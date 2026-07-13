"VARgentina", Ronaldo & 10 vụ lùm xùm gây náo loạn World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 là giải đấu ngập tràn những chủ đề gây tranh luận, các vụ việc gây tranh cãi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Thậm chí, mức độ nghiêm trọng leo thang đáng kể khi bước sang giai đoạn vòng loại trực tiếp, dẫn tới nhiều "thuyết âm mưu". Dưới đây là 10 vụ việc gây tranh cãi nổi bật nhất trước và trong FIFA World Cup 2026.

World Cup 2026 ngập trong những lùm xùm chuyên môn lẫn bên lề

Cristiano Ronaldo được phép thi đấu

Cristiano Ronaldo đã tránh được án treo giò tại World Cup, dù trước đó bị truất quyền thi đấu trong trận áp chót vòng loại gặp Cộng hòa Ireland, sau pha thúc cùi chỏ vào hậu vệ Dara O'Shea.

Theo quy định thông thường, hành vi này sẽ khiến Ronaldo bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa anh phải vắng mặt ở trận vòng loại cuối cùng của Bồ Đào Nha cùng 2 trận mở màn tại World Cup. Thậm chí, Ủy ban Kỷ luật FIFA còn nâng mức phạt từ 1 lên 3 trận do đánh giá hành vi phạm lỗi có mức độ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau đó án phạt này lại được tạm đình chỉ. Ủy ban Kỷ luật quyết định đình chỉ việc thi hành án phạt "trong thời gian thử thách 1 năm", đồng nghĩa Ronaldo sẽ không phải nghỉ thi đấu thêm bất kỳ trận nào, miễn là anh không tiếp tục có "hành vi vi phạm tương tự".

FIFA cũng viện dẫn việc Ronaldo chưa từng nhận thẻ đỏ trong suốt 226 trận khoác áo đội tuyển quốc gia trước đó — yếu tố vốn thông thường không được xem xét trong các quyết định kỷ luật.

Đối với FIFA, lợi ích khi Ronaldo được phép tham dự World Cup thể hiện rất rõ qua nhu cầu mua vé các trận đấu của Bồ Đào Nha. Theo số liệu từ nhiều nền tảng bán lại vé được TicketData.com tổng hợp, giá vé thấp nhất để vào sân xem các trận đấu của Bồ Đào Nha đứng thứ ba toàn giải, chỉ sau Mexico và Brazil. Giá vé thấp nhất trung bình để xem Ronaldo thi đấu lên tới 1.932 USD.

Mức độ gây tranh cãi: 8/10.

Ronaldo vẫn được thi đấu dù đã nhận thẻ đỏ ở vòng loại

Giải thưởng Hòa bình của Tổng thống Trump

Ngày 5/11, FIFA thông báo sẽ thành lập giải thưởng mới mang tên "FIFA Peace Prize – Football Unites the World" (Giải thưởng Hòa bình FIFA – Bóng đá gắn kết thế giới). FIFA cho biết giải thưởng được trao hằng năm, trong đó người đầu tiên nhận giải sẽ được Chủ tịch Infantino trao tại lễ bốc thăm World Cup ở Washington D.C. vào ngày 5/12.

Tuy nhiên, thông báo của Infantino khiến Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên bất ngờ. Hội đồng này cũng như các phó chủ tịch FIFA hoàn toàn không được tham vấn hoặc tham gia vào việc thành lập giải thưởng hòa bình. Họ cũng không được tham gia xây dựng tiêu chí lựa chọn người nhận giải. Một số người chỉ biết đến sự tồn tại của giải thưởng thông qua thông cáo báo chí.

Điều đáng chú ý là giải thưởng được công bố đúng ngày Infantino phát biểu tại America Business Forum ở Miami, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tham dự. Sau đó, Giải thưởng Hòa bình FIFA được trao cho Tổng thống Trump trong lễ bốc thăm World Cup.

Mức độ gây tranh cãi: 9/10.

FIFA thay đổi cách phân nhánh để các đội mạnh tránh gặp nhau sớm

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA áp dụng hệ thống phân nhánh theo kiểu tennis nhằm bảo đảm hai đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ không thể gặp nhau trước trận chung kết. Trước đây, lễ bốc thăm được thực hiện theo cơ chế mở, khiến các đội mạnh có thể chạm trán nhau ở bất kỳ vòng đấu loại trực tiếp nào.

