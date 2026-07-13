Nhà tiên tri Ghana gây sốt, dự đoán Argentina vô địch World Cup từ 1 năm trước

Nhà tiên tri Ghana dự đoán Argentina vô địch World Cup từ 1 năm trước

Khi FIFA World Cup 2026 bước vào giai đoạn bán kết, một đoạn video bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhân vật trong video là Jnana Caksus Das, một nhà tâm linh, đồng thời được giới thiệu là một "nhân vật hoàng gia" tại Ghana từng đưa ra dự đoán về kết quả giải đấu. Đáng nói hơn, đoạn video xuất hiện từ hơn 1 năm trước.

Trong video, Jnana Caksus Das cho rằng 3 đội tuyển Argentina, Tây Ban Nha và Pháp sẽ góp mặt ở giai đoạn quyết định của World Cup 2026. Theo cách diễn giải phổ biến, dự đoán này ám chỉ 3 đội sẽ lọt vào bán kết hoặc chiếm 3 vị trí cao nhất. Đáng chú ý, ông còn khẳng định trận chung kết sẽlà cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha, với phần thắng thuộc về đội tuyển Argentina.

Jnana Caksus Das dự đoán chính xác 3/4 đội vào bán kết World Cup 2026 từ 1 năm trước

Jnana Caksus Das cho biết, dự đoán của mình không dựa trên phân tích chuyên môn về bóng đá hay thống kê thi đấu, mà xuất phát từ "các vì sao" hoặc những trải nghiệm mang tính tâm linh. Chính yếu tố này đã khiến đoạn video thu hút nhiều ý kiến trái chiều, từ sự tò mò, thích thú đến những hoài nghi về tính xác thực của các dự đoán mang màu sắc huyền học.

Việc đoạn video được chia sẻ trở lại trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều người dùng nhận xét rằng diễn biến của giải đấu cho đến thời điểm hiện tại có những điểm tương đồng với dự báo được đưa ra từ trước đó.

Cùng với các bài đăng, nhiều hình ảnh chế (meme) và video bình luận cũng xuất hiện, đưa tên tuổi của Jnana Caksus Das trở thành một trong những chủ đề được quan tâm trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Truyền thông và cư dân mạng đồng thời so sánh ông với một số nhà tiên đoán nổi tiếng khác tại Ghana, những người từng gây chú ý vì các dự báo liên quan đến thể thao và các sự kiện quốc tế.

Những nhà tiên tri Ghana gây xôn xao World Cup

Đây không phải lần đầu tiên, World Cup xôn xao vì những nhà tiên tri. Trước đó, thầy phù thủy người Ghana, Nana Kwaku Bonsam từng "gây bão" vì nhiều tuyên bố táo bạo. Ông từng “yểm bùa” Harry Kane trước khi Ghana đối đầu đội tuyển Anh. Dù nhiều người không tin vào ma thuật hay phù thủy, nhưng trùng hợp là Kane đã không thể ghi bàn trong trận hòa 0-0, anh bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn đáng lẽ có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thầy phù thủy Nana Kwaku Bonsam thành "trò cười" vì dự đoán Argentina bị loại sớm

Sau trận, Bonsam cho biết ông đã “giải lời nguyền” cho Kane và còn nói thêm một câu gây chú ý: “Harry Kane không phải kẻ thù của tôi. Tôi có một đứa con và tôi sẽ sớm đặt tên con theo Harry Kane”.

Gây sốc hơn cả là việc Bonsam dự đoán đội tuyển "tí hon" Cape Verde sẽ đánh bại đương kim vô địch Argentina ở vòng knock-out, đồng thời ĐT Bồ Đào Nha sẽ đăng quang. Dù vậy, việc Bồ Đào Nha sớm dừng bước tại vòng 1/8 trước Tây Ban Nha, còn Argentina vượt qua Capve Verde và tiến tới bán kết biến Bonsam thành "trò cười".