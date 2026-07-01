Anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Na Uy thắng nghẹt thở, hẹn đấu "ông lớn" Brazil

ĐT Na Uy đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái chiều khi đối đầu Bờ Biển Ngà tại vòng 1/16 World Cup. Dù có bàn dẫn trước cuối hiệp 1, đại diện Bắc Âu chỉ duy trì lợi thế tới phút 74, thời điểm Amad Diallo gỡ hòa cho Bờ Biển Ngà.

Haaland đưa ĐT Na Uy vào tới vòng 1/8 World Cup

Rất may, khoảnh khắc tỏa sáng của Patrick Berg và Erling Haaland đã mang về pha lập công quý như vàng ở phút 86, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Theo thống kê, đây là lần thứ 3 Na Uy góp mặt tại vòng 1/8 World Cup, sau năm 1938 và 1998. Tuy nhiên thời điểm đó, giải đấu vẫn chưa tăng lên 48 đội (năm 1938 có 15 đội, năm 1998 có 32 đội) cũng như chưa có vòng 1/16. Vì vậy, thành tích của Haaland và đồng đội xứng đáng được ghi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Theo kết quả phân nhánh, Na Uy sẽ chạm trán Brazil tại vòng 1/8 (3h, 6/7). Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài nảy lửa khi Brazil là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương cũng như đội bóng giàu truyền thống nhất World Cup (5 lần vô địch), còn Na Uy đang hừng hực khí thế để hướng tới tham vọng lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết giải đấu.