Tuy nhiên, khi xây dựng sơ đồ thi đấu vào mùa đông năm ngoái, FIFA đã điều chỉnh cách xếp hạt giống để đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA là Tây Ban Nha nằm ở nửa nhánh đối diện với Argentina (đội xếp thứ hai), trong khi Pháp (thứ ba) được bố trí ở nhánh đối diện với Anh.

4 "ông lớn" hưởng lợi nhờ quy tắc phân nhánh mới

Hệ thống phân nhánh mới đồng nghĩa nếu bốn đội hạt giống hàng đầu đều đứng nhất bảng, họ chỉ có thể gặp nhau từ vòng bán kết trở đi.

Đây là phương thức vốn được quần vợt sử dụng từ lâu nhằm giúp các tay vợt mạnh nhất chỉ gặp nhau ở những vòng cuối, qua đó tối đa hóa doanh thu bán vé, lượng khán giả truyền hình và lợi ích của các nhà tài trợ.

Thực tế, đúng kịch bản này đã xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi FIFA bắt đầu xếp hạng các đội tuyển vào năm 1992, 4 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng (Pháp, Argentina, Tây Ban Nha, Anh) đều góp mặt ở bán kết.

Trong khi rõ ràng các đội mạnh được hưởng lợi với hành trình thuận lợi hơn tới bán kết, hệ thống này lại khiến nhiều đội tuyển có tham vọng nhưng xếp hạng thấp hơn gặp bất lợi. Na Uy là ví dụ điển hình. Đội bóng này phải gặp hai đội thuộc Top 15 ngay từ vòng bảng (Pháp và Senegal), sau đó tiếp tục chạm trán hai đội thuộc Top 6 ở vòng loại trực tiếp (Brazil và Anh).

Trong khi đó, Argentina chưa phải gặp đối thủ nào có thứ hạng cao hơn vị trí thứ 19 để tiến vào bán kết, còn Anh cũng chưa phải đối đầu với đội nào thuộc Top 10. Pháp chỉ gặp một đội trong Top 10 là Morocco, còn Tây Ban Nha được xem là có lịch thi đấu khó khăn nhất ở vòng loại trực tiếp khi lần lượt gặp Bồ Đào Nha và Bỉ.

Mức độ gây tranh cãi: 7/10.

Tranh cãi về các khoảng nghỉ uống nước (Hydration-Break)

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA chính thức áp dụng quy định bắt buộc nghỉ 3 phút để uống nước ở cả hai hiệp đấu, khiến trận đấu được chia thành bốn quãng tương tự các môn thể thao phổ biến tại Mỹ.

Quy định này giúp các huấn luyện viên có thêm cơ hội điều chỉnh chiến thuật ngay trong mỗi hiệp, tạo ra những bước ngoặt về thế trận vốn trước đây ít khi xuất hiện. Quan trọng hơn, các cầu thủ có thể được bổ sung nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại những sân vận động ngoài trời.

Theo Chủ tịch Gianni Infantino, đây là quyết định "hoàn toàn vì chuyên môn", đồng thời khẳng định FIFA "không thu được bất kỳ lợi ích tài chính nào" từ việc áp dụng quy định này.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các khoảng nghỉ uống nước được áp dụng đồng loạt cho tất cả các trận đấu, kể cả tại những sân vận động có hệ thống điều hòa nhiệt độ. Điều này tạo điều kiện để các đơn vị phát sóng trên toàn thế giới bán thêm thời lượng quảng cáo trong cả hai hiệp đấu.

Ngoài ra, việc hình thành tiền lệ này nhiều khả năng sẽ được đưa vào các gói bản quyền truyền hình khi FIFA đàm phán bán bản quyền các giải đấu trong tương lai.

Mức độ gây tranh cãi: 7/10.

Hydration-Break trở thành chủ đề gây tranh cãi xuyên suốt

"VARgentina" loại Ai Cập

Ngày càng xuất hiện nhiều thuyết âm mưu cho rằng FIFA đang sắp đặt giải đấu theo hướng có lợi cho Argentina. Tại World Cup lần này, có ba tình huống đặc biệt gây tranh cãi. Sau chiến thắng của Argentina trước Algeria ở vòng bảng, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) gửi đơn khiếu nại lên FIFA về công tác trọng tài.

Khi đó, Messi vào bóng bằng gầm giày trúng bắp chân và gân Achilles của đội trưởng Algeria Aissa Mandi ở phút 30, thời điểm Argentina đang dẫn 1-0. Messi sau đó lập hat-trick giúp Argentina thắng 3-0. Algeria cũng phản đối thêm hai pha phạm lỗi khác với cầu thủ của họ nhưng không bị xử lý.

