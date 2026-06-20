Tin nóng bóng đá World Cup 20/6: "Harry Kane là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất của ĐT Anh"

"Harry Kane là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất của ĐT Anh"

Trên chương trình "Rio Ferdinand Presents", cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận định Harry Kane là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất của ĐT Anh sau khi chứng kiến đàn em ghi cú đúp giúp "Tam sư" hạ Croatia 4-2:

“Harry Kane hiện là cầu thủ đẳng cấp thế giới thực sự duy nhất của chúng ta. Có những cầu thủ khác đang ở gần đẳng cấp đó nhưng cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới tuyệt đối. Bạn đang tìm kiếm những cầu thủ ở vị trí hàng đầu và vững vàng ở đó? Kane chính là người như vậy đối với đội tuyển Anh”.

Cảnh sát Mỹ siết chặt hoạt động mại dâm mùa World Cup

Trên trang Twitter chính thức, Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) đã ra thông báo tăng cường giám sát trực tuyến và tuần tra để hạn chế hoạt động mại dâm, trong bối cảnh lượng khách du lịch đổ giữa thời gian diễn ra World Cup.

Dự kiến, sự kiện World Cup sẽ thu hút hơn 1 triệu người đến khu vực New York/New Jersey. Theo các quan chức Sở Cảnh sát New York (NYPD), sự gia tăng du lịch này có thể dẫn đến sự gia tăng nạn buôn người và buôn bán tình dục, đồng thời kêu gọi người dân báo cáo "nếu thấy dấu hiệu bất thường".

UEFA tính đưa "Hydration Breaks" vào Cúp C1 và EURO

Theo Telegraph, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang cân nhắc đưa "Hydration Breaks" - quãng nghỉ giữa hiệp để cầu thủ tiếp nước - vào các giải đấu lớn như Champions League và EURO 2028.

Dù vậy, UEFA chỉ áp dụng "Hydration Breaks" vào từng trường hợp cụ thể, trong bối cảnh quãng nghỉ này bị chỉ trích dữ dội ở World Cup 2026 vì làm thay đổi nhịp độ, diễn biến các trận đấu.

Quả bóng đá cổ nhất thế giới được trưng bày mùa World Cup

Mới đây, quả bóng đá được Sách kỷ lục Guinness công nhận là quả bóng đá lâu đời nhất trên hành tinh chuẩn bị được vận chuyển từ Scotland tới Bảo tàng Coral Gables ở Miami (Mỹ) để trưng bày nhân dịp World Cup. Cổ vật nàylà một phần của triển lãm mang tên "Ngoại giao và Trò chơi đẹp đẽ: Từ Scotland đến Brazil đến Haiti", được trưng bày từ ngày 20/6 đến ngày 26/6.

Trước khi rời đi, Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Stirling Smith (Scotland) - nơi trưng bày quả bóng - sẽ tổ chức một buổi lễ chia tay đặc biệt cho cổ vật. Quả bóng đá được tìm thấy kẹt phía sau tấm ốp gỗ sồi trong Phòng Nữ hoàng tại Lâu đài Stirling vào những năm 1970. Phân tích khoa học cho thấy, nó có niên đại từ năm 1540 đến năm 1570, có kích thước xấp xỉ một quả dưa nhỏ, được chế tạo từ các tấm da.