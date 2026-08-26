Trực tiếp chuyển nhượng 26/8: Chelsea bán Delap, MU "cuỗm" sao Brighton sau Baleba

Chelsea đạt thỏa thuận bán Delap

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Nottingham Forest đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea để chiêu mộ tiền đạo Liam Delap với mức phí 45 triệu bảng. Dự kiến, đôi bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thương vụ chính thức hoàn tất trong vòng 48 giờ tới. Oliver Glasner, HLV trưởng Nottingham Forest là người có tiếng nói quan trọng trong quyết định chiêu mộ Delap sau khi trực tiếp nói chuyện với tiền đạo này.

Delap, 23 tuổi, gia nhập Chelsea từ Ipswich Town với giá 30 triệu bảng vào mùa hè 2025, đóng góp 2 bàn sau 41 trận ở mùa giải 2025/26.