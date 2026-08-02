Tin mới nhất bóng đá sáng 2/8: Carrick phấn khích sau trận MU thắng Atletico

Carrick phấn khích sau trận MU thắng Atletico

MU đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Atletico Madrid 2-1, khi Bryan Mbeumo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Chia sẻ với MUTV sau trận đấu, HLV Michael Carrick cho biết: "Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều tín hiệu tích cực. Ở giai đoạn này, mọi thứ chắc chắn chưa thể hoàn hảo, nhưng toàn đội đã mang đến nhiều điểm đáng khích lệ, cả về tập thể lẫn cá nhân. Các cầu thủ trẻ đã chơi rất tốt.

Thật khó để chỉ ra một hay hai khoảnh khắc nổi bật. Điều quan trọng nhất là toàn đội đã chơi gắn kết và thể hiện sức mạnh tập thể. Bên cạnh đó, chúng tôi không gặp ca chấn thương nào, và đó là yếu tố cực kỳ quan trọng. Hiện tại, các cầu thủ đang ở trạng thái rất tốt. Dù tất cả đều nỗ lực chuẩn bị cho mùa giải mới, phía trước vẫn là một chặng đường rất dài".

Dấu ấn của Carrick đang ngày càng rõ nét tại MU

Aston Villa thắng trận ra mắt Garnacho

Trong trận mở màn chuyến du đấu châu Á, Aston Villa đánh bại Indonesia All Stars với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Emi Buendia, Ross Barkley và Brian Madjo. Alejandro Garnacho được HLV Unai Emery xếp đá chính ngay trong trận ra mắt và thi đấu trọn vẹn hiệp một trước khi được rút ra nghỉ.

Cầu thủ người Argentina để lại một số điểm nhấn với những pha xử lý gọn gàng và các tình huống rê bóng vượt qua đối thủ. Garnacho thậm chí có thể đã ghi bàn nếu Buendia chuyền bóng cho anh ở cuối hiệp một, trong tình huống khung thành gần như đã rộng mở.

Diomande không đi tập huấn cùng Leipzig vì bị ốm

HLV Martin Demichelis đã lên tiếng làm rõ lý do Yan Diomande vắng mặt trong chuyến tập huấn tiền mùa giải của Leipzig tại Áo, trong bối cảnh liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng tuyển thủ Bờ Biển Ngà đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Dù không tiết lộ thêm chi tiết, HLV Demichelis khẳng định: "Tôi biết đây là chủ đề được rất nhiều người quan tâm, nhưng Yan thực sự đang bị ốm".

Theo Sky Đức, chính Diomande cũng lấy lý do này để không lên đường cùng toàn đội sang Áo tập huấn.

UEFA mất niềm tin vào chủ tịch FIFA

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố đã mất niềm tin vào chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới từ bỏ kế hoạch bán một phần quyền thương mại của World Cup. Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đã nhất trí bác bỏ đề xuất của FIFA trong cuộc họp hôm 30/7.

Trong thông cáo, UEFA nêu rõ: "Ban lãnh đạo FIFA hiện tại không chỉ đánh mất niềm tin của UEFA mà còn của nhiều thành viên khác trong đại gia đình bóng đá. UEFA cảm ơn tất cả người hâm mộ, các giải đấu, CLB, cầu thủ, cá nhân, liên đoàn thành viên và các liên đoàn châu lục đã phản đối kế hoạch này, cùng với nhiều thủ tướng, nguyên thủ quốc gia và các nhà bình luận đã cho chủ tịch FIFA thấy rằng bóng đá không phải là thứ để đem bán.

Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận những kế hoạch bí mật được thúc đẩy trong thời gian gấp gáp, do những cá nhân vô danh xây dựng và mang lại lợi ích đáng ngờ cho bóng đá. Chúng ta phải xác định những người chịu trách nhiệm và buộc họ phải chịu trách nhiệm".

Xabi Alonso gửi thông điệp tới Mudryk

HLV Xabi Alonso kêu gọi mọi người kiên nhẫn với tương lai của Mykhailo Mudryk tại Chelsea sau khi cầu thủ người Ukraine chính thức hết án cấm thi đấu vì doping. Mudryk sẽ hội quân cùng Chelsea tại Hong Kong (Trung Quốc) trong phần còn lại của chuyến du đấu tiền mùa giải.

Phát biểu sau thất bại 1-2 của Chelsea trước Tottenham, Alonso cho biết: "Chúng tôi rất vui cho Mudryk, đặc biệt là vì chính cậu ấy. Có lẽ chúng ta không thể thực sự hiểu những gì Mudryk đã phải trải qua trong quãng thời gian vừa rồi, cũng như những khó khăn mà cậu ấy phải đối mặt.

Chúng tôi muốn Mudryk trở thành một phần của tập thể. Cậu ấy nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người, từ CLB, các đồng đội cho đến ban huấn luyện. Chắc chắn sẽ cần thời gian. Khi Mudryk hội quân cùng đội, chúng tôi sẽ theo dõi quá trình thích nghi và xem mọi thứ diễn ra như thế nào".