Trực tiếp chuyển nhượng 26/8: Chelsea bán Delap, MU "cuỗm" sao Brighton sau Baleba
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Nottingham Forest đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea để chiêu mộ tiền đạo Liam Delap với mức phí 45 triệu bảng. Dự kiến, đôi bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thương vụ chính thức hoàn tất trong vòng 48 giờ tới. Oliver Glasner, HLV trưởng Nottingham Forest là người có tiếng nói quan trọng trong quyết định chiêu mộ Delap sau khi trực tiếp nói chuyện với tiền đạo này.
Delap, 23 tuổi, gia nhập Chelsea từ Ipswich Town với giá 30 triệu bảng vào mùa hè 2025, đóng góp 2 bàn sau 41 trận ở mùa giải 2025/26.
Theo Sky Sports và The Athletic, Liverpool đã có những cuộc đàm phán tích cực với PSG để chiêu mộ Bradley Barcola. PSG hiện yêu cầu mức phí khoảng 145 triệu bảng cho Barcola, trong khi Liverpool muốn chi khoảng 100 triệu bảng. Bất chấp sự chênh lệch lớn, mối quan hệ giữa 2 câu lạc bộ vẫn rất tốt đẹp, đồng thời đôi bên lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng trước khi thương vụ hoàn thành.
Goal, dẫn nguồn từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Ferdi Kadioglu của Brighton và chi mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng. Fenerbahce, CLB cũ của Kadioglu sẽ được hưởng 10% khoản phí chuyển nhượng nếu Brighton bán cầu thủ 26 tuổi.
Khả năng thương vụ này thành hiện thực đã tăng cao sau khi Brighton chuẩn bị ký hợp đồng với hậu vệ trái Jaouen Hadjam (Young Boys). Trước đó, MU vừa đón một ngôi sao khác từ Brighton là tiền vệ Carlos Baleba.
Theo tờ De Telegraaf (Hà Lan), Feyenoord đang đàm phán với MU về thỏa thuận mượn Chido Obi. Câu lạc bộ Ngoại hạng Anh sẵn sàng để tiền đạo 18 tuổi ra đi để tích lũy kinh nghiệm. Theo Transfermarkt, Obi hiện có giá trị 5 triệu euro và chưa rõ các bên có cài điều khoản mua đứt vào thương vụ này hay không.
Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Barcelona sẽ không mua thêm tiền đạo nếu thất bại trong thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez (Atletico Madrid). Được biết, ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp từ chối lựa chọn những phương án tầm trung, còn HLV Hansi Flick cũng hài lòng với nhân sự hiện tại, thậm chí cân nhắc đẩy Anthony Gordon, Adeyemi hayDani Olmo lên đá trung phong.
Theo La Gazzetta dello Sport, Chelsea đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ để chiêu mộ hậu vệ trái Honest Ahanor của Atalanta trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.
Ahanor, 18 tuổi, gia nhập Atalanta vào mùa hè năm ngoái với giá trị 16 triệu euro và có 35 lần ra sân trên tất cả các đấu trường.
MU đã hoàn tất việc chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton sau thời gian dài theo đuổi "máy quét" người Cameroon.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2026 03:16 AM (GMT+7)