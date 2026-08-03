Tin mới nhất bóng đá sáng 3/8: Havertz nói mục tiêu của Arsenal là “đoạt mọi cúp”

Havertz nói mục tiêu của Arsenal là “đoạt mọi cúp”

Kai Havertz trong cuộc phỏng vấn mới đây đã nói rằng với chiều sâu đội hình Arsenal, mục tiêu cho mùa 2026/27 không gì khác ngoài thắng mọi giải đấu. “Chúng tôi muốn đoạt mọi chiếc cúp, không gì khác. Chúng tôi vô địch Premier League nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Để thắng được các đấu trường khác sẽ cần một sự vươn tầm lên đẳng cấp cao hơn”, Havertz bình luận.

Kai Havertz

Real Madrid dự định công bố HLV Mourinho và các tân binh cùng lúc

Do năm nay là mùa World Cup nên các tân binh của Real Madrid lẫn tân HLV trưởng Jose Mourinho đã không thể có màn ra mắt riêng ở CLB mới. Tờ Marca cho biết họ đang lên kế hoạch để tổ chức một lễ ra mắt cho tất cả những người mới trong cùng 1 ngày, thậm chí có thể kèm cả Rodri và Yan Diomande nếu Real Madrid mua thành công 2 cầu thủ này.

Đề xuất AC Milan đổi tên khán đài San Siro để tôn vinh Baresi

Tờ Gazzetta dello Sport cho biết CLB AC Milan đang có nhiều kế hoạch để tưởng nhớ trung vệ huyền thoại Franco Baresi, người đã qua đời ở tuổi 66. Lễ tang của Baresi diễn ra vào thứ Ba tới và bên cạnh đó, một số thành viên của hội CĐV Milan đã viết thư đề nghị đổi tên một khu vực khán đài để tri ân Baresi. Ngoài ra có một đề xuất khác cũng được nêu là Milan đổi tên trung tâm đào tạo trẻ ở Vismara, nơi Baresi đã dành cả sự nghiệp cầu thủ trẻ tập luyện tại đây.

Gvardiol nói về sự chuyển dịch lối chơi của Man City

Trong cuộc phỏng vấn cho The Athletic, Josko Gvardiol cho hay lối chơi của Man City đã thay đổi từ trước khi Pep Guardiola ra đi và anh chờ đợi sẽ có thêm sự thay đổi dưới tân HLV Enzo Maresca. “Khi tôi mới đến tôi vẫn có thói quen phất dài nhưng bị yêu cầu dừng, dù vậy mùa qua tôi đã được HLV cho thực hiện nhiều pha bóng dài như vậy. Chúng tôi vẫn đang thử những ý tưởng mới và HLV mới đang giúp chúng tôi thích ứng với chúng khá nhanh”, anh cho biết.