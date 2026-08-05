Tin mới nhất bóng đá sáng 5/8: Garnacho đổ máu ở Thái Lan, Chủ tịch FIFA ca ngợi Mbappe

Garnacho đổ máu trong trận giao hữu của Aston Villa ở Thái Lan

Trong trận giao hữu giữa Aston Villa và BG Pathum diễn ra ở Thái Lan, Alejandro Garnacho dính chấn thương nghiêm trọng sau tình huống tranh chấp thô bạo từ cầu thủ đối phương cuối hiệp 1. Cựu tiền đạo MU phải nhờ tới sự chăm sóc y tế, trước khi rời sân vì chảy máu miệng.

Garnacho dính chấn thương nghiêm trọng

Chung cuộc, Aston Villa giành chiến thắng 3-1. Đây là trận đấu thứ 2 Garnacho khoác áo đội chủ sân Villa Park sau khi chuyển tới từ Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn. Cách đây vài ngày, anh ra mắt Aston Villa trong cuộc chạm trán Indonesia All Stars.

Chủ tịch FIFA bất ngờ ca ngợi Mbappe

Trên Instagram cá nhân, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chia sẻ bài viết ca ngợi Kylian Mbappe, đồng thời lên án mạnh mẽ những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào đội trưởng đội tuyển Pháp:

"Mbappe đã thể hiện xuất sắc ở World Cup, giành Chiếc giày vàng lần thứ 2 liên tiếp nhờ 10 bàn thắng ghi được trong giải đấu ở Bắc Mỹ. Đội trưởng đội tuyển Pháp cũng lập nhiều kỷ lục, đáng chú ý nhất là trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử giải đấu cũng như lịch sử đội tuyển Pháp".

Man City được dự đoán vượt Arsenal vô địch NHA

Trong chương trình podcast Football Ramble, cựu hậu vệ Jamie Carragher đã ủng hộ Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2026/26. Huyền thoại Liverpool cũng tin rằng đội bóng thành Manchester sẽ tiếp tục tạo nên cuộc đua "song mã" cùng Arsenal:

"Chúng ta biết rằng vẫn còn 1 tháng nữa mới kết thúc kỳ chuyển nhượng, cá nhân tôi chỉ thấy Arsenal hoặc Man City là lựa chọn khả thi cho chức vô địch. Có những nghi ngờ khi HLV Enzo Maresca mới dẫn dắt Man City, nhưng tôi rất hâm mộ Maresca về những gì ông ấy làm trên sân, về những gì đã diễn ra ở Chelsea, về mặt chiến thuật và cách ông ấy sắp xếp đội hình".

Bale ngang tầm Rooney, vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Vương quốc Anh?

Trong cuộc phỏng vấn trên Wales Online, cựu tuyển thủ xứ Wales, Jonny Williams cho rằng Gareth Bale chính là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Vương quốc Anh. Thậm chí theo Williams, cái tên duy nhất sánh ngang cựu ngôi sao Real Madrid là Wayne Rooney:

"Tôi không nghĩ Bale nhận được sự công nhận xứng đáng. Nếu cậu ấy là người Anh hoặc một quốc tịch nào đó, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi hơn, cậu ấy là cầu thủ độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ Bale ngang tầm Rooney. Rooney là người hiếm hoi có thể chung mâm với cậu ấy".