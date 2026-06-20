Bi kịch World Cup 2026: Nữ luật sư 26 tuổi qua đời khi ăn mừng chiến thắng

Nữ luật sư trẻ gục ngã sau màn ăn mừng chiến thắng

Một nữ luật sư 26 tuổi được cho là đã qua đời sau khi ăn mừng chiến thắng 1-0 của đội tuyển Ghana trước Panama ở trận ra quân World Cup diễn ra lúc 6h ngày 18/6 (giờ Hà Nội).

Ghana (áo vàng) giành chiến thắng ở trận ra quân

Cổ động viên xấu số có tên là Sara Araba Tettey, bị ngừng tim ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trước đó, Ghana giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công ở phút bù giờ thứ năm của Caleb Yirenkyi, bàn thắng khiến người hâm mộ "Black Stars" vỡ òa trong cảm xúc.

Theo các nguồn tin địa phương, Tettey theo dõi trận đấu cùng bạn bè tại một ký túc xá ở thị trấn Bomso, cách thủ đô Accra khoảng 145 km về phía tây bắc. Trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng, cô bất ngờ đổ gục và được đưa tới bệnh viện gần nhất.

Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu trong khoảng 45 phút nhưng không thể cứu sống cô. Tettey được xác nhận đã qua đời không lâu sau đó.

Giới luật gia Ghana bàng hoàng trước sự ra đi

Cái chết của Sara Araba Tettey gây chấn động giới luật sư Ghana, nơi cô được đánh giá là một gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Một CĐV xấu số đã bị ngừng tim khi đang ăn mừng chiến thắng của ĐT Ghana

Tettey mới chính thức gia nhập đoàn luật sư vào tháng 10 năm ngoái và đang làm việc tại hãng luật O&A Legal Consult, có trụ sở ở vùng Ashanti. Sự ra đi đột ngột của nữ luật sư trẻ khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè không khỏi tiếc thương.

World Cup liên tiếp chứng kiến những câu chuyện buồn

Bi kịch của Tettey xảy ra chỉ ít ngày sau khi một cổ động viên Scotland qua đời tại thành phố Boston (Mỹ) trước khi kịp chứng kiến đội tuyển quê hương thi đấu tại World Cup.

Ông Donny Strathie, 76 tuổi, đã sang Mỹ để theo dõi trận Scotland gặp Morocco ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Tuy nhiên, ông đột ngột qua đời vào cuối tuần trước khi giấc mơ trực tiếp xem Scotland thi đấu tại World Cup thành hiện thực.

Để tưởng nhớ ông, cộng đồng người hâm mộ Scotland đã kêu gọi dành một phút vỗ tay ở phút 76 trong trận đấu với Morocco. Thông điệp lan truyền trên mạng xã hội nhấn mạnh rằng Strathie luôn mơ ước được chứng kiến Scotland góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới và mong các CĐV sẽ giúp ông hoàn thành giấc mơ theo một cách đặc biệt.

Chia sẻ trước sự mất mát này, HLV trưởng Scotland Steve Clarke bày tỏ: "Giữa rất nhiều tin vui quanh hành trình World Cup của Scotland, đây rõ ràng là một tin buồn. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông, đặc biệt là các con và các cháu của Donny. Ước nguyện lớn nhất của ông là được thấy Scotland trở lại World Cup và thật may mắn khi điều đó đã thành hiện thực trước khi ông qua đời".

Mới nhất, tiền vệ Ismael Kone của ĐT Canada dính chấn thương kinh hoàng ở trận thắng Qatar 6-0. Ngôi sao này bị gãy chân và chính thức kết thúc hành trình World Cup 2026, cho dù đội chủ nhà đang có nhiều cơ hội để tiến vào vòng knock-out.