Đến vòng 1/8 gặp Ai Cập, các cáo buộc càng bùng phát mạnh hơn. Đội tuyển Ai Cập vô cùng tức giận với các quyết định của trọng tài François Letexier sau thất bại 2-3. Tiền đạo Mostafa Ziko cho rằng: "Chiếc cúp đã được định hướng dành cho Argentina".

Huấn luyện viên Hossam Hassan khẳng định đội bóng của ông bị từ chối một bàn thắng hợp lệ khi đang dẫn 1-0 sau khi VAR xác định có lỗi trong tình huống trước đó. Ông cũng cho rằng Ai Cập đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền trước khi Enzo Fernández ghi bàn thứ 3 cho Argentina.

Mức độ gây tranh cãi: 9/10.

FIFA bị nghi ngờ "tiếp tay" cho Argentina vì tranh cãi xoay quanh VAR

"VARgentina" loại Thụy Sĩ

Đến vòng tứ kết, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ và một lần nữa, họ được hưởng lợi từ một quyết định của VAR. Ban đầu, trọng tài João Pinheiro rút thẻ vàng đối với Leandro Paredes của Argentina vì cho rằng anh phạm lỗi với Embolo. Sau khi xem lại băng hình, VAR xác định Embolo mới là người chủ động va chạm. Trọng tài được khuyến nghị xem lại tình huống dưới góc độ "xác định nhầm người phạm lỗi".

Sau khi xem màn hình, Pinheiro hủy thẻ vàng dành cho Paredes và chuyển sang cảnh cáo Embolo. Do Embolo đã có một thẻ vàng trước đó nên anh bị truất quyền thi đấu. Điều đáng chú ý là nếu trọng tài không rút thẻ vàng với Paredes ngay từ đầu thì VAR sẽ không thể xem xét tình huống này theo quy trình hiện hành.

Theo Luật bóng đá: "Nếu trọng tài xử phạt đúng hành vi phạm lỗi nhưng xác định nhầm cầu thủ thực hiện hành vi đó thì chỉ danh tính người phạm lỗi mới được xem xét lại". Dù Embolo rõ ràng có hành vi ăn vạ, tình huống xảy ra ở khu vực giữa sân, không phải gần vòng cấm, nên nhiều cầu thủ Thụy Sĩ cho rằng việc dẫn đến một chiếc thẻ đỏ là quá nặng.

Trên thực tế, trong trường hợp này các trọng tài đã áp dụng luật đúng, dù chính luật này mới được sửa đổi trước World Cup.

Mức độ gây tranh cãi: 2/10.

Balogun được phép thi đấu cho tuyển Mỹ

Một trong những diễn biến gây sốc nhất giải đấu xảy ra vào vài tiếng trước trận Mỹ gặp Bỉ tại Seattle. Tiền đạo Folarin Balogun của ĐT Mỹ đủ điều kiện ra sân dù trước đó đã nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/16.

Quyết định của FIFA được đưa ra sau quá trình can thiệp có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, các quan chức chính phủ Mỹ, Liên đoàn Bóng đá Mỹ và một đội ngũ luật sư đông đảo.

FIFA sau đó khẳng định quyết định được đưa ra bởi một ủy ban kỷ luật độc lập, nhưng không giải thích vì sao án treo giò lại được đình chỉ và cũng không thừa nhận trọng tài đã mắc sai lầm.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ chính thức phản đối, cho rằng Balogun không đủ tư cách thi đấu và yêu cầu xem xét lại quyết định. Tuy nhiên, Ủy ban Kháng nghị FIFA tuyên bố đơn khiếu nại "không đủ điều kiện thụ lý" vì Liên đoàn Bỉ không phải là một bên trong quá trình xử lý vụ việc.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump lên tiếng xác nhận đã gọi điện cho Infantino và đề nghị xem xét lại vì ông "không nghĩ đó là một pha phạm lỗi".

Mức độ gây tranh cãi: 9/10.

Sư việc liên quan đến Balogun khiến dư luận xôn xao

Nỗ lực thay đổi lịch thi đấu trận Mexico - Anh

Chỉ hơn 48 giờ trước khi trận đấu vòng 1/8 giữa Mexico và Anh diễn ra trên sân Azteca, FIFA được cho là đã cân nhắc đưa thời gian thi đấu sớm hơn 6 giờ.

