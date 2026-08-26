Trực tiếp chuyển nhượng 26/8: Chelsea bán Delap, MU "cuỗm" sao Brighton sau Baleba

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Trực tiếp chuyển nhượng 26/8: Chelsea bán Delap, MU "cuỗm" sao Brighton sau Baleba

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester United Chelsea

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Diễn biến
Chelsea đạt thỏa thuận bán Delap

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Nottingham Forest đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea để chiêu mộ tiền đạo Liam Delap với mức phí 45 triệu bảng. Dự kiến, đôi bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thương vụ chính thức hoàn tất trong vòng 48 giờ tới. Oliver Glasner, HLV trưởng Nottingham Forest là người có tiếng nói quan trọng trong quyết định chiêu mộ Delap sau khi trực tiếp nói chuyện với tiền đạo này.

Delap, 23 tuổi, gia nhập Chelsea từ Ipswich Town với giá 30 triệu bảng vào mùa hè 2025, đóng góp 2 bàn sau 41 trận ở mùa giải 2025/26.

Trực tiếp chuyển nhượng 26/8: Chelsea bán Delap, MU "cuỗm" sao Brighton sau Baleba - 1

Liverpool đón tin vui về vụ Barcola

Theo Sky Sports và The Athletic, Liverpool đã có những cuộc đàm phán tích cực với PSG để chiêu mộ Bradley Barcola. PSG hiện yêu cầu mức phí khoảng 145 triệu bảng cho Barcola, trong khi Liverpool muốn chi khoảng 100 triệu bảng. Bất chấp sự chênh lệch lớn, mối quan hệ giữa 2 câu lạc bộ vẫn rất tốt đẹp, đồng thời đôi bên lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng trước khi thương vụ hoàn thành.

Sau Baleba, MU sắp "cuỗm" thêm sao Brighton

Goal, dẫn nguồn từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Ferdi Kadioglu của Brighton và chi mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng. Fenerbahce, CLB cũ của Kadioglu sẽ được hưởng 10% khoản phí chuyển nhượng nếu Brighton bán cầu thủ 26 tuổi. 

Khả năng thương vụ này thành hiện thực đã tăng cao sau khi Brighton chuẩn bị ký hợp đồng với hậu vệ trái Jaouen Hadjam (Young Boys). Trước đó, MU vừa đón một ngôi sao khác từ Brighton là tiền vệ Carlos Baleba.

Trực tiếp chuyển nhượng 26/8: Chelsea bán Delap, MU "cuỗm" sao Brighton sau Baleba - 2

MU cân nhắc cho CLB Hà Lan mượn Chido Obi

Theo tờ De Telegraaf (Hà Lan), Feyenoord đang đàm phán với MU về thỏa thuận mượn Chido Obi. Câu lạc bộ Ngoại hạng Anh sẵn sàng để tiền đạo 18 tuổi ra đi để tích lũy kinh nghiệm. Theo Transfermarkt, Obi hiện có giá trị 5 triệu euro và chưa rõ các bên có cài điều khoản mua đứt vào thương vụ này hay không.

Barcelona không mua thêm ai nếu hụt Alvarez

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Barcelona sẽ không mua thêm tiền đạo nếu thất bại trong thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez (Atletico Madrid). Được biết, ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp từ chối lựa chọn những phương án tầm trung, còn HLV Hansi Flick cũng hài lòng với nhân sự hiện tại, thậm chí cân nhắc đẩy Anthony Gordon, Adeyemi hayDani Olmo lên đá trung phong.

Chelsea đàm phán chiêu mộ hậu vệ Serie A

Theo La Gazzetta dello Sport, Chelsea đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ để chiêu mộ hậu vệ trái Honest Ahanor của Atalanta trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. 

Ahanor, 18 tuổi, gia nhập Atalanta vào mùa hè năm ngoái với giá trị 16 triệu euro và có 35 lần ra sân trên tất cả các đấu trường.

MU chính thức công bố Baleba 70 triệu bảng, ra mắt ở derby Manchester
MU chính thức công bố Baleba 70 triệu bảng, ra mắt ở derby Manchester

MU đã hoàn tất việc chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton sau thời gian dài theo đuổi "máy quét" người Cameroon.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 03:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN