hồi phục

Bruno Fernandes trở lại MU sau World Cup, Sesko chạy đua hồi phục

Đội trưởng Bruno Fernandes nằm trong nhóm cầu thủ vừa trở lại trung tâm Carrington để hội quân cùng Manchester United, khi đội hình của HLV Michael Carrick dần đạt trạng thái gần đầy đủ trước mùa giải mới.

Fernandes hướng đến mùa giải mới cùng MU

Fernandes trở lại cùng đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha Diogo Dalot và tiền đạo người Brazil là Matheus Cunha sau khi dừng bước ở vòng 1/8. Hậu vệ Noussair Mazraoui cũng tái xuất sau khi cùng Morocco lọt vào tứ kết. Nhóm cầu thủ này sẽ trải qua các bài kiểm tra thể lực trước khi được cân nhắc góp mặt ở trận giao hữu với Paris Saint-Germain tại Gothenburg vào thứ Bảy (8/8).

Khả năng Benjamin Sesko thi đấu trong trận gặp PSG vẫn chưa được xác định. Tiền đạo người Slovenia đã bỏ lỡ cả ba trận giao hữu đầu mùa của MU trước Wrexham, Rosenborg và Atletico Madrid do vấn đề dai dẳng ở ống chân.

Paredes lại gây phẫn nộ với hành động khó tin

Leandro Paredes tiếp tục để lại hình ảnh xấu khi có hành động thiếu kiềm chế trong trận Newell’s Old Boys hòa Boca Juniors 2-2. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ người Argentina bất ngờ sút mạnh bóng về phía một cầu thủ đối phương, khiến các cầu thủ Newell’s nổi giận và lao tới tranh cãi.

Các đồng đội nhanh chóng kéo Paredes ra để tránh sự việc leo thang. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho ngôi sao Boca. Hành động này gợi nhớ vụ Paredes đá bóng vào khu kỹ thuật Hà Lan tại World Cup 2022, từng dẫn tới màn xô xát căng thẳng. Paredes đang đối diện với cuộc điều tra của FIFA, sau khi cầu thủ này nổi nóng và tấn công cầu thủ ĐT Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026.

HLV Van Gaal phát tín hiệu rõ ràng với tuyển Hà Lan

HLV Louis van Gaal thừa nhận sẵn sàng cân nhắc khả năng trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan, dù Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) chưa liên hệ với ông. Nhà cầm quân 74 tuổi cho biết ông luôn muốn giúp đỡ KNVB và tin đội tuyển hiện tại đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Van Gaal nhấn mạnh khoảng 95% cầu thủ Hà Lan đang thi đấu ở nước ngoài, phần lớn khoác áo những CLB hàng đầu. Trước đó, truyền thông Hà Lan đưa tin ông không loại trừ khả năng trở lại ghế HLV trưởng lần thứ tư, trong bối cảnh KNVB vẫn đang ưu tiên Michael Reiziger.

Mỹ gia hạn hợp đồng với Pochettino đến World Cup 2030

Liên đoàn Bóng đá Mỹ chính thức gia hạn hợp đồng với HLV Mauricio Pochettino, qua đó chấm dứt những đồn đoán về tương lai của chiến lược gia người Argentina. Pochettino sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mỹ đến World Cup 2030.

Dù đội chủ nhà bị Bỉ loại ở vòng 1/8 với thất bại 1-4, giới chức bóng đá Mỹ vẫn đánh giá tích cực về công việc của Pochettino. Liên đoàn muốn tiếp tục dự án được khởi động từ năm 2024, với mục tiêu xây dựng một đội tuyển có sức cạnh tranh cao hơn.

Pedro Porro góp công giúp Tottenham chiêu mộ Matheus Fernandes

Hậu vệ Pedro Porro đóng vai trò quan trọng trong thương vụ Tottenham chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes từ West Ham với giá 85 triệu bảng. Hai người từng sát cánh tại Sporting Lisbon và Porro đã chủ động thuyết phục Fernandes gia nhập Tottenham.

Chia sẻ với The Athletic, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiết lộ Porro từng gọi điện và nói rằng anh muốn Fernandes chuyển tới Tottenham thi đấu. Thậm chí, hậu vệ người Tây Ban Nha còn thừa nhận chính mình đã đề nghị HLV Roberto De Zerbi ký hợp đồng với Fernandes. Sự kiên trì của De Zerbi cũng góp phần quyết định thương vụ.