Ban đầu, các nguồn tin của FIFA cho biết nguyên nhân là nguy cơ ngập lụt tại Mexico City, nên trận đấu có thể được chuyển từ 18 giờ xuống 12 giờ trưa. Tuy nhiên, chuyên gia thời tiết Aaron Mentkowski của The Athletic nhận định dự báo thời tiết chỉ phản ánh điều kiện mùa hè thông thường của Mexico City với các cơn mưa và dông vào buổi chiều.

Sau đó, The Athletic cho biết nguyên nhân chính khiến FIFA cân nhắc thay đổi lịch thi đấu thực chất là các lo ngại về an toàn và an ninh đối với cổ động viên của hai đội.

Liên đoàn Bóng đá Anh chỉ biết về kế hoạch này thông qua truyền thông. Cả phía Anh lẫn Mexico đều phản ứng gay gắt vì việc thay đổi sẽ làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch chuẩn bị. Cuối cùng, FIFA từ bỏ ý định thay đổi sau khi hai liên đoàn phản đối mạnh mẽ. Trận đấu chỉ bị lùi lại một giờ do giông bão, điều được xem là khá bình thường trong điều kiện thời tiết của World Cup khu vực Bắc Mỹ.

Mức độ gây tranh cãi: 6/10.

Skycam giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy?

Đây là tranh cãi mà rất ít người có thể hình dung trước. Trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Anh ở chiến thắng 2-1, hình ảnh từ đơn vị truyền hình cho thấy cú phát bóng của thủ môn Orjan Nyland dường như đã chạm vào hệ thống camera treo (Skycam) được căng bằng dây phía trên sân vận động Hard Rock.

Quỹ đạo của bóng đã bị thay đổi và rơi xuống trước tiền vệ Elliot Anderson của Anh. Anderson chuyền cho Anthony Gordon trước khi Gordon kiến tạo để Jude Bellingham ghi bàn.

Ngay sau tình huống này, HLV Stale Solbakken của Na Uy tỏ ra rất tức giận với trọng tài Clément Turpin. Thủ môn Nyland và Erling Haaland đều chỉ tay lên hệ thống camera để phản đối.

FIFA sau đó khẳng định công nghệ cảm biến gắn trong bóng – được sử dụng ở mọi trận đấu tại Mỹ, Canada và Mexico – không ghi nhận bất kỳ tín hiệu nào cho thấy quả bóng đã chạm vào vật thể trên không. Theo FIFA, hệ thống gồm 16 ăng-ten theo dõi tín hiệu quả bóng tại sân Hard Rock hoạt động bình thường trong suốt tình huống này. Dữ liệu cảm biến không xuất hiện bất kỳ đỉnh tín hiệu nào cho thấy đã có va chạm.

FIFA cũng cho biết hình ảnh từ chính Skycam không hề rung lắc, điều vốn sẽ xuất hiện nếu camera thực sự bị bóng tác động. Theo Luật Bóng đá của IFAB, nếu "một vật thể khác" can thiệp vào trận đấu, trọng tài phải dừng trận đấu và cho phát bóng chạm đất nếu vật thể đó ảnh hưởng đến diễn biến thi đấu.

Mức độ gây tranh cãi: 7/10.

ĐT Anh thắng Na Uy nhờ bàn thắng "trên trời rơi xuống"?

Algeria và Áo cùng đi tiếp, Iran bị loại

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Algeria gặp Áo khi biết rằng kết quả hòa sẽ giúp hai đội cùng giành quyền đi tiếp, đồng thời loại Iran khỏi bảng G. Trước trận đấu, ban huấn luyện Iran chia sẻ trên nhóm WhatsApp dành cho báo chí những bài viết về sự kiện lịch sử này, cho thấy họ lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại.

Bước vào trận đấu, khi tỷ số đang là 2-2, cả hai đội gần như không còn chủ động tấn công. Quả bóng chủ yếu được chuyền qua lại ở khu vực giữa sân, làm dấy lên những câu hỏi về tính công bằng của thể thức World Cup 48 đội, vốn được cho là dễ tạo ra những tình huống như vậy.

Bất ngờ xảy ra khi Riyad Mahrez ghi bàn tưởng như mang về chiến thắng cho Algeria. Nhưng chỉ ít giây sau, Áo lập tức dâng cao và gỡ hòa 3-3 nhờ cú đánh đầu của Sasa Kalajdzic. Iran chính thức bị loại.

HLV Ralf Rangnick của Áo bác bỏ mọi cáo buộc dàn xếp: "Khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3 thì không ai có thể khẳng định đã có sự thỏa thuận trước, nhất là sau những gì diễn ra trong 90 giây cuối".

Mức độ gây tranh cãi: 7/10.